Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Переславля

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Ботик Петра I, Синий камень, Преображенский собор XII века, Никитский и Никольский монастыри. Проедете на внедорожнике вокруг Плещеева озера, подниметесь на Александрову гору, погуляете по дендрарию и по желанию искупаетесь в источнике преподобного Никиты Столпника. На закате погуляете по главной набережной и полюбуетесь храмом 40 Севастийских мучеников в лучах уходящего солнца.

Погружение в мир прошлого

Переславль — старинный город 🏙️ с богатой историей 📖. Я расскажу о нем много любопытных фактов: почему он получил именно такое название, где находилось древнее городище «Клещино» и как Петр I строил потешный флот. А также: как относятся к Синему камню язычники и христиане, где лучшее место для купания в Плещеевом озере, откуда привозили деревья 🌳 в местный дендрарий и как создавались коалиции князей.

Организационные детали