Что Вас ожидает:

Тайны Русского подворья

Вы посетите один из старейших районов в центре Иерусалима недалеко от Старого города. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах оно было основано русскими царями, как складывалась его история и какую роль в ней сыграла «Апельсиновая сделка». А еще мы зайдем в здание Сергиевского подворья, построенного в конце XIX века на средства Императорского православного палестинского общества.

Загадочный ортодоксальный квартал Меа Шеарим

Продолжая прогулку, мы попадем в ультрарелигиозный квартал Меа Шеарим. Это одно из последних еврейских гетто, где время будто остановилось. Связь с прошлым проявляется в быту, образе жизни и внешнем виде жителей Меа Шеарима. Я расскажу историю необычного района и покажу интересные места, связанные с ортодоксальным миром евреев.

Вкусы и запахи рынка Махане Иегуда

В завершение вас ждет вечно шумный и веселый рынок Махане Иегуда с горами специй и кухнями народов мира. Гуляя по его оживленным узким переулкам, вы впечатлитесь обилием запахов, красок и ощутите настоящее кипение жизни. Я расскажу историю легендарного рынка и раскрою, какие блюда и лакомства больше всего любят сами израильтяне.