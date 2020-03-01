Нина проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить самые интересные места за пределами Старого города в компании профессионального гида

Нина
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Нина – ваш гид
Древний и современный, мистический и бесхитростный, шумный и расслабленный, Иерусалим очарует любого.

Вы погуляете по самой длинной артерии города — улице Яффо — посетите живописные парки на горных склонах, проникнетесь колоритом рынка Махане Иуда и раскроете историю страны в музее Израиля.
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Давидки
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Современный Иерусалим
Современный Иерусалим

Что вас ожидает

Улица Яффо: история на каждом шагу
Нечасто одна-единственная улица в городе может раскрыть историю целой страны. В Иерусалиме такая улица есть — и это улица Яффо, берущая начало неподалеку от стен Старого города. Вы узнаете, почему именно по ней паломники приходили в священный Иерусалим, какие события здесь происходили и как местным жителям несколько лет назад удалось привести любимую улицу в порядок.

Живописные парки и рынок Махане Иуда
Насладившись ухоженными вечнозелеными парками на склонах гор Западного Иерусалима, вы отправитесь на колоритный рынок Махане Иуда — один из главных символов города. Я расскажу его богатую историю и помогу выбрать местные специалитеты: пряности, оливковое масло, тахини халву, конфеты и десерты.

Музей Израиля
В завершение вы посетите самый большой музей Израиля, который считается одновременно очень старым и очень новым. Гуляя по его залам, вы раскроете историю Израиля и евреев всего мира: от России до Марокко, от Туниса до Германии. А также увидите картины Рембрандта, Шагала и Рубенса и рассмотрите священные свитки Мертвого моря в расположенном рядом храме Книги.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей Израиля оплачиваются дополнительно: взрослый — 54 шекеля, детский (от 5 до 17 лет) — 27 шекелей. Дети до 5 лет бесплатно
  • По вторникам музей работает только во второй половине дня (с 16.00 до 21.00)
Современный Иерусалим
Современный Иерусалим
Современный Иерусалим
Современный Иерусалим
Современный Иерусалим
Современный Иерусалим
Современный Иерусалим
Современный Иерусалим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Давидки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Всем привет! Давайте знакомиться — я Нина, гид в Израиле. В этой красивой, ни на что не похожей стране я живу уже 20 лет, за которые она стала моим домом. Переехав в Израиль, я влюбилась в него, поэтому усердно изучала все, что связано с историей страны и ее народами. В процессе поняла, что хочу делиться вдохновением, эмоциями и ощущениями. Сейчас с большой радостью знакомлю путешественников с интересными местами Израиля. Каждую прогулку стараюсь cделать яркой, впечатляющей и особенной. До встречи!
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Нина проводит ещё 1 экскурсию

Знакомство с ИерусалимомЗнакомство с ИерусалимомЗнакомство с Иерусалимом
150 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по классическим и тайным местам Старого города
Иерусалим — яркий, самобытный и невероятно красивый. Вы погуляете по его колоритным узким улочкам, посетите главные христианские святыни, загадаете желание у Стены Плача, подниметесь на Сионскую гору и раскроете все грани этого удивительного места.

Необычные маршруты по Иерусалиму

Тоннели у западной стеныТоннели у западной стеныТоннели у западной стены
85 за экскурсию
2 часа
23 отзыва
Что скрывается под главной улицей города — необычное путешествие в подземелье
Когда вы смотрите на молящихся у Стены плача, то видите только малую ее часть. Большая часть стены скрыта под зданиями мусульманского квартала, построенного в средние века на руинах главной улицы города. Приглашаю спуститься со мной под землю и познакомиться с историческими древностями, скрытыми от глаз обычных прохожих.
Подземный Иерусалим — город царя ДавидаПодземный Иерусалим — город царя ДавидаПодземный Иерусалим — город царя Давида
225 за экскурсию
6 часов
19 отзывов
Пройти по древним тоннелям и прикоснуться к вечной истории
Я приглашаю вас узнать Иерусалим буквально изнутри! Вы спуститесь в подземный археологический парк, чтобы рассмотреть основание башни, увидеть бассейн Шилоах и повторить путь древних паломников. А после отправитесь на прогулку по Старому городу: пройдёте через Еврейский квартал, увидите раскопки стены царя Хизкиягу и фундаменты стены Плача, а также посетите могилу царя Давида.
Секреты Нового ИерусалимаСекреты Нового ИерусалимаСекреты Нового Иерусалима
140 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Исследовать Русское подворье, ультрарелигиозный квартал Меа Шеарим и настоящий восточный рынок
Иерусалим — это не только Стена Плача и храм Гроба Господня. Вы погуляете по самым интересным местам за пределами Старого города — Русскому подворью, застывшим во времени улочкам еврейского гетто и колоритному местному базару — и услышите о них интересные факты.
От катастрофы к государствуОт катастрофы к государствуОт катастрофы к государству
220 за экскурсию
7.5 часов
Теодор Герцель, Сионисткое движение, Британская оккупация, героическая борьба за свободу и Холокост
Теодор Герцель и Сионисткое движение, Британская оккупация и героическая борьба за свободу, уничтожение шести миллионов евреев в годы Второй Мировой войны. Об этом и многом другом вы узнаете на нашей экскурсии.
Забытые уголки Старого городаЗабытые уголки Старого городаЗабытые уголки Старого города
180 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
О жизни, быте, традициях и общинах евреев на протяжении 3000 лет
Дорогие гости и жители страны, если вы были здесь уже тысячу раз, приезжая сюда навестить родственников и знакомых, и уверены, что знаете тут каждый камень, эта экскурсия для вас. Во время прогулки я покажу и расскажу, как жили евреи на протяжении 3000 лет.
Иерусалим за пределами крепостных стенИерусалим за пределами крепостных стенИерусалим за пределами крепостных стен
150 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Познакомиться с современными кварталами города и их любопытными историями
Без Старого города не обходится практически ни одна экскурсия в Иерусалиме, но в этот раз мы отправимся за пределы исторического центра. Вы пройдете по парку Колокола и заглянете в «квартал блаженных», полюбуетесь марокканской керамикой в Махане Израэль и пересечете центральную улицу Кинг Дэвид, скрывающую секреты знаменитостей. Кварталы Нового Иерусалима покорят вас особым шармом и расскажут десятки занимательных и ироничных историй.

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