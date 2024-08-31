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до 6 чел.
Лучший выборВ Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
10 сен в 13:00
370$315 за всё до 6 чел.
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Индивидуальная
до 6 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
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Завтра в 10:30
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452$430 за всё до 6 чел.
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8 часов
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Ночной Дубай на кабриолете (из Рас-эль-Хайма)
Скоростная прогулка по сияющему городу
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Завтра в 13:00
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490$392 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий31 августа 2024Отдыхали в августе, все было отлично, за исключением дымки, дальние объекты почти не видны, это надо учитывать и вместо Марины я бы советовал ехать в музей будущего.
- ААнна19 августа 2024Хотелось бы еще раз поблагодарить Нодира за организацию чудесной индивидуальной экскурсии из Рас-Эль-Хаймы в Абу-Даби. Нодир забрал нас из отеля в
- ККарпов17 августа 2024Выбрали Нодира - и не прогадали! Комфортная машина с кондиционером, удобно с детьми или компанией-а цена не дороже, чем на
- ННаталья17 июня 2024Ездили в Абу-Даби с Азизом, очень довольны. Забрал с отеля, по дороге раздал Wi-Fi, чтоб веселей было, рассказывал много интересного
- ННадежда11 марта 2024Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «На Рождество»
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