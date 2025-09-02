Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Путешествие по историческим местам Екатеринбурга, где оживают страницы прошлого. Откройте для себя город, каким его знали наши предки
Начало: На улице Челюскинцев
2 сен в 09:30
3 сен в 09:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Екатеринбургу: от заводов к небоскрёбам
Познакомьтесь с историей и современностью Екатеринбурга. Прогулка по городу с историком откроет вам его архитектурные и культурные тайны
Начало: БЦ Высоцкий
8 сен в 18:30
9 сен в 18:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Неизвестный Екатеринбург: Забытые страницы истории города
Улицы и дома "забытого центра", увлекательные факты из "жизни" зданий, существующих и уже исчезнувших. Интересно будет как жителям, так и гостям Екатеринбурга
Начало: В районе торгового комплекса «Наутилус»
Расписание: ежедневно в 17:30
Завтра в 17:30
1 сен в 17:30
780 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты старого Екатеринбурга
Погрузитесь в историю Екатеринбурга на интерактивной экскурсии. Откройте для себя старинные заводы, башни и уникальные уральские минералы
Начало: В районе ТЦ «Пассаж»
2 сен в 15:30
3 сен в 15:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
