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Исследовать Русское подворье, ультрарелигиозный квартал Меа Шеарим и настоящий восточный рынок

Леон
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Леон – ваш гид
Иерусалим — это не только Стена Плача и храм Гроба Господня.

Вы погуляете по самым интересным местам за пределами Старого города — Русскому подворью, застывшим во времени улочкам еврейского гетто и колоритному местному базару — и услышите о них интересные факты.
140 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Иерусалим
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У этой экскурсии1 отзыв
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Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима

Что Вас ожидает:

Тайны Русского подворья
Вы посетите один из старейших районов в центре Иерусалима недалеко от Старого города. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах оно было основано русскими царями, как складывалась его история и какую роль в ней сыграла «Апельсиновая сделка». А еще мы зайдем в здание Сергиевского подворья, построенного в конце XIX века на средства Императорского православного палестинского общества.

Загадочный ортодоксальный квартал Меа Шеарим
Продолжая прогулку, мы попадем в ультрарелигиозный квартал Меа Шеарим. Это одно из последних еврейских гетто, где время будто остановилось. Связь с прошлым проявляется в быту, образе жизни и внешнем виде жителей Меа Шеарима. Я расскажу историю необычного района и покажу интересные места, связанные с ортодоксальным миром евреев.

Вкусы и запахи рынка Махане Иегуда
В завершение вас ждет вечно шумный и веселый рынок Махане Иегуда с горами специй и кухнями народов мира. Гуляя по его оживленным узким переулкам, вы впечатлитесь обилием запахов, красок и ощутите настоящее кипение жизни. Я расскажу историю легендарного рынка и раскрою, какие блюда и лакомства больше всего любят сами израильтяне.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима
Секреты Нового Иерусалима

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Иерусалим.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леон
Леон
Здравствуйте. Меня зовут Леон. Мне 40 лет. Я дипломированный гид а так же историк по образованию. Я закончил с отличием израильский университет на факультетах истории и политологии. Для чего нужны мои услуги? Ведь страну можно посмотреть и с помощью путеводителя. Действительно, можно. Но если Вы хотите, чтоб Ваше путешествие стало не черно- белой картинкой из книги, а настоящим цветным изображением реальности с ароматом местного колорита, я к Вашим услугам. Я буду Вашим посредником и адвокатом. Я буду решать Ваши проблемы, и намечать Вам самые короткие и дешевые пути. Я объясню Вам местные обычаи и нравы. Я расскажу Вам, что можно, а чего нельзя. Восток в моих устах заговорит с Вами запахом ладана и мирта, вкусом вина и сахара. Я тот, кто будет Вашим тамплиером на святой земле. Верным охранником для путешественников и пилигримов. Ибо Ваша выгода - это моя польза. Буду рад сотрудничеству! Леон
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 января 2020
Экскурсия подойдет тем, кто приехал не паломником, а туристом и кому интересно узнать что-то новое о стране. Леон ведет экскурсию спокойно, не навязчиво, отвечает на все вопросы.

Леон проводит ещё 2 экскурсии

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