Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

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Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу

Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города

Руслан
Руслан – Гид из Йошкар-Олы
Центр Йошкар-Олы — умелая стилизация средневековой Европы и старинных русских городов.

Вы погуляете по набережной Брюгге и увидите замок 🏰 из заставки студии Дисней.

Оцените копию Спасской башни московского Кремля и старинной Царевококшайской крепости.

А еще узнаете, почему в Йошкар-Оле стоят памятники Грейс Келли, принцу Рене III и Лоренцо Медичи «Великолепному».
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 115009 200 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу
Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу

Что вас ожидает

Йошкар-Ола изнутри
На Патриаршей площади вы увидите сказочный кукольный театр, вдохновленный баварским замком, и скульптурную композицию в честь святых Петра и Февронии. А на площади в итальянском стиле — башенные часы с движущейся фигурой ослика с иконой Божией Матери на спине. Кроме того, я покажу вам симпатичного Йошкиного кота и памятник князю Оболенскому-Ноготкову — основателю «Царева города на Кокшаге».

Местные музеи 🖼 и марийская кухня
В Этнографическом музее вы узнаете, как живут древние и современные марийцы, почему их называют «последними язычниками Европы» и как они связаны с венграми. А в музее Сказок под открытым небом встретите Бабу Ягу, Царевну Лягушку и Водяного. Если пожелаете, также отведаете традиционные марийские блюда: многослойные блины коман-мелна и подкоголи с начинкой из щуки.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): Этнографический музей — 130 рублей взрослые, 60 рублей дети
  • Мы будем перемещаться на комфортабельном кроссовере HAVAL F7. Цена экскурсии 🧭 на вашем автомобиле 🚘 составит 7500 рублей.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу
Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу
Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу
Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу
Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу
Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу
Из Казани — в удивительную Йошкар-Олу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Родился и живу в любимой Казани, однако много путешествовал по России и миру. 20 лет показываю путешественникам великолепную Казань и ее окрестности. Мои экскурсии не сводятся к изложению сухих фактов и цифр — они живые и интересные!
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