У Кронштадта своя особая, неповторимая "история"!

Кронштадт - город 🏙️, который многое сделал не только для Северной Столицы ⭐️, но и для всей России. Многое без чего мы не представляем свою жизнь когда то изобрели здесь. А самое главное, что то крепость считается родиной Военно- Морского Флота России, о чем и пойдет речь в нашем путешествии.

Мы познакомимся с великими учеными, художниками, адмиралами, путешественниками, религиозными деятелями, чья жизнь была и остается частью жизни города. Мы побываем на Главной площади города в главном Морском Соборе страны. Прогуляемся по главной набережной и в Петровском парке 🌳 посетим памятник Петру и морскую пристань. Увидим многочисленные памятники в том числе Айвазовскому, Капице и конечно познакомимся с уникальным Фортом Константин, который был своеобразной военной экспериментальной площадкой, где воплощались новейшие изобретения военно-промышленного комплекса Российской Империи и сохранилась до наших дней старейшая в России артиллерийская батарея с бронированным бруствером.