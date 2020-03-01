Данил, Ирина и Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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Тайны космической улицы и марийские футуристы

Люди с глубокой древности наблюдали за ночным небом, мечтая познать тайны космоса. Прошло не одно столетие, прежде чем человек совершил первый космический полёт. Это событие нашло отражение в искусстве, архитектуре, и, конечно, топонимике. На самой «космической» улице — проспекте Гагарина — вы откроете секреты, о которых не подозревают даже местные жители! А также узнаете, как тема космоса отразилась в творчестве марийских художников. В частности, услышите о художниках-футуристах, марийской мифологии и познакомитесь с тематическими картинами.

Наука и космос в Йошкар-Оле

Поговорим об истории появления планетария в нашем городе и роли известных ученых, отблагодаривших Йошкар-Олу за ее гостеприимство. А на прогулке по Центральному парку культуры и отдыха я расскажу о разработках местных ученых, «космических» гостях Йошкар-Олы и появлении на небе малой планеты, прославившей Йошкар-Олу. Завершится экскурсия на колесе обозрения, с которого вы посмотрите на город уже другими глазами и оцените панорамные ракурсы марийской столицы.