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Кронштадт — морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)

Максим К.
Максим К. – Гид из Кронштадта
В 30 километрах от центра Петербурга находится небольшой остров 🏝️.

На нем и расположился Кронштадт.

Город-крепость защищал от врагов не только Северную столицу, но и всю Россию.

С тех времен осталось множество напоминаний о тех временах.

Военные корабли, форты, морской собор, артиллерийская батарея…
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Кронштадт — морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)
Кронштадт — морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)

Что вы увидите

  • Мы увидим Главную Набережную
  • Петровский Парк
  • Морской Никольский Собор. Петровскую Пристань
  • многочисленные памятники города. Форт Константин.
У Кронштадта своя особая, неповторимая "история"!
Кронштадт - город 🏙️, который многое сделал не только для Северной Столицы ⭐️, но и для всей России. Многое без чего мы не представляем свою жизнь когда то изобрели здесь. А самое главное, что то крепость считается родиной Военно- Морского Флота России, о чем и пойдет речь в нашем путешествии.
Мы познакомимся с великими учеными, художниками, адмиралами, путешественниками, религиозными деятелями, чья жизнь была и остается частью жизни города. Мы побываем на Главной площади города в главном Морском Соборе страны. Прогуляемся по главной набережной и в Петровском парке 🌳 посетим памятник Петру и морскую пристань. Увидим многочисленные памятники в том числе Айвазовскому, Капице и конечно познакомимся с уникальным Фортом Константин, который был своеобразной военной экспериментальной площадкой, где воплощались новейшие изобретения военно-промышленного комплекса Российской Империи и сохранилась до наших дней старейшая в России артиллерийская батарея с бронированным бруствером.
Что входит
  • Трансфер и билеты на форт Константин
Начало и место завершения
🚩 Ст. метро Спортивная
Кронштадт — морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)
Кронштадт — морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)
Кронштадт — морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)
Кронштадт — морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)
Кронштадт — морской щит Петербурга (с посещением форта Константин)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим К.
Максим К.
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