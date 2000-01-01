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Старый Акко и Бахайские сады (выезд из Иерусалима)

5
1 отзыв
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Иерусалима
Акко пережил Римскую империю, крестоносцев и турецкое завоевание.

В Акко переплелись три религии: иудаизм, мусульманство и учение Бахаизм, главная святыня которого — Бахайские сады.

Вы увидите крепостные стены 18 века, которые пережили атаку Наполеона Бонапарта.

Прогуляетесь 👣 по Восточному базару, где торгуют специями и свежей рыбой и спуститесь в Туннель Тамплиеров, построенный в Средние века.

Заглянете в Морской порт и монастырь Госпитальеров с его подземной трапезной с арочными сводами.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $72.5 за человека

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Старый Акко и Бахайские сады (выезд из Иерусалима)
Старый Акко и Бахайские сады (выезд из Иерусалима)

Что вы увидите

  • Крепостные стены Акико
  • Восточный базар
  • Древний морской порт
  • Подземные залы Монастыря Госпитальеров
  • Туннель Тамплиеров
  • Бахайские сады
Однодневная экскурсия ⛳ в Акко и Хайфу из Иерусалима позволит Вам подробнее познакомиться с этими древними городами. По приезду в Акко мы перенесемся в эпоху крестоносцев, ну а Хайфа порадует наши глаза прекрасным чудом - Бахайскими садами.
Прогуливаясь по маршруту экскурсии 🧭 Вы сможете воочию лицезреть древние крепостные стены в Акко, восточный базар, старинные улочки турецких времён, морской древний порт, подземные залы замка крестоносцев и туннель тамплиеров. Профессиональный гид расскажет Вам увлекательную историю 📖 этих мест и Вы сможете почувствовать себя в средневековье.
После осмотра Акко экскурсия пройдет в Хайфе, где Бахайский сад когда-то был святым местом для бахаев. Сад раскинулся на площади в несколько десятков дунамов. Здесь растут сотни разновидностей деревьев и цветов. Садовники бахаев приезжают сюда со всех концов земного шара на добровольных началах, поддерживают в парке 🌳 идеальный порядок и убирают каждый увядший листик, а также сажают сезонные растения. Сады были созданы в конце ХХ века и до сих пор радую своей красотой любого путника, заглянувшего в Хайфу.
Всем посетителям необходимо принять во внимание, что сады являются неотъемлемой частью священного комплекса бахайской веры. Посещение садов возможно только в скромной одежде. На территории садов нельзя курить и жевать жвачку.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • обед
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Иерусалим, ул. Ицхак Карив
Старый Акко и Бахайские сады (выезд из Иерусалима)
Старый Акко и Бахайские сады (выезд из Иерусалима)
Старый Акко и Бахайские сады (выезд из Иерусалима)
Старый Акко и Бахайские сады (выезд из Иерусалима)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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1 отзыв оставили туристы

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