Приглашаем вас в путешествие, наполненное пейзажами и традициями аланских земель — вы побываете в альпийских лугах Дигории, увидите знаменитый «город мёртвых» в Даргавсе, проедетесь по канатной дороге над Цейским ущельем и научитесь печь пироги, как местные. Ясно одно — вам не захочется уезжать!
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Двухместное, в гостиницах «Владикавказ», «Панорама» категории 3*.
Питание. Включены завтраки в отелях, приветственный ужин, пикник на озере и прощальный обед. Остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча и обзорная экскурсия по Владикавказу
Мы встречаем вас в аэропорту, знакомимся и отвозим в отель. После заселения вас ждёт обзорная экскурсия по столице Северной Осетии. Вы увидите один из символов города — колоритную суннитскую мечеть Мухтарова — и узнаете романтическую историю её возникновения. Затем мы пройдёмся вдоль бурного Терека и проследуем к главной площади Владикавказа, откуда открывается живописный вид на Столовую гору.
Вечером состоится приветственный ужин в ресторане с аутентичной кухней — вы попробуете традиционные осетинские блюда и напитки и насладитесь национальным колоритом.
Ущелья горной Алании
Позавтракав, выезжаем из гостиницы — начинается ваше знакомство с горной Аланией! Сначала вы посетите мемориальный комплекс «Барбашово поле» и узнаете о героическом подвиге советского солдата, именем которого он назван. Затем побываете в двух красивейших ущельях: Кармадонском и Даргавском, и увидите самый большой на Северном Кавказе некрополь — таинственный «город мёртвых».
Далее наш путь будет лежать в долину Мидаграбинских водопадов. Здесь, у берега озера, мы устроим пикник: пообедаем осетинскими пирогами, сочными овощами и свежим сыром. Перекусив и отдохнув, отравимся в Куртатинское ущелье — исследуем колоритные осетинские сёла с боевыми и жилыми башнями, пещерными укреплениями и сооружениями культа.
Заночуем в отеле на краю живописного ущелья.
Кавказская Швейцария
Альпийские луга, горные вершины, старинные сёла и памятники — сегодня вас ожидает путешествие в регион Дигория, который называют местной Швейцарией. Первую остановку мы совершим в каньоне Ахсинта — «воротами» в Дигорию. Затем побываем в горном селе Мацута, чьё название в переводе означает — «дальше не ходи».
После вас ждёт сытный обед в высокогорном отеле «Тана Парк». Затем, совершив лёгкую прогулку по окрестностям национального парка «Алания», вернёмся в наш отель — пора отдохнуть.
Цейское ущелье и мастер-классы
Позавтракав, отправляемся к жемчужине Северной Осетии — Цейскому ущелью.
Въезд в него охраняет один из героев местного эпоса — почитаемый святой Уастырджи, который буквально «вылетает» из скалы, встречая путников. Затем прокатимся по канатной дороге, чтобы полюбоваться окрестностями, и побываем в родовой башне Цаллаговых — семейства, известного с 14 века.
В завершении путешествия вас ждут два мастер-класса. Сначала вы узнаете, как правильно готовить осетинские пироги и ещё раз их продегустируете. Затем — танцевальный мастер-класс — ведь какой же Кавказ без веселья? Под зажигательную музыку вас научат движениям народного танца: сегодня танцуют все!
На этом программа тура заканчивается — заряженные эмоциями, садимся в машины и выезжаем в аэропорт. Пора прощаться!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до аэропорта «Владикавказ»
- Проживание
- Завтраки, приветственный ужин, обед-пикник на водопадах и заключительный обед
- Транспорт - Mercedes-Benz Sprinter
- Входные билеты по программе
- Билеты на канатную дорогу
- Услуги гида
- Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
- Мастер-класс по осетинским танцам
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Страховка
- Питание вне программы (1 обед и 2 ужина)
- Доплата за одноместное размещение составит 8000 рублей