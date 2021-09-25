Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя

Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и Бисерный храм на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
На протяжении многих веков Бахчисарай был столицей Крымского ханства.

Гуляя по нему, вы погрузитесь в атмосферу настоящей восточной сказки.

А я расскажу, как развивался город и какие события здесь происходили.

Покажу самые интересные места в окрестностях — Бисерный храм, древний скальный город Чуфут-Кале и мавзолей Джанике на вершине горы Беш-Кош — и раскрою их историю.
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя
Загадочный Бахчисарай: путешествие из Севастополя

Что вас ожидает

Бахчисарай: прогулка по Старому городу

Я покажу вам Ханский дворец со знаменитым «фонтаном слез» и расшифрую устройство восточного гарема. А также познакомлю с первой резиденцией крымского хана — селением Салачик, где находится одно из старейших учебных заведений мира «Зынджырлы медресе». Кроме того, поделюсь историей места, где многие столетия мирно сосуществуют православный храм, текие дервишей и караимские кенасы.

Чуфут-Кале, Бисерный храм и мавзолей на вершине горы

Вы пройдете по древним улочкам средневекового пещерного города Чуфут-Кале и подниметесь «дорогой грешников» к Бисерному храму. Рассмотрите мавзолей дочери хана Тохтамыша — прекрасной Джанике — и услышите о столице загадочного княжества Феодоро, находившейся на вершине горы Мангуп. Насладитесь живописной горной дорогой, петляющей между скальных массивов, и раскроете Крым по-новому.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Ханский дворец — 300 р., Чуфут-Кале — 100 р.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Елена, я лицензированный гид с высшим педагогическим образованием. С радостью покажу Севастополь и окрестности, учту все ваши пожелания и помогу раскрыть красоту нашего края.
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1 реальный отзыв

Г
25 сен 2021
Замечания экскурсия, очень понравился экскурсовод Елена Баблюк. Великолепные знания, узнали много интересного и познловательного. Умница и хороший рассказчик. Большое спасибо за замечательную экскурсию

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