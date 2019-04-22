Приглашаю вас присоединиться к походу по одному из самых красивых и интересных ущелий Израиля — Вади Кельт. По этому каньону можно гулять бесконечно — он таит в себе множество загадок и тайн, следов чьей-то чужой, уже далекой жизни, оазисы, древний акведук, заброшенные отшельнические кельи и действующие монастыри, детей пустыни и гор и, главное, обладает идеальным соотношением красоты и истории, археологии и спортивности.

Что вас ожидает

Мы пройдем каньон Вади Кельт (библейский Нахаль Прат), увидим настоящий оазис среди пустыни и посетим отшельнический монастырь Сент-Джордж. Продолжим спуск к Мертвому морю, полюбуемся на последний сохранившийся в каньоне Скит Святой Анны, в котором проживает последний настоящий отшельник Святой Земли, и сосчитаем десятки капских даманов.

Наш путь пройдет по ущелью Кельт к развалинам зимних хасмонейско-иродианских дворцов — одному из самых роскошных творений величайшего зодчего Израиля царя Ирода. Монастырь Георгия Хозевита (Сент-Джордж) — об этом месте можно говорить бесконечно, а смотреть на него — еще дольше. Вещь в себе, вау-фактор которого с каждым посещением лишь увеличивается. Здесь мы узнаем историю основания монастыря, что происходило в ущелье полторы тысячи лет назад и кто готовит монахам диетический суп сегодня.

Кому подойдет экскурсия

Все участники должны быть в нормальной физической форме. Протяженность маршрута: 15 километров.

С собой необходимо иметь рюкзак для воды, еду на день, удобную походную обувь, крем от солнца, головной убор.