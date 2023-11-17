Дубай Марина — один из самых роскошных и современных районов города. Отвоёванный у пустыни и возведённый с учётом новейших технологий, он появился буквально из ниоткуда. Вы познакомитесь с историей небоскрёбов, рассмотрите самую высотную группу зданий в мире и узнаете об экопроектах. Увидите великолепные мечети и яхты. А вашим гидом выступит приложение на смартфоне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Променад начнётся от станции метро DMCC, маршрут будет пролегать вдоль канала. В центре внимания будет современный Дубай и о его главная достопримечательности — высотки. В середине аудиоэкскурсии предусмотрена остановка в торговом центре «Дубай Марина Молл», чтобы вы могли передохнуть под кондиционером.

Рекомендуем выбирать вечернее время для прогулки, когда в городе не так жарко, а Дубай Марина в огнях иллюминации предстаёт в самом впечатляющем виде.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно