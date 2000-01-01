Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi – Гид из Иерусалима
Петра
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $190 за экскурсию

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Петра
Петра

Что вы увидите

  • Все достопримечательности в Петре
В этом туре Вы узнаете все о Петре- древней столице Набатеев. Этот город 🏙️ полностью высечен из камня, и наиболее известен как Розовый Город. В 2007 году Петра была названа одним из 7 чудес света.
Во время экскурсии 🧭 Вы сможете осмотреть все уголки Петры и увидеть такие интересные места, как: Сокровищница, Аль-Сик, Баб-Аль-Сик, Монастырь, Аль-Дир, Плотина, Театр, Суд, Улица Фасадов, Улица Колоннад, Великий храм, множество гробниц и другое.
Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников
1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA
4-6 участников Hyundai H1
7-10 участников минибус Mercedes
12-18 участников минибус Toyota Coaster
20-30 участниов автобус Mercedes Elba
Что входит
  • транспорт
  • входные билеты в Петру
Что не входит
  • Трапезы
  • личные расходы
  • услуги русскоязычного гида (115 долларов США в день)
Начало
🚩 Забираем из отеля в Аммане или в Акабе
Место завершения
🏁 Привозим обратно в отель в Аммане или в Акабе
Петра
Петра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi
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