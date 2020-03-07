61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Здравствуйте, уважаемые путешественники! Работаю экскурсоводом с 2001 года и показываю свои любимые города – Тверь, Торжок, Старицу, Вышний Волочок и родной Углич. Увлекаюсь архитектурой, историей и искусством. Темы программ самые разнообразные: от духовных до культурно-развлекательных. Подача информации живая, эмоциональная, украшаю рассказ пословицами, поговорками и различными курьезными случаями из жизни горожан. Цель моей работы — пробудить любовь к нашей великой русской истории. Приезжайте! Буду очень рада. С уважением, Любовь.Напишите мне