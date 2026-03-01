Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Романовых
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
4 мар в 09:00
5 мар в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Екатеринбург - столица конструктивизма
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами Екатеринбурга, исследуя мир конструктивизма в уютной атмосфере
Начало: В кафе-кондитерской «Булочная»
Завтра в 11:00
4 мар в 11:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Свердловский рок: легенды андеграунда
Перенеситесь в Свердловск 80-х, ощутите дух творчества и бунта. Пройдите по следам легендарных рок-групп и насладитесь атмосферой тех лет
Начало: У Дворца молодежи
4 мар в 09:00
6 мар в 09:00
7600 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Кот в мешке: авторская экскурсия с непредсказуемым маршрутом
Погрузитесь в уникальное путешествие по Уралу с элементом неожиданности. Откройте для себя красоту природы и гастрономические сюрпризы в день выезда
Начало: По договорённости
4 мар в 08:00
5 мар в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
Прогулка с фотографом по историческому центру Екатеринбурга. Вас ждут живописные локации и интересные рассказы о городе. Подходит для всех возрастов
Начало: У Президентского центра
4 мар в 10:00
5 мар в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
