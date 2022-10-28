2 дня
Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
Увидеть глубочайший каньон Европы, побывать у высокогорного озера Кезеной-Ам и рассмотреть мечети
Начало: Грозный, 8:00, место по договорённости
23 окт в 08:00
31 окт в 08:00
59 500₽ за всё до 4 чел.
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
28 окт в 08:00
4 ноя в 08:00
74 900₽ за человека
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
23 окт в 08:00
30 окт в 08:00
66 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена28 октября 2022Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что
- ДДмитрий16 мая 2022Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух. Отличная организация.
- ННадежда11 апреля 2022Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан поразили меня своей красотой
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «В марте»
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