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Уфа - город, как на ладони!

Буреева М.
Буреева М. – Гид из Уфы
Уфа - город, как на ладони!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 800 ₽ за экскурсию

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Уфа - город, как на ладони!
Уфа - город, как на ладони!

Что вы увидите

  • Место основания города (Монумент дружбы)
  • завод И. Гутмана
  • пожарную каланчу 1832 года
  • усадьбу Демидова
  • дом-музей С. Т. Аксакова
  • Софьюшкина аллея
  • Белый дом
  • конгресс-холл Торатау
  • памятник Салавату Юлаеву
  • особняк Елены Поносовой - Молло
  • театр оперы и балета
  • памятник Федору Шаляпину
  • аллея artterria
  • гостиный двор
  • фонтан "Семь девушек"
  • собор Рождества Богородицы
  • проспект октября
  • мечеть Ля Ля Тюльпан
  • площадь Горсовета и фонтан "Часы". По желанию посещаем парк Победы.
Моя экскурсия ⛳ идеально подходит для первой встречи с Уфой. Это исторический коктейль прошлого и настоящего Уфы! На моей экскурсии 🧭 вы узнаете о становлении нашего города, быте и культуре башкир; вы увидите самые старинные здания города, памятники архитектуры 18 века; насладитесь видами на знаменитую реку "Агидель" (Белая река), воспетую Юрием Шевчуком; поговорим с вами о Федоре Шаляпине, Рудольфе Нириеве, С. Т. Аксакове; посмотрим арт-объекты города; посетим Мечеть Ля Ля Тюльпан и главный Собор Рождества Богородицы.
Вы сможете оценить красоту нашего края со смотровой площадки рядом с памятником Салавату Юлаеву и узнать истории 📖 его создания. Я приглашаю вас в путешествие по Уфе и постараюсь оставить незабываемые впечатления о городе трудовой доблести!
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • трансфер в аэропорт
Начало
🚩 заберу по адресу клиента в черте города
Место завершения
🏁 площадь Горсовета
Уфа - город, как на ладони!
Уфа - город, как на ладони!
Уфа - город, как на ладони!

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Буреева М.
Буреева М.
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