Моя экскурсия ⛳ идеально подходит для первой встречи с Уфой. Это исторический коктейль прошлого и настоящего Уфы! На моей экскурсии 🧭 вы узнаете о становлении нашего города, быте и культуре башкир; вы увидите самые старинные здания города, памятники архитектуры 18 века; насладитесь видами на знаменитую реку "Агидель" (Белая река), воспетую Юрием Шевчуком; поговорим с вами о Федоре Шаляпине, Рудольфе Нириеве, С. Т. Аксакове; посмотрим арт-объекты города; посетим Мечеть Ля Ля Тюльпан и главный Собор Рождества Богородицы.

Вы сможете оценить красоту нашего края со смотровой площадки рядом с памятником Салавату Юлаеву и узнать истории 📖 его создания. Я приглашаю вас в путешествие по Уфе и постараюсь оставить незабываемые впечатления о городе трудовой доблести!