2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Уфа пешком — главные места и увлекательные рассказы

Мы обойдем знаменитый на всю Россию конный памятник Салавату Юлаеву. О национальном герое башкирского народа я расскажу как никто другой, ведь являюсь автором научной работы, посвященной культу Салавата. Тема очень занимательная! Следом вы увидите городскую думу, где выступал с речью адмирал Колчак, и роскошный особняк, который выбрал для своего штаба легендарный Чапаев. А изящный Музей 🖼 археологии впечатлит вас смешением архитектурных стилей. Попутно вы узнаете, как на этой земле основали русскую крепость, почему в 1918 году Уфа стала центром Белой России и как город 🏙️ превратился в столицу советской Башкирии.

Моя Уфа — это также литература и искусство

У нас родились известные писатели: Аксаков, автор сказки «Аленький цветочек», и ироничный Довлатов. Художник Михаил Нестеров, которому посвящен целый зал в Третьяковской галерее, тоже уфимец. О каждом у меня припасены любопытные подробности. А еще я покажу вам Театр Оперы и балета — памятник старой Уфы, ставший колыбелью для Рудольфа Нуриева; здание Дворянского собрания, в котором дебютировал юный Федор Шаляпин, и творческое пространство «Арт-квадрат».

Мы не забудем и о бренде Башкирии — это мед. Уфа заслуживает звания медовой столицы ⭐️ России, ведь именно здесь в 2021 году пройдет престижное мероприятие — Международный конгресс пчеловодов. Будет, о чем поговорить и что попробовать.

Организационные детали