Мистическая прогулка по Томску

Томск - красивый старинный город, бывший когда-то губернским центром

Индивидуальная
Томск — красивый старинный город, бывший когда-то губернским центром и крупным торговым сибирским узлом с прекрасными церквями и деревянными домами, украшенными резьбой.

Его история богата и обильна.

Среди современных зданий притаились старинные особняки, остатки женского монастыря, кладбища и даже дом вампира! А в центре города можно найти таинственный сад с родниками.

Приоткрыть завесу Томска мистического и криминального — вот цель нашей прогулки.
Мистическая прогулка по Томску
Мистическая прогулка по Томску
Мистическая прогулка по Томску
Мистическая прогулка по Томску
Мистическая прогулка по Томску
Мистическая прогулка по Томску
Мистическая прогулка по Томску

Что вас ожидает 🤩

  • Сибирский ботанический сад и его родники
  • Памятники деревянного зодчества пр-т Ленина, 8 и Студенческая улица, 29
  • Остатки комплекса «Иоанно-Предтеченского монастыря»
  • Улица Пирогова

Об экскурсии

Предлагаю вашему вниманию познавательный и необычный маршрут по Томску, который соединяет в себе и прогулку на природе (Сибирский ботанический сад и родники), и осмотр интересной архитектуры в центре города. На нашем пути попадутся бывший тюремный замок, дом для его жильцов — деревянное здание, где сто лет назад жил опаснейший преступник, которого прозвали «вампиром».
А еще мы побываем на территории кладбища прошлого века, где хоронили ученых и известных людей, которая примыкает к территории известного на всю Россию женского Иоанно-Предтеченского монастыря, который мы тоже посетим, найдем сохранившиеся здания и узнаем историю этого места.
Загадки прошлого, легенды и были, прошлое и настоящее — все тесно переплелось в этой экскурсии, делая прогулку насыщенной и интересной. Прогулка пройдет от главного корпуса Политехнического университета, по улице Учебной, затем мы посетим территорию Студгородка и окончим нашу экскурсию на улице Пирогова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота между проспектами Ленина, 30 и Ленина, 30 а
Завершение: Проспект Ленина, 33
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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