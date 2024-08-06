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очень профессиональный гид: рассказ интересный, нескучный, захватывающий. Теплоход просторный, уютный, в нем тепло, капитан корабля уверенно и хорошо ведет теплоход. Кронштадт и форты завораживают и очень величественны, хоть бесхозяйственность и время сильно сказались на фортах. Сейчас три форта из 21 восстанавливаются, много сделано, но большая работа еще впереди. Очень понравился перед проходом на причал парк Остров фортов, который разделен на зоны: можно увидеть очень интересные экспозиции, покататься на качелях и детям и взрослым, и другие развлечения (здесь можно провести пару часов перед экскурсией к фортам или после)