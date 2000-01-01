Вам предоставляется уникальная возможность прикоснуться к истокам христианства и посетить Вифлеем – второе по значимости место после Иерусалима для христиан всего мира.

Вифлеем – одно из древнейших населенных мест в мире, в настоящее время находится на территории Палестинской автономии и здесь находится одна из древнейших христианских общин мира. Современное название – Бейт Лехем (Дом Хлеба).

Паломников со всего мира в Вифлееме привлекает, прежде всего, Храм Рождества Христова, врата которого не закрываются с VI века. Главной святыней храма является Пещера Рождества, которая почитается даже у протестантов. Не менее важной святыней Храма Рождества Христова является уникальная икона Улыбающейся Богородицы.

Не далеко от Храма Рождества Христова расположен Молочный Грот, в котором, по преданию, пряталось Святое семейство от Царя Ирода. На протяжении последних веков это место паломничества женщин, имеющих проблемы с зачатием и кормлением младенцев.

Далее Вы проезжаете на границу Вифлеема и деревни Пастушков – Бейт Сахур (в переводе с арабского Дома Пастырей). По Евангелию именно на этом месте пастухам овец Волхвы первым сообщили о рождении Спасителя.

Последняя точка маршрута – Церковь ⛪ Святого Николая Чудотворца, расположенная в небольшом арабском городе Бейт Джаля. Вы сможете увидеть крохотную пещерку, в которой, по преданию, в IV веке несколько лет прожил Николай Чудотворец.