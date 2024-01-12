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на память. Экскурсоводы рассказали об истории возникновения хохломы, технологии создания, мы побывали в цеху где вытачиваются будущие изделия, в мастерских по росписи, видели как работают мастера, сами были участниками мастер-класса, расписывали матрешку, побывали в музее "Дом Семёна-ложкаря", где нам рассказали о старинном быте тех времён, когда зарождался город Семёнов, там очень богатая коллекция орудий, инструментов, изделий домашнего обихода тех времён. Так же побывали в музее истории и развития хохломы. Приобрели сувениры в магазине туристического центра. Кстати, намного дешевле чем в сувенирных магазинах Нижнего Новгорода. Днём нас покормили в кафе "Теремок", достаточно вкусно и недорого, после поехали в обратную дорогу. В целом, была приятно удивлена, остались очень хорошие воспоминания от экскурсии. Большое спасибо организаторам!