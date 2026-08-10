Экскурсии к Китам

Найдено 3 экскурсии в категории «Киты» во Владивостоке, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Симфония Владивостока и острова Русский
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
12 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Симфония Владивостока и острова Русский
От маяка до мыса Тобизина - ветер, море, чайки и панорамы города
Начало: В центре города
«Часто здесь можно встретить пятнистого тюленя ларга, реже — китов, бесшумно скользящих по заливу»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 16 950 ₽ за всё до 3 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
На машине
10 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Остров Аскольд приглашает на незабываемую водную прогулку. Вас ждут скалистые пейзажи, дикие пляжи и захватывающая история Приморья
Начало: В городе Фокино
«понаблюдать за такими местными жителями, как японские бакланы, тюлени, морские львы, нерпы, сивучи, дельфины, акулы и даже киты (опять же, если повезёт)»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мыс Тобизина: путешествие к границе двух стихий - из Владивостока
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Тобизина: путешествие к границе двух стихий - из Владивостока
Познакомиться с природой и историей самого южного мыса острова Русский
Начало: По договоренности
«Если повезёт, увидите тюленей, дельфинов, морских птиц и даже китов»
Завтра в 11:30
27 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Путешествие на о. Аскольд проходило с Павлом и гидом Дашей. впечатления незабываемые, Даша была очень внимательна к нам, она рассказала
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историю этого острова так, что мы слушали открыв рот. Место очень живописное. нам повезло с погодой и мы рассмотрели все от линии горизонта до глубины моря. Спасибо ребятам за возможность посетить этот остров, окунуться в его историю, увидеть морских обитателей и искупаться в море.

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Софья
Симфония Владивостока и острова Русский
провести целый день в окрестностях Владивостока ✅

Всегда выбираю по внутреннему отклику гидов. так произошло и с Мариной! 💯процентное попадание!

С самого
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начала Марина подробно расспросила о пожеланиях, объяснила возможности и нюансы, внесла коррективы в маршрут.

Индивидуальная экскурсия - это всегда соприкосновение душ. Все спокойно, легко, без спешки, каждая локация столько времени, сколько нужно. Много рассказов о городе в разное историческое время. Марина - человек, который обожает свой город и страну. С ней Вы будете в безопасности, почувствует вайб города, узнаете много необычных фактов. А если повезет как мне), отведаете фирменную шарлотку и травяной чай.

это был невероятный БОГатый день! спасибо тебе, Дорогая!

Хочется вернуться…

провести целый день в окрестностях Владивостока ✅
провести целый день в окрестностях Владивостока ✅
провести целый день в окрестностях Владивостока ✅
провести целый день в окрестностях Владивостока ✅+4
провести целый день в окрестностях Владивостока ✅
провести целый день в окрестностях Владивостока ✅
провести целый день в окрестностях Владивостока ✅
провести целый день в окрестностях Владивостока ✅
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Е
Симфония Владивостока и острова Русский
Марина-очень крутой гид:)
Рекомендация от души🩶 Будем во Владике,обязательно к Вам на экскурсию приедем 🩶
Марина-очень крутой гид:)
Марина-очень крутой гид:)
Марина-очень крутой гид:)
Марина-очень крутой гид:)
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Лариса
Симфония Владивостока и острова Русский
В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый и общительный гид! Я
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узнала много новых, интересных фактов истории города Владивостока и острова Русский. Мы никуда не торопились, что немаловажно во время экскурсии - я наслаждалась видами и находилась "в моменте".
Будьте готовы, что погода в течении дня может кардинально поменяться:) И если на маяке Токаревского и на Крестовой сопке солнце ослепляло, то дорогу к острову Русский укутал туман. Но это совершенно не помешало увидеть живописные скалы "края света" - мыс Тобизина. Открывающиеся виды восхищают, ими можно любоваться бесконечно!
Марина, сердечно благодарю за массу положительных эмоций и приятных впечатлений! Максимально комфортно и познавательно! Рекомендую!

В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый
В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый
В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый
В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый+5
В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый
В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый
В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый
В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый
В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый
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Г
Симфония Владивостока и острова Русский
Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману в мир красоты дальнего
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Востока!! Опытный, хорошо знающий своё дело и самое главное отзывчивый - у нас был самый настоящий авторский индивидуальный тур! Рекомендую брать гидом именно Романа)))

Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману
Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману
Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману
Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману+4
Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману
Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману
Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману
Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману
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Е
Симфония Владивостока и острова Русский
Потрясающая экскурсия с экскурсоводом Мариной. Экскурсия прошла "на одном дыхании".
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Игорь
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Отличная экскурсия! Были в июле 2025 г. День прошел очень насыщенно и интересно. К месту встречи мы приехали на арендованном
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автомобиле, хотя организаторы предлагают трансфер. Прокатились на катере, покормили чаек, вблизи посмотрели ларг и сивучей, погуляли по острову Аскольда, искупались в море.
Павел – прекрасный шкипер, с огромным опытом. Несмотря на волны, Павел подводил катер максимально близко к скалам, чтобы мы смогли поближе увидеть сивучей. Было очень здорово!
Наш гид – Радик – очень интересный человек, с непростой судьбой. Прекрасный и знающий рассказчик, очень интересно рассказывал про исторические события края и факты, об известных людях. Не перегружал датами, простыми словами давал интересную информацию. Мы узнали очень много интересного.
Радик очень спокойный и чуткий человек, три часа таскал на шее нашего малыша))).
С командой Павла и Радика мы чувствовали себя в полной безопасности во время всей экскурсии.
Великолепно провели день. Хотя и устали – впечатления останутся незабываемыми! Однозначно рекомендую эту экскурсию и команду.

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М
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
спасибо Павлу и Карине за чудесную экскурсию и незабываемое впечатления. мы увидели и тюленей и нерп. Покормили чаек. прошли вдоль
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островов Путятин и Аскольд. Высадились на Аскольде. Павел отличный капитан. Очень аккуратно вел. Было комфортно. Нам выдали теплые куртки и жилеты. Карина забрала нас от отеля и привезла обратно. По дороге и во время морской прогулки Карина и Павел дали много познавательной информации. Однозначно рекомендую.

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Ирина
Симфония Владивостока и острова Русский
Экскурсия очень понравилась - комфортно составлен маршрут, приятная гидеса Алена - поговорили обо всем - от истории края до разнообразия
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обитателей местной флоры и фауны. Отдельное спасибо за фоточки)
Брала экскурсию дополнительно с заездом в Бухту стеклянную - мне все понравилось, я осталась очень довольна.
За день можно посмотреть основные красоты: бескрайнее море, красивую природу, если повезет как нам - понаблюдать за нерпами)

Экскурсия очень понравилась - комфортно составлен маршрут, приятная гидеса Алена - поговорили обо всем - от
Экскурсия очень понравилась - комфортно составлен маршрут, приятная гидеса Алена - поговорили обо всем - от
Экскурсия очень понравилась - комфортно составлен маршрут, приятная гидеса Алена - поговорили обо всем - от
Экскурсия очень понравилась - комфортно составлен маршрут, приятная гидеса Алена - поговорили обо всем - от+2
Экскурсия очень понравилась - комфортно составлен маршрут, приятная гидеса Алена - поговорили обо всем - от
Экскурсия очень понравилась - комфортно составлен маршрут, приятная гидеса Алена - поговорили обо всем - от
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Ю
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Поездка на остров Аскольд оставила очень сильные впечатления — это действительно отличное место для любителей дикой природы. Ландшафты здесь впечатляют:
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скалистые берега, укромные пляжи с чистейшей водой и ощущение полного уединения — возможно, потому что был не сезон, но за весь день мы встретили других туристов всего один раз.

Отдельно хочется отметить организацию. Нам заранее предложили немного сдвинуть даты поездки, чтобы попасть в хорошую погоду — и это сработало: несмотря на конец октября, было тепло и солнечно.
Морская часть путешествия получилась особенно интересной. Мы увидели нерп и сивучей, причём сивучи были не в привычном месте, но капитан их всё равно нашёл. Мы наблюдали за ними во время их охоты и вечерней прогулки — очень впечатляющее зрелище, и они, кажется, наблюдали за нами тоже). Сам остров полностью оправдал ожидания: мы его пересекли, увидели маяк и военные сооружения, побывали на диких пляжах.

Отдельное спасибо капитану Павлу за профессионализм — благодаря его опыту мы чувствовали себя спокойно и уверенно. И гиду Карине — за её обаяние и лёгкость, благодаря которой экскурсия прошла на одном дыхании.

В целом это не просто экскурсия, а очень живой и запоминающийся опыт погружения в дальневосточную природу. Однозначно рекомендую!

О нас, было четверо взрослых человека, но думаю даже с младшими школьниками будет очень комфортно.

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Всего 40 отзывов во Владивостоке в категории "Киты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Киты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Симфония Владивостока и острова Русский;
  2. Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей;
  3. Мыс Тобизина: путешествие к границе двух стихий - из Владивостока.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная;
  3. Остров русский;
  4. Мыс Тобизина;
  5. Бухта Стеклянная;
  6. Токаревский маяк;
  7. Босфор;
  8. Остров Шкота;
  9. Океанариум;
  10. Морской порт.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Киты" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2026 год по теме «Киты», 40 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь