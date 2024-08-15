Мы встречаем вас в аэропорту, знакомимся и отвозим в отель. После заселения вас ждёт обзорная экскурсия по столице Северной Осетии. Вы увидите один из символов города — колоритную суннитскую мечеть Мухтарова — и узнаете романтическую историю её возникновения. Затем мы пройдёмся вдоль бурного Терека и проследуем к главной площади Владикавказа, откуда открывается живописный вид на Столовую гору.

Вечером состоится приветственный ужин в ресторане с аутентичной кухней — вы попробуете традиционные осетинские блюда и напитки и насладитесь национальным колоритом.