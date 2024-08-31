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установленное заранее время, без опозданий. В авто нам было максимально комфортно! При необходимости предоставляются вода, зарядные устройства, раздается Wi-Fi. Были учтены все наши пожелания плюс спокойно корректировали маршрут по ходу движения под текущие запросы и настроение наших детей. Нодир увлекательно рассказывал об истории страны, отвечал на все наши вопросы, возникающие по ходу движения, а на на пути обратно мы уже просто болтали как старые знакомые. Мы получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений, сделали чудесные фото (Нодир, кстати, еще и отличные кадры нам сделал), которые останутся в нашей памяти на всю жизнь. Провели вместе целый день и на мой взгляд, остались очень довольны друг другом 😀 Недолго думая сразу договорились об организации еще одной поездки для нас, забронировали дату, а на текущий момент уже утвердили все организационные моменты. От всей души рекомендую воспользоваться услугами индивидуального гида Нодира, это стоит того на 200%! Путешествия-это не классный отель, это в первую очередь ваши поездки по стране, ваши новые знания о ней и ваши новые впечатления и эмоции! Коллекционируйте впечатления, друзья, а Нодир вам в этом с удовольствием поможет!