1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час 42 минуты
Кино готово, осталось только снять
Начало: Ул. Горького 262
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Особняки и башни». Секреты возникновения города и его необычные сословия
Начало: Площадь Горького у памятника Горькому
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по созданию ароматов для дома
Начало: Нижний Новгород, Дальняя 8
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир12 января 2024Спасибо экскурсоводу Петру за интересный рассказ, хорошо составленный план экскурсии и авторский, вдумчивый подход к пониманию истории города и сословий. Интересно пообщаться с грамотным, думающим собеседником.
- ЕЕвгения20 декабря 2023Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломыЭкскурсия очень понравилась! Даже не ожидала. Глаза разбегались от обилия и красоты изделий хохломского искусства. Хотелось всё сфотографировать и запечатлеть
- ЧЧильдинова16 августа 2023Экскурсия в Семёнов - столицу золотой хохломыОтлично. Милый тихий городок, большое предприятие - на территории как будто вернулись в СССР, но там же интересный музей быта русских крестьян.
- ССветлана30 июля 2023Семёнов - столица золотой хохломыЗамечательный городок Семёнов. Семья из 6 человек, из них 3 детей. Поездка очень понравилась. Очень красивые разноцветные домики в Семенове. Уютные
- ММария29 июля 2023Семёнов - столица золотой хохломыОгромное спасибо гидам Василию и Сергею за организацию и проведение чудесной экскурсии в город Семёнов! Хочется отметить комфортный транспорт и
- FFrolova26 февраля 2023Семёнов - столица золотой хохломыСпасибо большое Сергею за чудесную поездку и экскурсию по Семёнову. Очень милый и не большой городок, ухоженный и аккуратный, богатейший
- ИИлья7 января 2022Узнать Нижний: с гидом на маршрутном трамваеочень. спасибо Алексею!
- ЮЮрий22 октября 2021Узнать Нижний: с гидом на маршрутном трамваеЭкскурсия интересна как сама по себе, и как дополнение к другим экскурсиям.
- ЯЯнкина25 февраля 2021Спасибо огромное за экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Не смотря на мороз время пролетело очень быстро!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Экскурсии на 8 марта»
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