Индивидуальная
Айс-флоатинг в Мурманске
Погрузитесь в ледяные воды Баренцева моря в безопасных костюмах. Получите незабываемые впечатления и уникальные фото. Горячий чай после купания
Начало: На ул. Подгорная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборФлоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
Погрузитесь в уникальный мир флоатинга и айс-флоатинга в Мурманске. Испытайте незабываемые эмоции и полную перезагрузку организма
Начало: От места проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 12:00
9 янв в 12:00
10 янв в 12:00
7000 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Арктический флоатинг в Мурманске
Погрузиться в воды Кольского залива в специальных костюмах
Начало: В 15 мин от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
25 дек в 10:00
4940 ₽
5200 ₽ за человека
