Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола изнутри На Патриаршей площади вы увидите сказочный кукольный театр, вдохновленный баварским замком, и скульптурную композицию в честь святых Петра и Февронии. А на площади в итальянском стиле — башенные часы с движущейся фигурой ослика с иконой Божией Матери на спине. Кроме того, я покажу вам симпатичного Йошкиного кота и памятник князю Оболенскому-Ноготкову — основателю «Царева города на Кокшаге».
Местные музеи 🖼 и марийская кухня В Этнографическом музее вы узнаете, как живут древние и современные марийцы, почему их называют «последними язычниками Европы» и как они связаны с венграми. А в музее Сказок под открытым небом встретите Бабу Ягу, Царевну Лягушку и Водяного. Если пожелаете, также отведаете традиционные марийские блюда: многослойные блины коман-мелна и подкоголи с начинкой из щуки.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): Этнографический музей — 130 рублей взрослые, 60 рублей дети
Мы будем перемещаться на комфортабельном кроссовере HAVAL F7. Цена экскурсии 🧭 на вашем автомобиле 🚘 составит 7500 рублей.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Родился и живу в любимой Казани, однако много путешествовал по России и миру. 20 лет показываю путешественникам великолепную Казань и ее окрестности. Мои экскурсии не сводятся к изложению сухих фактов и цифр — они живые и интересные!