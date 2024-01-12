Экскурсии на 8 марта

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на 8 марта» в Нижнем Новгороде, цены от 4 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кино готово, осталось только снять
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
1 отзыв
Кино готово, осталось только снять
Начало: Ул. Горького 262
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
Начало: Площадь Горького у памятника Горькому
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 4 700 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по созданию ароматов для дома
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по созданию ароматов для дома
Начало: Нижний Новгород, Дальняя 8
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    12 января 2024
    «Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
    Спасибо экскурсоводу Петру за интересный рассказ, хорошо составленный план экскурсии и авторский, вдумчивый подход к пониманию истории города и сословий. Интересно пообщаться с грамотным, думающим собеседником.
  • Е
    Евгения
    20 декабря 2023
    Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
    Экскурсия очень понравилась! Даже не ожидала. Глаза разбегались от обилия и красоты изделий хохломского искусства. Хотелось всё сфотографировать и запечатлеть
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    на память. Экскурсоводы рассказали об истории возникновения хохломы, технологии создания, мы побывали в цеху где вытачиваются будущие изделия, в мастерских по росписи, видели как работают мастера, сами были участниками мастер-класса, расписывали матрешку, побывали в музее "Дом Семёна-ложкаря", где нам рассказали о старинном быте тех времён, когда зарождался город Семёнов, там очень богатая коллекция орудий, инструментов, изделий домашнего обихода тех времён. Так же побывали в музее истории и развития хохломы. Приобрели сувениры в магазине туристического центра. Кстати, намного дешевле чем в сувенирных магазинах Нижнего Новгорода. Днём нас покормили в кафе "Теремок", достаточно вкусно и недорого, после поехали в обратную дорогу. В целом, была приятно удивлена, остались очень хорошие воспоминания от экскурсии. Большое спасибо организаторам!

  • Ч
    Чильдинова
    16 августа 2023
    Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломы
    Отлично. Милый тихий городок, большое предприятие - на территории как будто вернулись в СССР, но там же интересный музей быта русских крестьян.
  • С
    Светлана
    30 июля 2023
    Семёнов - столица золотой хохломы
    Замечательный городок Семёнов. Семья из 6 человек, из них 3 детей. Поездка очень понравилась. Очень красивые разноцветные домики в Семенове. Уютные
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    улицы. Побывали в доме лошкаря. Очень интересный и познавательный дом-музей. Посетили фабрику, где создаётся хохлома, приняли участие в мастер классе - разрисовали матрешек. Отдохнули на местном пляже на берегу реки. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Елене Суворовой. Замечательно провела экскурсию. Узнали много нового, умеет работать с детьми.

  • М
    Мария
    29 июля 2023
    Семёнов - столица золотой хохломы
    Огромное спасибо гидам Василию и Сергею за организацию и проведение чудесной экскурсии в город Семёнов! Хочется отметить комфортный транспорт и
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    очень уважительное отношение к экскурсантам, интересный рассказ об истории города и народном промысле - Хохломе. Также выражаем свою благодарность Татьяне - экскурсоводу от производства - с ней мы посетили производственные цеха, выставочный зал фабрики и расписали матрешек на мастер-классе. От всей экскурсии остались яркие, очень приятные впечатления!

  • F
    Frolova
    26 февраля 2023
    Семёнов - столица золотой хохломы
    Спасибо большое Сергею за чудесную поездку и экскурсию по Семёнову. Очень милый и не большой городок, ухоженный и аккуратный, богатейший
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    музей Хохломской росписи,и, конечно же, производство уникальных и неповторимых,, шедевров,, в не простых условиях, за очень маленькую зарплату. Всем желаем здоровья и благополучия (Семеновцам, Сергею, Василию). С уважением врачи из Подмосковья— Ольга и Елена.

  • И
    Илья
    7 января 2022
    Узнать Нижний: с гидом на маршрутном трамвае
    очень. спасибо Алексею!
  • Ю
    Юрий
    22 октября 2021
    Узнать Нижний: с гидом на маршрутном трамвае
    Экскурсия интересна как сама по себе, и как дополнение к другим экскурсиям.
  • Я
    Янкина
    25 февраля 2021
    «Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
    Спасибо огромное за экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Не смотря на мороз время пролетело очень быстро!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Экскурсии на 8 марта»

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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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