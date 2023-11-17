Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов

Погулять по району, который не хвастается богатой историей, но демонстрирует, как создает её с нуля

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Дубай Марина — один из самых роскошных и современных районов города. Отвоёванный у пустыни и возведённый с учётом новейших технологий, он появился буквально из ниоткуда.

Вы познакомитесь с историей небоскрёбов, рассмотрите самую высотную группу зданий в мире и узнаете об экопроектах. Увидите великолепные мечети и яхты. А вашим гидом выступит приложение на смартфоне.
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Ближайшие даты:
17
ноя
18
ноя
19
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Променад начнётся от станции метро DMCC, маршрут будет пролегать вдоль канала. В центре внимания будет современный Дубай и о его главная достопримечательности — высотки. В середине аудиоэкскурсии предусмотрена остановка в торговом центре «Дубай Марина Молл», чтобы вы могли передохнуть под кондиционером.

Рекомендуем выбирать вечернее время для прогулки, когда в городе не так жарко, а Дубай Марина в огнях иллюминации предстаёт в самом впечатляющем виде.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле DMCC Metro Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Дубай-Марина
Популярные места
Аудиогиды
Самое главное

Похожие туры из Дубая

Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
41 отзыв
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
Завтра
19 ноя
20 ноя
21 ноя
$50 за человека
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра
20 ноя
21 ноя
22 ноя
$250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
369 отзывов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Сегодня
Завтра
19 ноя
20 ноя
от $50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ