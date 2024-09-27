4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительное путешествие к Большому Алматинскому озеру и водопадам Аюсай. Комфортный транспорт и потрясающие виды ждут вас
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завтра в 08:00
15 фев в 06:00
от 100 000₸ за всё до 2 чел.
3 часа
Групповая
до 17 чел.
Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
Алматы у подножия гор. Всего несколько минут и вы окажетесь в горах. Живописные ущелья, бурные реки, водопады и радоновые источники ждут вас на этой экскурсии
Начало: По согласованию с гидом. С отелей не забираем!!
Расписание: Ежедневно в 10:00, по согласованию с гидом.
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
18 000₸ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
БАО: Большое Алматинское озеро из Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 фев в 06:00
120 000₸ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 сентября 2024Очень красивое озеро, дорога к нему, горы. Прекрасный дружелюбный веселый гид Рустем. Сделал нам столько красивых фото! Удобная машина и вся поездка.
- ННаталия30 июля 2024Очень понравилась экскурсия, красивые ущелья
- NNADZEYA27 июля 2024Очень хорошая поездка) Особенно, если в Алматы +30 - 34)) Полчаса и Вы уже на месте: предупрежу, лучше одевать длинные брюки
- ДДамир20 июня 2024Ах как хочется дышать этим чудесным прекрасным воздухом! Как приятно смотреть на эту природу! Да приходится подниматься но это того стоит чтобы увидеть эту дивную горную красоту.
- ЕЕлена16 июня 2024Огромное спасибо за шедевральную экскурсию. Рекомендую всем, особенно тем, кому тяжело идти длинные маршруты. На комфортном автомобили, с отличным гидом
- ТТамара1 июня 2024Спасибо огромное гиду Еркину! У мамы и тети море впечатлений! Им очень понравилось! И что немаловажно - им очень понравился
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Аксайское ущелье»
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