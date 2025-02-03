Водопад Большой Шымбулак – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Большой Шымбулак» в Алматы, цены от 17 617 ₸. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Обзорная экскурсия по Алматы
На микроавтобусе
42 отзыва
4 часа
Индивидуальная
Обзорный тур по Алматы: культура, природа и гастрономия
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Алматы, где история и современность сливаются воедино
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 65 000 за человека
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
Пешая
На автобусе
35 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
Погрузитесь в мир горных пейзажей Алматы! Каток Медеу, канатная дорога на Шымбулак и захватывающие виды Тянь-Шаня ждут вас
Начало: По согласованию с гидом. С отелей не забираем!!
Расписание: По будням в 10:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 617.78 за человека
Однодневный тур по вершинам Алматы
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
170 000 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Водопад Большой Шымбулак»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Однодневный тур по вершинам Алматы
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
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  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
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Сколько стоит экскурсия по Алматы в феврале 2025
Сейчас в Алматы в категории "Водопад Большой Шымбулак" можно забронировать 3 экскурсии от 17 617 до 170 000. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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