Мои заказы

Флоатинг Китай – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Флоатинг Китай» в Мурманске, цены от 4940 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Айс-флоатинг в Мурманске
Пешая
2 часа
163 отзыва
Индивидуальная
Айс-флоатинг в Мурманске
Погрузитесь в ледяные воды Баренцева моря в безопасных костюмах. Получите незабываемые впечатления и уникальные фото. Горячий чай после купания
Начало: На ул. Подгорная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
На машине
4 часа
204 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
Погрузитесь в уникальный мир флоатинга и айс-флоатинга в Мурманске. Испытайте незабываемые эмоции и полную перезагрузку организма
Начало: От места проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 12:00
9 янв в 12:00
10 янв в 12:00
7000 ₽ за человека
Арктический флоатинг в Мурманске
2 часа
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Арктический флоатинг в Мурманске
Погрузиться в воды Кольского залива в специальных костюмах
Начало: В 15 мин от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
25 дек в 10:00
4940 ₽5200 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Флоатинг Китай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Айс-флоатинг в Мурманске
  2. Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
  3. Арктический флоатинг в Мурманске
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Памятник Ждущей
  4. Кольский мост
  5. Площадь пяти углов
  6. Ледокол Ленин
  7. Набережная
  8. Храм Спас-на-водах
  9. Памятник жертвам интервенции
  10. Мыс Абрам
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в декабре 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Флоатинг Китай" можно забронировать 3 экскурсии от 4940 до 7000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 368 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2026 год по теме «Флоатинг Китай», 368 ⭐ отзывов, цены от 4940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль