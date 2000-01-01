В этом туре Вы узнаете все о Петре- древней столице Набатеев. Этот город 🏙️ полностью высечен из камня, и наиболее известен как Розовый Город. В 2007 году Петра была названа одним из 7 чудес света.

Во время экскурсии 🧭 Вы сможете осмотреть все уголки Петры и увидеть такие интересные места, как: Сокровищница, Аль-Сик, Баб-Аль-Сик, Монастырь, Аль-Дир, Плотина, Театр, Суд, Улица Фасадов, Улица Колоннад, Великий храм, множество гробниц и другое.

Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников

1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA

4-6 участников Hyundai H1

7-10 участников минибус Mercedes

12-18 участников минибус Toyota Coaster

20-30 участниов автобус Mercedes Elba