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Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)

4.9
9 отзывов
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Иерусалима
В Вифлееме находится множество святынь, к которым должен совершить паломничество каждый христианин.

Во время нашей экскурсии 🧭 вы увидите и посетите: Собор Святого Георгия, Базилику Рождества Христова с Пещерой Рождества и необычной иконой Улыбающейся Богородицы, Молочный Грот, место благой вести — поле Пастушков и церковь ⛪ Святого Николая Чудотворца.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $94 за человека

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Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)
Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)

Что вы увидите

  • Вифлеем
  • Молочный грот
  • Собор Св. Георгия в Иерусалиме
  • Поле пастушков (Долина пастырей)
  • Церковь Святого Николая Чудотворца.
Вам предоставляется уникальная возможность прикоснуться к истокам христианства и посетить Вифлеем – второе по значимости место после Иерусалима для христиан всего мира.
Вифлеем – одно из древнейших населенных мест в мире, в настоящее время находится на территории Палестинской автономии и здесь находится одна из древнейших христианских общин мира. Современное название – Бейт Лехем (Дом Хлеба).
Паломников со всего мира в Вифлееме привлекает, прежде всего, Храм Рождества Христова, врата которого не закрываются с VI века. Главной святыней храма является Пещера Рождества, которая почитается даже у протестантов. Не менее важной святыней Храма Рождества Христова является уникальная икона Улыбающейся Богородицы.
Не далеко от Храма Рождества Христова расположен Молочный Грот, в котором, по преданию, пряталось Святое семейство от Царя Ирода. На протяжении последних веков это место паломничества женщин, имеющих проблемы с зачатием и кормлением младенцев.
Далее Вы проезжаете на границу Вифлеема и деревни Пастушков – Бейт Сахур (в переводе с арабского Дома Пастырей). По Евангелию именно на этом месте пастухам овец Волхвы первым сообщили о рождении Спасителя.
Последняя точка маршрута – Церковь ⛪ Святого Николая Чудотворца, расположенная в небольшом арабском городе Бейт Джаля. Вы сможете увидеть крохотную пещерку, в которой, по преданию, в IV веке несколько лет прожил Николай Чудотворец.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Обед (при выборе соответствующего билета)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Биньяней ха-ума, Иерусалим
Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)
Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)
Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)
Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)
Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Atlantis V.
Atlantis V.
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9 отзывов оставили туристы

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