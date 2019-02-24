4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хотела бы уточнить, что экскурсия, которую проводила Орна, называется «Встреча субботы».
Немного про содержание. Экскурсия длилась примерно 3,5 часа. За это время мы сделали краткий экскурс в историю Израиля, погуляли по старому городу, поднялись на смотровую площадку, поговорили о традициях иудаизма и религиозных законах, спустились к стене плача. Орна заранее подготовила основные атрибуты пятничного ужина, угостила халой, продемонстрировала, как происходит сам ужин.
Орна — удивительный экскурсовод. Об Израиле она рассказывала с интересом, любовью и гордостью. О религиозных традициях, существующих на территории Израиля, — не только иудаизма — с уважением.
На всём протяжении экскурсии мне было очень легко и интересно. Очевидное преимущество экскурсии — то, что она проходит вечером в пятницу, когда старый город уже спит, всё закрыто, на улочках — ни души, стена плача пустынна. Слышатся только праздничные песнопения из окон израильских семей. Это то время, когда совершенно точно можно насладиться атмосферой Иерусалима.
Ощущения от экскурсии с Орной я бы описала так: глубокое знание истории и культуры, увлеченность, потрясающая дикция и речь, помноженные на такт, очаровательную спонтанность и расслабленность.
Моё восхищение и благодарность.