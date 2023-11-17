Погулять по району, который не хвастается богатой историей, но демонстрирует, как создает её с нуля
Дубай Марина — один из самых роскошных и современных районов города. Отвоёванный у пустыни и возведённый с учётом новейших технологий, он появился буквально из ниоткуда.
Вы познакомитесь с историей небоскрёбов, рассмотрите самую высотную группу зданий в мире и узнаете об экопроектах. Увидите великолепные мечети и яхты. А вашим гидом выступит приложение на смартфоне.
Вы познакомитесь с историей небоскрёбов, рассмотрите самую высотную группу зданий в мире и узнаете об экопроектах. Увидите великолепные мечети и яхты. А вашим гидом выступит приложение на смартфоне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Променад начнётся от станции метро DMCC, маршрут будет пролегать вдоль канала. В центре внимания будет современный Дубай и о его главная достопримечательности — высотки. В середине аудиоэкскурсии предусмотрена остановка в торговом центре «Дубай Марина Молл», чтобы вы могли передохнуть под кондиционером.
Рекомендуем выбирать вечернее время для прогулки, когда в городе не так жарко, а Дубай Марина в огнях иллюминации предстаёт в самом впечатляющем виде.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле DMCC Metro Station
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 4863 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
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