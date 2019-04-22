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От римского акведука до дворцов царя Ирода

Einat
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Einat – ваш гид
Приглашаю вас присоединиться к походу по одному из самых красивых и интересных ущелий Израиля — Вади Кельт.

По этому каньону можно гулять бесконечно — он таит в себе множество загадок и тайн, следов чьей-то чужой, уже далекой жизни, оазисы, древний акведук, заброшенные отшельнические кельи и действующие монастыри, детей пустыни и гор и, главное, обладает идеальным соотношением красоты и истории, археологии и спортивности.
350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Поход по Иудейской пустыне
Поход по Иудейской пустыне

Что вас ожидает

Мы пройдем каньон Вади Кельт (библейский Нахаль Прат), увидим настоящий оазис среди пустыни и посетим отшельнический монастырь Сент-Джордж. Продолжим спуск к Мертвому морю, полюбуемся на последний сохранившийся в каньоне Скит Святой Анны, в котором проживает последний настоящий отшельник Святой Земли, и сосчитаем десятки капских даманов.

Наш путь пройдет по ущелью Кельт к развалинам зимних хасмонейско-иродианских дворцов — одному из самых роскошных творений величайшего зодчего Израиля царя Ирода. Монастырь Георгия Хозевита (Сент-Джордж) — об этом месте можно говорить бесконечно, а смотреть на него — еще дольше. Вещь в себе, вау-фактор которого с каждым посещением лишь увеличивается. Здесь мы узнаем историю основания монастыря, что происходило в ущелье полторы тысячи лет назад и кто готовит монахам диетический суп сегодня.

Кому подойдет экскурсия

Все участники должны быть в нормальной физической форме. Протяженность маршрута: 15 километров.
С собой необходимо иметь рюкзак для воды, еду на день, удобную походную обувь, крем от солнца, головной убор.

Поход по Иудейской пустыне
Поход по Иудейской пустыне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Einat
Einat
Привет! Меня зовут Эйнат, я журналист и историк, разрабатываю интересные и оригинальные маршруты этно-путешествий и фото-туров по Израилю и всему миру. От закоулков ортодоксальных кварталов Иерусалима до хижин племени Масаи в Кении, от действующих вулканов Эфиопии до красочных базаров Стамбула, мы посещаем каждое место, заслуживающее исследования и восхищения. В путешествии со мной вы покорите горные вершины, познакомитесь с историей Ближнего Востока и Африки и посетите места, о которых большинство населения планеты еще не слышало. Я органично объединяю активный отдых и историю, в равной степени уделяя внимание как треккингу в каньонах, так и культуре, религии и традиции места. Таким образом, мой тур — это симбиоз исторической экскурсии и активного путешествия, приключений и глубокого исследования истории местности.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 апреля 2019
Наша экскурсия была модифицирована с трековой на экскурсионную (по нашей просьбе), это накладывает отпечаток на применимость моего комментария, но! Гид - прекрасный рассказчик, владеет материалом. Оставляет приятное комфортное ощущение в общении. Это была последняя экскурсия в моем путешествии и она стала прекрасным завершением путешествия на высокой ноте. А то что вы увидите, не может не впечатлить и не остаться в памяти добрым воспоминанием на долгие годы. Рекомендую :)

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