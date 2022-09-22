Приглашаю вместе исследовать Старый и Новый город! Вы узнаете о прошлом и настоящем Астаны, увидите купеческие особняки и современные небоскребы. Очаруетесь рекой Есиль, подниметесь на знаменитую башню Байтерек и рассмотрите казахскую столицу с высоты. А я расскажу, как она росла, развивалась и хорошела.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Старый город: история и дома разных эпох

Вы услышите о развитии крепости в урочище Акмола, о возникновении казахского ханства и его основателях, о периоде поднятия целинных и залежных земель. Рассмотрите здание Русского драматического театра 1939 года, жилые дома купцов Силиных и Кубриных. Полюбуетесь рекой Есиль и проследите становление независимого Казахстана на фотографиях в сквере у Первой резиденции президента.

Современная Астана

Мы поднимемся на знаменитую смотровую башню Байтерек и полюбуемся панорамами города с высоты. Оценим самый большой шатер в мире — Хан Шатыр. А также увидим современные мечети и Хазрет Султан. Побываем на территории Экспо-2017 и поговорим о том, к чему стремится Казахстан: как он использует «зеленую энергетику» и какие у него планы на будущее.

Организационные детали