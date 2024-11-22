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1 чел. По популярности На яхте 3 часа Водная прогулка На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу Увидеть достопримечательности Дохи с воды и поплавать возле острова Аль-Сафлия Начало: В Старом порту $ 552 за всё до 9 чел. 2 часа Водная прогулка Прогулка на закате по Персидскому заливу Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу Начало: В старом порту Дохи Расписание: ежедневно в 16:00 $ 78 за человека 2 часа Водная прогулка Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи Погрузитесь в атмосферу вечерней Дохи на уютной лодке, наслаждаясь видами на Корниш, Вэст-Бэй и другие знаковые места. Узнайте историю Катара и его богатство Начало: У яхт-парка отеля «Ритц-Карлтон» Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 20:00 $ 77 за человека Другие экскурсии Дохи

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Водные для детей»

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