Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

«Визитные карточки» Переславля Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Ботик Петра I, Синий камень, Преображенский собор XII века, Никитский и Никольский монастыри. Проедете на внедорожнике вокруг Плещеева озера, подниметесь на Александрову гору, погуляете по дендрарию и по желанию искупаетесь в источнике преподобного Никиты Столпника. На закате погуляете по главной набережной и полюбуетесь храмом 40 Севастийских мучеников в лучах уходящего солнца.
Погружение в мир прошлого Переславль — старинный город 🏙️ с богатой историей 📖. Я расскажу о нем много любопытных фактов: почему он получил именно такое название, где находилось древнее городище «Клещино» и как Петр I строил потешный флот. А также: как относятся к Синему камню язычники и христиане, где лучшее место для купания в Плещеевом озере, откуда привозили деревья 🌳 в местный дендрарий и как создавались коалиции князей.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Синий камень — 50 р, Преображенский собор — 50 р, дендрарий — 100 р, Ботик Петра I — 200 р
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Я готов скорректировать программу по вашим пожеланиям и предложить альтернативный маршрут, если вы не первый раз в Переславле
Экскурсия ⛳ подойдет взрослым и детям старше семи лет (только в сопровождении родителей)
Начало и место завершения
🚩 в Сергиевом Посаде
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.