61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России

Любовь
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Любовь – ваш гид
Во время этой обзорной экскурсии вы познакомитесь с историческим и духовным наследием города, откроете значение каждого памятника в прошлом и настоящем, узнаете о быте и мировоззрении жителей Руси, а также о важнейших событиях и персонажах, которые повлияли на историю не только Углича, но и всей России.
От 2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии61 отзыв
4.85
Историческое и духовное наследие Углича
Историческое и духовное наследие Углича

Программа

  • Мы встретимся на Успенской площади, где с первых минут моего рассказа вы погрузитесь в таинственный мир угличской истории: узнаете, кем и когда был основан города и что представлял из себя в самом начале.
  • Затем мы переместимся на территорию Угличского Кремля, где я расскажу вам историю гибели в городе Угличе последнего наследника династии Рюриковичей — благоверного царевича Димитрия. Мы посетим церковь, построенную на месте его гибели, и послушаем ссыльный угличский набат. В Угличе прервалась династия Рюриковичей и, можно сказать, началась династия Романовых. Я подробно расскажу об этих судьбоносных для истории России событиях.
  • Помимо церкви Царевича Димитрия «на крови», вы посетите Палаты Угличских удельных князей. На примере их обустройства узнаете о быте, традициях и мировоззрении наших предков, живших во времена Руси.
  • Также в программе посещение трех действующих монастырей Углича — Спасо-Преображенского, Алексеевского женского и Воскресенского мужского. В них я расскажу вам об общей цели и значении монастырей на Руси, о роли каждого из монастырей в нашем городе, о духовной жизни и религии наших предков.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход Палаты и церковь Царевича Димитрия по единому билету — 100 руб./взр., 70 руб./дет., единовременный музейный сбор для группы до 15 человек — 600 рублей; фотосъемка внутри Палат — 100р.
  • Экскурсия может быть пешеходной или на вашем личном транспорте. Расстояния между объектами — маленькие. При желании за дополнительную сумму можно арендовать транспорт.
Историческое и духовное наследие Углича
Историческое и духовное наследие Углича
Историческое и духовное наследие Углича
Историческое и духовное наследие Углича
Историческое и духовное наследие Углича
Историческое и духовное наследие Углича
Историческое и духовное наследие Углича
Историческое и духовное наследие Углича

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Работаю экскурсоводом с 2001 года и показываю свои любимые города – Тверь, Торжок, Старицу, Вышний Волочок и родной Углич. Увлекаюсь архитектурой, историей и искусством. Темы программ самые разнообразные: от духовных до культурно-развлекательных. Подача информации живая, эмоциональная, украшаю рассказ пословицами, поговорками и различными курьезными случаями из жизни горожан. Цель моей работы — пробудить любовь к нашей великой русской истории. Приезжайте! Буду очень рада. С уважением, Любовь.
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 марта 2020
Эускурсовод Наталья прекрасный мастер своего дела! Увлекательно, с любовью рассказала об истории Углича. Всё доступно и понятно. Подсказала где вкусно поесть, какие музеи посетить. По её совету были в музее Угличской ГЭС. Очень понравилось! Рекомендую. На следующий день встретились в городе как давние приятели! Душевно и очень приятно. Спасибо большое за экскурсию! Хочется ещё вернуться в Углич.
13 августа 2019
Всё очень понравилось, в экскурсии были задействованы и взрослые и дети, скучать никому не пришлось.
5 августа 2019
Экскурсия родственникам (пожилые интеллигентные активные) понравилась. Вопросов к изложенному материалу и форме проведения нет. Вопросы в организации записи: Записался и оплатил 500 р за контакты гида Любови, после чего она написала что будет Наталья (это в отзывах было уже оговорено, ну бывают замены, ладно. С Натальей все обсудили, оговорили время и место встречи, поделились контактами, предварительно созвонились. В условленное время пришел... Ну и регистрировались бы как группа экскурсоводов, зачем такие финты?
Ольга
30 июля 2019
Все очень понравилось. Алексадр Валентинович профессионал. Были на экскурсии на своей машине, поэтому совсем не устали. Пешком наверное было бы тяжеловато. Ставлю 4 за то, что Любовь два раза меняла гида, хотя мы были готовы к тому, что экскурсию проводит не она.
30 июля 2019
Экскурсия интересная, но возможно, информации слишком много, трудно всё усвоить. Пешком 3
часа утомительно. Детки устанут точно. А так всё хорошо. Город чудесный! Спасибо😊
26 июля 2019
Прекрасный гид и чудесный город Углич с богатой историей! Спасибо за познавательный и интересный рассказ!
25 июля 2019
Прекрасная экскурсия по городу Углич с Надеждой Владимировной. Она заразила нас своей любовью к городу, к его богатой истории. Хорошая подача своих знаний, особенно важно, что понравилось нашим детям - подросткам. Мы в восторге!!!
15 июля 2019
Отличная экскурсия, наш экскурсовод Наталья- профессионал своего дела. Было интересно слушать и взрослым, и детям. Рекомендуем!
15 июля 2019
Будьте готовы к тому,что гид у вас будет совсем не тот, который указан на сайте. Может вам повезет, и все будет отлично, как у нас, а может и нет....
12 июля 2019
С Наташей мы провели интереснейшую экскурсию по Угличу. Наташа очень эрудирована, доброжелательный, влюблена в свой город. И очень-очень артистична, слушать её-колоссальное удовольствие.
Ещё 51 отзыв

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