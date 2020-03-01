Нина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Улица Яффо: история на каждом шагу

Нечасто одна-единственная улица в городе может раскрыть историю целой страны. В Иерусалиме такая улица есть — и это улица Яффо, берущая начало неподалеку от стен Старого города. Вы узнаете, почему именно по ней паломники приходили в священный Иерусалим, какие события здесь происходили и как местным жителям несколько лет назад удалось привести любимую улицу в порядок.

Живописные парки и рынок Махане Иуда

Насладившись ухоженными вечнозелеными парками на склонах гор Западного Иерусалима, вы отправитесь на колоритный рынок Махане Иуда — один из главных символов города. Я расскажу его богатую историю и помогу выбрать местные специалитеты: пряности, оливковое масло, тахини халву, конфеты и десерты.

Музей Израиля

В завершение вы посетите самый большой музей Израиля, который считается одновременно очень старым и очень новым. Гуляя по его залам, вы раскроете историю Израиля и евреев всего мира: от России до Марокко, от Туниса до Германии. А также увидите картины Рембрандта, Шагала и Рубенса и рассмотрите священные свитки Мертвого моря в расположенном рядом храме Книги.