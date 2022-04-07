Предлагаю вашему вниманию познавательный и необычный маршрут по Томску, который соединяет в себе и прогулку на природе (Сибирский ботанический сад и родники), и осмотр интересной архитектуры в центре города. На нашем пути попадутся бывший тюремный замок, дом для его жильцов — деревянное здание, где сто лет назад жил опаснейший преступник, которого прозвали «вампиром».
А еще мы побываем на территории кладбища прошлого века, где хоронили ученых и известных людей, которая примыкает к территории известного на всю Россию женского Иоанно-Предтеченского монастыря, который мы тоже посетим, найдем сохранившиеся здания и узнаем историю этого места.
Загадки прошлого, легенды и были, прошлое и настоящее — все тесно переплелось в этой экскурсии, делая прогулку насыщенной и интересной. Прогулка пройдет от главного корпуса Политехнического университета, по улице Учебной, затем мы посетим территорию Студгородка и окончим нашу экскурсию на улице Пирогова.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота между проспектами Ленина, 30 и Ленина, 30 а
Завершение: Проспект Ленина, 33
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.