3 часа
Групповая
Обзорная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, театр Экият и многое другое
Погрузитесь в атмосферу Казани: от исторических мечетей до современных театров. Наш гид откроет вам все тайны и красоты города
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 200₽ за человека
2 часа
Групповая
Ночная экскурсия по Казани: волшебство огней и легенд
Погрузитесь в волшебную атмосферу Казани ночью, где исторические здания и мосты сияют в темноте, создавая незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 19:00 (по набору группы)
Сегодня в 20:15
Завтра в 20:15
1 100₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тысяча огней Казани
Начало: Московская ул., 2, ЦУМ, Казань
Расписание: Ежедневно
12 авг в 20:30
13 авг в 20:30
от 5 625₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета
Начало: Казань, пл. Тысячелетия, 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений27 июля 2024Замечательный экскурсовод, очень выручил переносной приемник с наушником. Хотелось бы подольше задержаться в татарской деревне, чтобы было личное время для фотографий.
- ЖЖанна27 июля 2024Казань - красавица! Автобус комфортный, экскурсия замечательная!
- ММария16 июля 2024Всё отлично! Казань ночью прекрасна! Гид (Алсу) оставила очень приятное впечатление. Комфортное вождение, интересная информация, доброжелательность, тактичность и пунктуальность
- ННадежда15 июня 2024Очень понравилось. Экскурсовод Алсу очень интересно рассказывала. Детям тоже было интересно.
- ССветлана29 сентября 2023Прекрасная вечерняя экскурсия по Казани. Специально выбрали такой формат! И не прогадали. Казань вечером очень красиво подсвечена и очень красива. Потрясающий и очень милый экскурсовод. Алсу, спасибо большое. Буду всем вас рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Экскурсии на Новый год»
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