Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Что вас ожидает

Йошкар-Ола изнутри

На Патриаршей площади вы увидите сказочный кукольный театр, вдохновленный баварским замком, и скульптурную композицию в честь святых Петра и Февронии. А на площади в итальянском стиле — башенные часы с движущейся фигурой ослика с иконой Божией Матери на спине. Кроме того, я покажу вам симпатичного Йошкиного кота и памятник князю Оболенскому-Ноготкову — основателю «Царева города на Кокшаге».

Местные музеи 🖼 и марийская кухня

В Этнографическом музее вы узнаете, как живут древние и современные марийцы, почему их называют «последними язычниками Европы» и как они связаны с венграми. А в музее Сказок под открытым небом встретите Бабу Ягу, Царевну Лягушку и Водяного. Если пожелаете, также отведаете традиционные марийские блюда: многослойные блины коман-мелна и подкоголи с начинкой из щуки.

Организационные детали