На Рождество – экскурсии в Рас-эль-Хайме

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $315, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
На машине
скидка
15%
39 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
10 сен в 13:00
370$315 за всё до 6 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
На машине
скидка
5%
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 10:30
10 сен в 10:30
452$430 за всё до 6 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
На машине
На кабриолете
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 сен в 13:00
490$392 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    31 августа 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Отдыхали в августе, все было отлично, за исключением дымки, дальние объекты почти не видны, это надо учитывать и вместо Марины я бы советовал ехать в музей будущего.
    Отдыхали в августе, все было отлично, за исключением дымки, дальние объекты почти не видны, это надоОтдыхали в августе, все было отлично, за исключением дымки, дальние объекты почти не видны, это надо
  • А
    Анна
    19 августа 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
    Хотелось бы еще раз поблагодарить Нодира за организацию чудесной индивидуальной экскурсии из Рас-Эль-Хаймы в Абу-Даби. Нодир забрал нас из отеля в
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    установленное заранее время, без опозданий. В авто нам было максимально комфортно! При необходимости предоставляются вода, зарядные устройства, раздается Wi-Fi. Были учтены все наши пожелания плюс спокойно корректировали маршрут по ходу движения под текущие запросы и настроение наших детей. Нодир увлекательно рассказывал об истории страны, отвечал на все наши вопросы, возникающие по ходу движения, а на на пути обратно мы уже просто болтали как старые знакомые. Мы получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений, сделали чудесные фото (Нодир, кстати, еще и отличные кадры нам сделал), которые останутся в нашей памяти на всю жизнь. Провели вместе целый день и на мой взгляд, остались очень довольны друг другом 😀 Недолго думая сразу договорились об организации еще одной поездки для нас, забронировали дату, а на текущий момент уже утвердили все организационные моменты. От всей души рекомендую воспользоваться услугами индивидуального гида Нодира, это стоит того на 200%! Путешествия-это не классный отель, это в первую очередь ваши поездки по стране, ваши новые знания о ней и ваши новые впечатления и эмоции! Коллекционируйте впечатления, друзья, а Нодир вам в этом с удовольствием поможет!

    Хотелось бы еще раз поблагодарить Нодира за организацию чудесной индивидуальной экскурсии из Рас-Эль-Хаймы в Абу-Даби
  • К
    Карпов
    17 августа 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Выбрали Нодира - и не прогадали! Комфортная машина с кондиционером, удобно с детьми или компанией-а цена не дороже, чем на
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    автобусе от тур оператора! Все индивидуально для вас - Нодир подстроится под любые ваши предпочтения! Очень много информации получили от нашего гида-все, что касается ОАЭ, обычаев и традиций! Нодир интересный собеседник-на любые темы! Дубай-за один день-куча эмоций и впечатлений! Спасибо за экскурсию! Рекомендуем!

    Выбрали Нодира - и не прогадали! Комфортная машина с кондиционером, удобно с детьми или компанией-а ценаВыбрали Нодира - и не прогадали! Комфортная машина с кондиционером, удобно с детьми или компанией-а ценаВыбрали Нодира - и не прогадали! Комфортная машина с кондиционером, удобно с детьми или компанией-а ценаВыбрали Нодира - и не прогадали! Комфортная машина с кондиционером, удобно с детьми или компанией-а ценаВыбрали Нодира - и не прогадали! Комфортная машина с кондиционером, удобно с детьми или компанией-а цена
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
    Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей было, рассказывал много интересного
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    о стране, показал самые интересные места в Абу-Даби, были в Лувре, мечети, дворце, рынке, в самом дорогом отеле, заезжали где снимся фильм Безумный Макс. Поделился национальными одеждами для мечети для сына и меня, очень внимательный ко всем деталям гид. Очень рекомендуем, в восторге от поездки, еще вернемся

    Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселейЕздили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселейЕздили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселейЕздили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселейЕздили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселейЕздили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей
  • Н
    Надежда
    11 марта 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
    Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
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    Оба дня были замечательные. Везде посмотрели что хотели и даже больше чем запланировали. Спасибо. И да, это было лучшее решение, взять гида с машиной, а не автобус, комфорт реально стоит того.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
  2. Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
  3. Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Бурдж-Халифа
  3. Атлантис
  4. Дубай молл
  5. Парк Warner Bros. World
  6. Парк Феррари
  7. Аквапарк Wild Wadi
Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в сентябре 2024
Сейчас в Рас-эль-Хайме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 315 до 430 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 45 ⭐ отзывов, цены от $315. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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