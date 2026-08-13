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Мини-группа
до 10 чел.
По парку Галицкого - в мини-группе
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
15 авг в 11:00
16 авг в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
15 авг в 13:00
16 авг в 14:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Пройти сквозь эпохи - от старого Екатеринодара до парка будущего
Начало: На улице Седина
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
3390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 7700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Краснодар
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия: тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Познакомиться с городскими сюжетами и судьбами в самом таинственном месте города (без гида)
Начало: На перекрестке ул. Северная и Октябрьская
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Тени модерна и архитектура Краснодара: аудиоэкскурсия
Откройте архитектурные секреты Краснодара с аудиогидом! Узнайте о модерне, эклектике и других стилях в увлекательной прогулке по городу
Начало: На улице Седина
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 1000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 19:30
Завтра в 06:00
от 5555 ₽ за всё до 10 чел.
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