Горный край: природа и наследие Северной Осетии

Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Гор никогда не бывает много — особенно, если добавить к ним осетинские пироги и легенды о старинных башнях.

Приглашаем вас в путешествие, наполненное пейзажами и традициями аланских земель — вы побываете в альпийских лугах Дигории, увидите знаменитый «город мёртвых» в Даргавсе, проедетесь по канатной дороге над Цейским ущельем и научитесь печь пироги, как местные. Ясно одно — вам не захочется уезжать!
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Двухместное, в гостиницах «Владикавказ», «Панорама» категории 3*.

Питание. Включены завтраки в отелях, приветственный ужин, пикник на озере и прощальный обед. Остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и обзорная экскурсия по Владикавказу

Мы встречаем вас в аэропорту, знакомимся и отвозим в отель. После заселения вас ждёт обзорная экскурсия по столице Северной Осетии. Вы увидите один из символов города — колоритную суннитскую мечеть Мухтарова — и узнаете романтическую историю её возникновения. Затем мы пройдёмся вдоль бурного Терека и проследуем к главной площади Владикавказа, откуда открывается живописный вид на Столовую гору.

Вечером состоится приветственный ужин в ресторане с аутентичной кухней — вы попробуете традиционные осетинские блюда и напитки и насладитесь национальным колоритом.

Встреча и обзорная экскурсия по ВладикавказуВстреча и обзорная экскурсия по ВладикавказуВстреча и обзорная экскурсия по ВладикавказуВстреча и обзорная экскурсия по ВладикавказуВстреча и обзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Ущелья горной Алании

Позавтракав, выезжаем из гостиницы — начинается ваше знакомство с горной Аланией! Сначала вы посетите мемориальный комплекс «Барбашово поле» и узнаете о героическом подвиге советского солдата, именем которого он назван. Затем побываете в двух красивейших ущельях: Кармадонском и Даргавском, и увидите самый большой на Северном Кавказе некрополь — таинственный «город мёртвых».

Далее наш путь будет лежать в долину Мидаграбинских водопадов. Здесь, у берега озера, мы устроим пикник: пообедаем осетинскими пирогами, сочными овощами и свежим сыром. Перекусив и отдохнув, отравимся в Куртатинское ущелье — исследуем колоритные осетинские сёла с боевыми и жилыми башнями, пещерными укреплениями и сооружениями культа.

Заночуем в отеле на краю живописного ущелья.

Ущелья горной АланииУщелья горной АланииУщелья горной АланииУщелья горной АланииУщелья горной АланииУщелья горной АланииУщелья горной АланииУщелья горной АланииУщелья горной АланииУщелья горной Алании
3 день

Кавказская Швейцария

Альпийские луга, горные вершины, старинные сёла и памятники — сегодня вас ожидает путешествие в регион Дигория, который называют местной Швейцарией. Первую остановку мы совершим в каньоне Ахсинта — «воротами» в Дигорию. Затем побываем в горном селе Мацута, чьё название в переводе означает — «дальше не ходи».

После вас ждёт сытный обед в высокогорном отеле «Тана Парк». Затем, совершив лёгкую прогулку по окрестностям национального парка «Алания», вернёмся в наш отель — пора отдохнуть.

Кавказская ШвейцарияКавказская ШвейцарияКавказская ШвейцарияКавказская ШвейцарияКавказская ШвейцарияКавказская Швейцария
4 день

Цейское ущелье и мастер-классы

Позавтракав, отправляемся к жемчужине Северной Осетии — Цейскому ущелью.
Въезд в него охраняет один из героев местного эпоса — почитаемый святой Уастырджи, который буквально «вылетает» из скалы, встречая путников. Затем прокатимся по канатной дороге, чтобы полюбоваться окрестностями, и побываем в родовой башне Цаллаговых — семейства, известного с 14 века.

В завершении путешествия вас ждут два мастер-класса. Сначала вы узнаете, как правильно готовить осетинские пироги и ещё раз их продегустируете. Затем — танцевальный мастер-класс — ведь какой же Кавказ без веселья? Под зажигательную музыку вас научат движениям народного танца: сегодня танцуют все!

На этом программа тура заканчивается — заряженные эмоциями, садимся в машины и выезжаем в аэропорт. Пора прощаться!

Цейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классыЦейское ущелье и мастер-классы

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта «Владикавказ»
  • Проживание
  • Завтраки, приветственный ужин, обед-пикник на водопадах и заключительный обед
  • Транспорт - Mercedes-Benz Sprinter
  • Входные билеты по программе
  • Билеты на канатную дорогу
  • Услуги гида
  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
  • Мастер-класс по осетинским танцам
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Страховка
  • Питание вне программы (1 обед и 2 ужина)
  • Доплата за одноместное размещение составит 8000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
Завершение: Владикавказ, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеДигорияДаргавсПопулярные местаЦейское ущельеВсе туры3-дневные турыКармадонское ущелье4-дневные турыНа 4 дняВодопады

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