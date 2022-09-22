Астана - сердце Евразии

История и главные достопримечательности столицы Казахстана на авто-пешеходной обзорной экскурсии

Приглашаю вместе исследовать Старый и Новый город! Вы узнаете о прошлом и настоящем Астаны, увидите купеческие особняки и современные небоскребы.

Очаруетесь рекой Есиль, подниметесь на знаменитую башню Байтерек и рассмотрите казахскую столицу с высоты. А я расскажу, как она росла, развивалась и хорошела.
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Астана - сердце Евразии
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый город: история и дома разных эпох

Вы услышите о развитии крепости в урочище Акмола, о возникновении казахского ханства и его основателях, о периоде поднятия целинных и залежных земель. Рассмотрите здание Русского драматического театра 1939 года, жилые дома купцов Силиных и Кубриных. Полюбуетесь рекой Есиль и проследите становление независимого Казахстана на фотографиях в сквере у Первой резиденции президента.

Современная Астана

Мы поднимемся на знаменитую смотровую башню Байтерек и полюбуемся панорамами города с высоты. Оценим самый большой шатер в мире — Хан Шатыр. А также увидим современные мечети и Хазрет Султан. Побываем на территории Экспо-2017 и поговорим о том, к чему стремится Казахстан: как он использует «зеленую энергетику» и какие у него планы на будущее.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты в Байтерек оплачиваются дополнительно: 2000 тг взрослые, 1000 тг дети (5-15 лет), детям до 5 лет вход бесплатный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нур-Султана

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеБашня «Байтерек»🗽Популярные местаТорговый центр «Хан Шатыр»Выставочный комплекс «Экспо»Мечеть Хазрет-Султан🙏Религиозные

Похожие туры в Нур-Султане

Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
2 часа
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Центр
Центр
Нет отзывов
Двухчасовая обзорная экскурсия по Астане для организованных групп
На обзорной экскурсии вы увидите самые главные достопримечательности столицы Казахстана
по договоренности
от 35 573.83 за всё до 18 чел.
Астана - столица Республики Казахстан
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Центр
Центр
5
4 отзыва
Астана - столица Республики Казахстан
Вы в Астане ненадолго, и нужно посмотреть все самое интересно
по договоренности
от 42 948.89 за всё до 15 чел.
Люксовая обзорная экскурсия по столице на бизнес-седане
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Люксовая обзорная экскурсия по столице на бизнес-седане
Если вы в Нур-Султане в первый раз
Ваш отель
39 999 за всё до 3 чел.
Астана - город будущего: обзорная прогулка
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Dana
Dana
5
1 отзыв
Астана - город будущего: обзорная прогулка
Уважаемые гости! Откройте нашу столицу вместе со мной
по договоренности
37 500 за всё до 20 чел.
Прогулка по столице Казахстана на электросамокатах
2 часа
🛴 На самокатах
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Прогулка по столице Казахстана на электросамокатах
От "Байтерека" до площади "Экспо"
по договоренности
16 999 за 1 человека
Нур-Султан: первая встреча
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Нур-Султан: первая встреча
Вы совершите обзорное путешествие по старой и новой частям столицы
Ваш отель
37 999 за всё до 4 чел.
Боровое - жемчужина Казахстана
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Боровое - жемчужина Казахстана
Самая популярная и любимая экскурсия среди посетителей курорта Боровое
Ваш отель
119 999 за всё до 4 чел.
Люксовая обзорная экскурсия на классическом Мерседесе
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Люксовая обзорная экскурсия на классическом Мерседесе
По договоренности
99 999 за всё до 3 чел.
Трансфер и экскурсия по Нур-Султану для транзитных пассажиров
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Трансфер и экскурсия по Нур-Султану для транзитных пассажиров
Эта экскурсия идеальна для путешественников, которым предстоит сделать
Аэропорт / вокзал
49 999 за всё до 4 чел.
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
Вы рассмотрите все самые известные достопримечательности казахской столицы
Ваш отель
32 999 за 1 человека
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Dana
Dana
Нет отзывов
Из Астаны - в музей политических репрессий АЛЖИР
Посетить советский женский лагерь в селе Акмол и узнать о судьбах его узниц
у вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
7 000 за всё до 10 чел.
Шоппинг-тур в Нур-Султане
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Шоппинг-тур в Нур-Султане
Именитые бренды мировой Fashion индустрии для вас в столице
Ваш отель
79 999 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нур-Султане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нур-Султане
ХОРОШО
🧭
ТАМ