2 отзыва оставили туристы

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Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии

Развеять стереотипы о крае и погрузиться в удивительные истории главных точек города

5
2 отзыва
Сергей
Сергей – Гид из Уфы
Пешеходная 2-часовая прогулка 👣 по центру Уфы — это самый близкий контакт с городом.

Наш путь пройдет по его красивейшей части: через одну площадь, два фонтана ⛲ и четыре сквера.

Знание и опыт позволят мне открыть вам самое ценное об Уфе, а любовь к творчеству превратит каждый фрагмент программы в меленькое произведение.

С интересными цитатами, фактами и стихами!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии

Что вас ожидает

Уфа пешком — главные места и увлекательные рассказы
Мы обойдем знаменитый на всю Россию конный памятник Салавату Юлаеву. О национальном герое башкирского народа я расскажу как никто другой, ведь являюсь автором научной работы, посвященной культу Салавата. Тема очень занимательная! Следом вы увидите городскую думу, где выступал с речью адмирал Колчак, и роскошный особняк, который выбрал для своего штаба легендарный Чапаев. А изящный Музей 🖼 археологии впечатлит вас смешением архитектурных стилей. Попутно вы узнаете, как на этой земле основали русскую крепость, почему в 1918 году Уфа стала центром Белой России и как город 🏙️ превратился в столицу советской Башкирии.

Моя Уфа — это также литература и искусство
У нас родились известные писатели: Аксаков, автор сказки «Аленький цветочек», и ироничный Довлатов. Художник Михаил Нестеров, которому посвящен целый зал в Третьяковской галерее, тоже уфимец. О каждом у меня припасены любопытные подробности. А еще я покажу вам Театр Оперы и балета — памятник старой Уфы, ставший колыбелью для Рудольфа Нуриева; здание Дворянского собрания, в котором дебютировал юный Федор Шаляпин, и творческое пространство «Арт-квадрат».

Мы не забудем и о бренде Башкирии — это мед. Уфа заслуживает звания медовой столицы ⭐️ России, ведь именно здесь в 2021 году пройдет престижное мероприятие — Международный конгресс пчеловодов. Будет, о чем поговорить и что попробовать.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников: от 6 до 10 человек — стоимость 4000 руб., от 10 до 20 человек — 5500 руб.
  • Для групп свыше 10 человек я использую систему радиогид: каждый слышит меня через наушник. Система обеспечивает качественный звук, всё слышно на расстоянии до 100 метров. Детям менее 12 лет радиогид не выдается.
Начало и место завершения
🚩 в районе Телецентра
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Уфимец с полувековым стажем. Историк, журналист, литератор. Мои авторские экскурсии по Уфе нравятся людям творческим, креативным, любопытным, ироничным, жаждущим новых впечатлений. К таковым причисляю и себя. Неслучайно с некоторыми гостями Уфы у меня сохраняются дружеские отношения, даже спустя годы.
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2 отзыва оставили туристы

7 сентября 2020
Классная экскурсия. Были с девушкой (Я из Уфы, она из другого города). Оба экскурсионные "задроты", поэтому планка достаточно высокая:) Понравилось, что Сергей уместил в в 3 часовую прогулку структурированный и интересный рассказ как про Уфу, так и про историю становления и идентификации башкир и появления Башкортостана, как обособленной территории. Сергей очень органично встраивал в исторический контекст известных событий бытовую составляющую и занятные малоизвестные факты. Отдельно отмечу, что Сергей не просто перечисляет исторические факты, а даёт в своем повествовании критическую оценку и разносторонний взгляд на ситуацию, что редко встретишь среди экскурсоводов. Однозначно рекомендую компанию Сергея для знакомства с Уфой и Башкирией.
25 июля 2020
Великолепная экскурсия по Уфе! Несмотря на дождливую погоду, мы с большим удовольствием отправились на прогулку по знаковым местам столицы Башкирии, с жадностью внимая рассказам Сергея. Нам невероятно повезло с гидом: Сергей великолепно оперирует историческими фактами, знает всё о культуре и традициях региона, доступно разъясняет спорные моменты и отвечает на любые вопросы! Сергей сумел удивить нас глубокими знаниями, которыми он легко и непринуждённо делился на протяжении нескольких часов. Экскурсия продуманна до мелочей, время пролетело незаметно! Мы безмерно благодарны за то, что Сергей открыл нам Уфу!

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