Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!

Насыщенное автомобильное путешествие в один из самых красивых старинных городов страны

Алексей
Алексей – Гид из Сергиева Посада
Переславль-Залесский запомнится вам прекрасно сохранившимся историческим центром с безлюдными улицами, осязаемой атмосферой прошлых веков, идиллическим Плещеевым озером и древними монастырями.

Я расскажу, какую роль город 🏙️ сыграл в зарождении и становлении государства, какие события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 мин.
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Переславля
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Ботик Петра I, Синий камень, Преображенский собор XII века, Никитский и Никольский монастыри. Проедете на внедорожнике вокруг Плещеева озера, подниметесь на Александрову гору, погуляете по дендрарию и по желанию искупаетесь в источнике преподобного Никиты Столпника. На закате погуляете по главной набережной и полюбуетесь храмом 40 Севастийских мучеников в лучах уходящего солнца.

Погружение в мир прошлого
Переславль — старинный город 🏙️ с богатой историей 📖. Я расскажу о нем много любопытных фактов: почему он получил именно такое название, где находилось древнее городище «Клещино» и как Петр I строил потешный флот. А также: как относятся к Синему камню язычники и христиане, где лучшее место для купания в Плещеевом озере, откуда привозили деревья 🌳 в местный дендрарий и как создавались коалиции князей.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Синий камень — 50 р, Преображенский собор — 50 р, дендрарий — 100 р, Ботик Петра I — 200 р
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готов скорректировать программу по вашим пожеланиям и предложить альтернативный маршрут, если вы не первый раз в Переславле
  • Экскурсия ⛳ подойдет взрослым и детям старше семи лет (только в сопровождении родителей)
Начало и место завершения
🚩 в Сергиевом Посаде
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!
Из Сергиева Посада в Переславль-Залесский!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я выпускник аспирантуры Московской духовной академии. Очень люблю богословие, историю и путешествия. Надеюсь на скорую встречу!
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