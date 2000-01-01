Однодневная экскурсия ⛳ в Акко и Хайфу из Иерусалима позволит Вам подробнее познакомиться с этими древними городами. По приезду в Акко мы перенесемся в эпоху крестоносцев, ну а Хайфа порадует наши глаза прекрасным чудом - Бахайскими садами.

Прогуливаясь по маршруту экскурсии 🧭 Вы сможете воочию лицезреть древние крепостные стены в Акко, восточный базар, старинные улочки турецких времён, морской древний порт, подземные залы замка крестоносцев и туннель тамплиеров. Профессиональный гид расскажет Вам увлекательную историю 📖 этих мест и Вы сможете почувствовать себя в средневековье.

После осмотра Акко экскурсия пройдет в Хайфе, где Бахайский сад когда-то был святым местом для бахаев. Сад раскинулся на площади в несколько десятков дунамов. Здесь растут сотни разновидностей деревьев и цветов. Садовники бахаев приезжают сюда со всех концов земного шара на добровольных началах, поддерживают в парке 🌳 идеальный порядок и убирают каждый увядший листик, а также сажают сезонные растения. Сады были созданы в конце ХХ века и до сих пор радую своей красотой любого путника, заглянувшего в Хайфу.

Всем посетителям необходимо принять во внимание, что сады являются неотъемлемой частью священного комплекса бахайской веры. Посещение садов возможно только в скромной одежде. На территории садов нельзя курить и жевать жвачку.