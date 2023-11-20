2 дня
Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
Увидеть глубочайший каньон Европы, побывать у высокогорного озера Кезеной-Ам и рассмотреть мечети
Начало: Грозный, 8:00, место по договорённости
23 окт в 08:00
31 окт в 08:00
59 500₽ за всё до 4 чел.
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
24 окт в 14:00
28 окт в 14:00
35 000₽ за человека
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
28 окт в 08:00
4 ноя в 08:00
74 900₽ за человека
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
30 окт в 12:00
13 ноя в 12:00
59 900₽ за человека
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
23 окт в 08:00
30 окт в 08:00
66 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна20 ноября 2023Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
- ККарина7 ноября 2023Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
- ССЕРГЕЙ11 мая 2023Очень интересный тур, прекрасные места. Очень понравились места проживания, удобные номера. Получили много информации за малый промежуток времени. Данный тур подойдёт людям от 20 до 60 лет, так как есть места где придется довольно долго подниматься в горы.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «В декабре»
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- Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
- Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
- Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
- Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
- Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
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