Что вас ожидает

Бахчисарай: прогулка по Старому городу

Я покажу вам Ханский дворец со знаменитым «фонтаном слез» и расшифрую устройство восточного гарема. А также познакомлю с первой резиденцией крымского хана — селением Салачик, где находится одно из старейших учебных заведений мира «Зынджырлы медресе». Кроме того, поделюсь историей места, где многие столетия мирно сосуществуют православный храм, текие дервишей и караимские кенасы.

Чуфут-Кале, Бисерный храм и мавзолей на вершине горы

Вы пройдете по древним улочкам средневекового пещерного города Чуфут-Кале и подниметесь «дорогой грешников» к Бисерному храму. Рассмотрите мавзолей дочери хана Тохтамыша — прекрасной Джанике — и услышите о столице загадочного княжества Феодоро, находившейся на вершине горы Мангуп. Насладитесь живописной горной дорогой, петляющей между скальных массивов, и раскроете Крым по-новому.

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