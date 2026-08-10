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Фотопрогулка
до 3 чел.
Симфония Владивостока и острова Русский
От маяка до мыса Тобизина - ветер, море, чайки и панорамы города
Начало: В центре города
«Часто здесь можно встретить пятнистого тюленя ларга, реже — китов, бесшумно скользящих по заливу»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 16 950 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Остров Аскольд приглашает на незабываемую водную прогулку. Вас ждут скалистые пейзажи, дикие пляжи и захватывающая история Приморья
Начало: В городе Фокино
«понаблюдать за такими местными жителями, как японские бакланы, тюлени, морские львы, нерпы, сивучи, дельфины, акулы и даже киты (опять же, если повезёт)»
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Тобизина: путешествие к границе двух стихий - из Владивостока
Познакомиться с природой и историей самого южного мыса острова Русский
Начало: По договоренности
«Если повезёт, увидите тюленей, дельфинов, морских птиц и даже китов»
Завтра в 11:30
27 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Путешествие на о. Аскольд проходило с Павлом и гидом Дашей. впечатления незабываемые, Даша была очень внимательна к нам, она рассказала
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провести целый день в окрестностях Владивостока ✅
Всегда выбираю по внутреннему отклику гидов. так произошло и с Мариной! 💯процентное попадание!
С самого
Всегда выбираю по внутреннему отклику гидов. так произошло и с Мариной! 💯процентное попадание!
С самого
+4
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Е
Марина-очень крутой гид:)
Рекомендация от души🩶 Будем во Владике,обязательно к Вам на экскурсию приедем 🩶
Рекомендация от души🩶 Будем во Владике,обязательно к Вам на экскурсию приедем 🩶
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В этой экскурсии меня сопровождала Марина, чему я очень рада! Марина - эрудированный, чуткий, внимательный, заботливый и общительный гид! Я
+5
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Г
Получила эстетическое и гастрономическое удовольствие! Взяли тур на двоих с подругой! Огромная благодарность нашему проводнику Роману в мир красоты дальнего
+4
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Е
Потрясающая экскурсия с экскурсоводом Мариной. Экскурсия прошла "на одном дыхании".
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Отличная экскурсия! Были в июле 2025 г. День прошел очень насыщенно и интересно. К месту встречи мы приехали на арендованном
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М
спасибо Павлу и Карине за чудесную экскурсию и незабываемое впечатления. мы увидели и тюленей и нерп. Покормили чаек. прошли вдоль
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Экскурсия очень понравилась - комфортно составлен маршрут, приятная гидеса Алена - поговорили обо всем - от истории края до разнообразия
+2
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Ю
Поездка на остров Аскольд оставила очень сильные впечатления — это действительно отличное место для любителей дикой природы. Ландшафты здесь впечатляют:
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Всего 40 отзывов во Владивостоке в категории "Киты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Киты»
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