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скалистые берега, укромные пляжи с чистейшей водой и ощущение полного уединения — возможно, потому что был не сезон, но за весь день мы встретили других туристов всего один раз.



Отдельно хочется отметить организацию. Нам заранее предложили немного сдвинуть даты поездки, чтобы попасть в хорошую погоду — и это сработало: несмотря на конец октября, было тепло и солнечно.

Морская часть путешествия получилась особенно интересной. Мы увидели нерп и сивучей, причём сивучи были не в привычном месте, но капитан их всё равно нашёл. Мы наблюдали за ними во время их охоты и вечерней прогулки — очень впечатляющее зрелище, и они, кажется, наблюдали за нами тоже). Сам остров полностью оправдал ожидания: мы его пересекли, увидели маяк и военные сооружения, побывали на диких пляжах.



Отдельное спасибо капитану Павлу за профессионализм — благодаря его опыту мы чувствовали себя спокойно и уверенно. И гиду Карине — за её обаяние и лёгкость, благодаря которой экскурсия прошла на одном дыхании.



В целом это не просто экскурсия, а очень живой и запоминающийся опыт погружения в дальневосточную природу. Однозначно рекомендую!



О нас, было четверо взрослых человека, но думаю даже с младшими школьниками будет очень комфортно.