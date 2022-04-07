Об экскурсии

Предлагаю вашему вниманию познавательный и необычный маршрут по Томску, который соединяет в себе и прогулку на природе (Сибирский ботанический сад и родники), и осмотр интересной архитектуры в центре города. На нашем пути попадутся бывший тюремный замок, дом для его жильцов — деревянное здание, где сто лет назад жил опаснейший преступник, которого прозвали «вампиром».

А еще мы побываем на территории кладбища прошлого века, где хоронили ученых и известных людей, которая примыкает к территории известного на всю Россию женского Иоанно-Предтеченского монастыря, который мы тоже посетим, найдем сохранившиеся здания и узнаем историю этого места.

Загадки прошлого, легенды и были, прошлое и настоящее — все тесно переплелось в этой экскурсии, делая прогулку насыщенной и интересной. Прогулка пройдет от главного корпуса Политехнического университета, по улице Учебной, затем мы посетим территорию Студгородка и окончим нашу экскурсию на улице Пирогова.