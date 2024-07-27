Е Евгений Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля Замечательный экскурсовод, очень выручил переносной приемник с наушником. Хотелось бы подольше задержаться в татарской деревне, чтобы было личное время для фотографий.

Ж Жанна Ночная экскурсия «Огни Казани» Казань - красавица! Автобус комфортный, экскурсия замечательная!

М Мария Тысяча огней Казани Всё отлично! Казань ночью прекрасна! Гид (Алсу) оставила очень приятное впечатление. Комфортное вождение, интересная информация, доброжелательность, тактичность и пунктуальность

Н Надежда Тысяча огней Казани Очень понравилось. Экскурсовод Алсу очень интересно рассказывала. Детям тоже было интересно.