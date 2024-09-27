Аксайское ущелье – экскурсии в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Аксайское ущелье» в Алматы, цены от 18 000 ₸. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Большое Алматинское Озеро
Пешая
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительное путешествие к Большому Алматинскому озеру и водопадам Аюсай. Комфортный транспорт и потрясающие виды ждут вас
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завтра в 08:00
15 фев в 06:00
от 100 000 за всё до 2 чел.
Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
На автобусе
51 отзыв
3 часа
Групповая
до 17 чел.
Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
Алматы у подножия гор. Всего несколько минут и вы окажетесь в горах. Живописные ущелья, бурные реки, водопады и радоновые источники ждут вас на этой экскурсии
Начало: По согласованию с гидом. С отелей не забираем!!
Расписание: Ежедневно в 10:00, по согласованию с гидом.
15 фев в 10:00
16 фев в 10:00
18 000 за человека
БАО: Большое Алматинское озеро из Алматы
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
БАО: Большое Алматинское озеро из Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 фев в 06:00
120 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 сентября 2024
    Большое Алматинское Озеро
    Очень красивое озеро, дорога к нему, горы. Прекрасный дружелюбный веселый гид Рустем. Сделал нам столько красивых фото! Удобная машина и вся поездка.
  • Н
    Наталия
    30 июля 2024
    Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
    Очень понравилась экскурсия, красивые ущелья
  • N
    NADZEYA
    27 июля 2024
    Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
    Очень хорошая поездка) Особенно, если в Алматы +30 - 34)) Полчаса и Вы уже на месте: предупрежу, лучше одевать длинные брюки
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    или джинсы, т. к. к первому ущелью придется пробираться сквозь крапиву и что-то похожее на борщевик, поэтому лучше прикрыть ноги) Красиво, свежо и такой нетипичный Казахстан) Напоследок Мира показала зеленый базар и подсказала, где в проверенном месте купить гостинцев домой)

  • Д
    Дамир
    20 июня 2024
    Красивейшие горные ущелья Заилийского Алатау
    Ах как хочется дышать этим чудесным прекрасным воздухом! Как приятно смотреть на эту природу! Да приходится подниматься но это того стоит чтобы увидеть эту дивную горную красоту.
  • Е
    Елена
    16 июня 2024
    Большое Алматинское Озеро
    Огромное спасибо за шедевральную экскурсию. Рекомендую всем, особенно тем, кому тяжело идти длинные маршруты. На комфортном автомобили, с отличным гидом
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    довезли до самого озера, не пришлось идти несколько километров пешком. Сделали отличную фото сессию у озера. По дороге перекусили, сходили к водопаду. Отвезли домой. Очень атмосферно, благодарю за позитивные эмоции. Мы восторге.

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    Большое Алматинское Озеро
    Спасибо огромное гиду Еркину! У мамы и тети море впечатлений! Им очень понравилось! И что немаловажно - им очень понравился
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    гид! Очень интеллигентный и умный молодой человек, помогал по всему маршруту, заботясь как о своих родителях- слова нашей мамы. Спасибо большое! Успехов во всех начинаниях!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Аксайское ущелье»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в феврале 2025
Сейчас в Алматы в категории "Аксайское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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