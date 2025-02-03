Е Еремеева Обзорная экскурсия по Алматы Прекрасная экскурсия. Очень позновательная и интересная.

Ю Юлия Обзорная экскурсия по Алматы Спасибо большое Елене за интересную познавательную экскурсию. Столько всего нового узнала о городе. Елена мне рассказала и другие места к посещению в этом прекрасном городе.

Д Дмитрий Обзорная экскурсия по Алматы Приветствую, очень интересный гид Мади, любящий свою страну и город! Быстро реагировали на наши запросы и показал и рассказал больше, чем изначально планировали!

Л Лия Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу Спасибо за экскурсию. Прошло все очень комфортно. Удобная поездка в мини группе. Экскурсовод Мира постаралась учесть все наши пожелания. Благодарим и будем рекомендовать друзьям. Отдельное спасибо водителю

Л Лариса Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу Экскурсия очень понравилась Получила много полезной исчерпывающей информации