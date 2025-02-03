4 часа
Индивидуальная
Обзорный тур по Алматы: культура, природа и гастрономия
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Алматы, где история и современность сливаются воедино
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 65 000₸ за человека
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня: поездка в урочище Медеу
Погрузитесь в мир горных пейзажей Алматы! Каток Медеу, канатная дорога на Шымбулак и захватывающие виды Тянь-Шаня ждут вас
Начало: По согласованию с гидом. С отелей не забираем!!
Расписание: По будням в 10:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 617.78₸ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
170 000₸ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕремеева3 февраля 2025Прекрасная экскурсия. Очень позновательная и интересная.
- ЮЮлия30 января 2025Спасибо большое Елене за интересную познавательную экскурсию. Столько всего нового узнала о городе. Елена мне рассказала и другие места к посещению в этом прекрасном городе.
- ДДмитрий21 января 2025Приветствую, очень интересный гид Мади, любящий свою страну и город! Быстро реагировали на наши запросы и показал и рассказал больше, чем изначально планировали!
- ЛЛия19 января 2025Спасибо за экскурсию. Прошло все очень комфортно. Удобная поездка в мини группе. Экскурсовод Мира постаралась учесть все наши пожелания. Благодарим и будем рекомендовать друзьям. Отдельное спасибо водителю
- ЛЛариса25 сентября 2024Экскурсия очень понравилась Получила много полезной исчерпывающей информации
- ИИнесса18 апреля 2024Это было просто волшебно! Мира, благодарю! 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Водопад Большой Шымбулак»
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