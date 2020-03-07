61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Экскурсия родственникам (пожилые интеллигентные активные) понравилась. Вопросов к изложенному материалу и форме проведения нет. Вопросы в организации записи: Записался и оплатил 500 р за контакты гида Любови, после чего она написала что будет Наталья (это в отзывах было уже оговорено, ну бывают замены, ладно. С Натальей все обсудили, оговорили время и место встречи, поделились контактами, предварительно созвонились. В условленное время пришел... Ну и регистрировались бы как группа экскурсоводов, зачем такие финты?