В ноябре – туры в Грозном

Найдено 4 тура в категории «В ноябре» в Грозном, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
На машине
3 отзыва
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
24 окт в 14:00
28 окт в 14:00
35 000 за человека
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
На машине
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
28 окт в 08:00
4 ноя в 08:00
74 900 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
На автобусе
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
30 окт в 12:00
13 ноя в 12:00
59 900 за человека
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
На машине
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
23 окт в 08:00
30 окт в 08:00
66 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    20 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
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    нам повезло, было тепло и солнечно, только в один из дней путешествия в горах выпал снег) Анастасия очень отзывчивый и доброжелательный человек, помогла нам реализовать все наши пожелания по путешествию.

    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно
  • К
    Карина
    7 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
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    программа. Встретили нас как лучших друзей: чеченцы - открытые и очень доброжелательные (по крайней мере мы видели только таких). Все наши пожелания мгновенно исполнялись, свозили нас даже в Российкий университет спецназа. В целом Чечня поразила красотой, богаством и чистотой: заново отстроенный современный Грозный с широкими проспектами и небоскребами подобно дубайским, огромные роскошные мечети, в том числе в стиле хайтек (Сердце Матери), бесподобная природа (бесчисленные горы, каньоны, скалы, ущелья, горные реки и озера) напомнили горную Швейцарию (эти места здесь так и называют - чеченская Швейцария). Очень рекомендую эту поездку и обязательно у Анастасии, которая 2 года назад приехала сюда из Санкт-Петербурга, чтобы влюбиться в это место и отстаться. Мы обязательно вернемся!

  • С
    СЕРГЕЙ
    11 мая 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Очень интересный тур, прекрасные места. Очень понравились места проживания, удобные номера. Получили много информации за малый промежуток времени. Данный тур подойдёт людям от 20 до 60 лет, так как есть места где придется довольно долго подниматься в горы.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «В ноябре»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
  2. Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
  3. Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
  4. Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Какие места ещё посмотреть в Грозном
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Сулакский каньон
  3. Грозный-Сити
  4. Мечеть «Гордость мусульман»
  5. Мечеть «Сердце Чечни»
  6. Озеро Казеной-Ам
  7. Аргунское ущелье
  8. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в октябре 2024
Сейчас в Грозном в категории "В ноябре" можно забронировать 4 тура от 35 000 до 74 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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