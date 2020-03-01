Данил, Ирина и Евгений проводит ещё 3 экскурсии

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Открыть историю исследования космоса в городской архитектуре

Данил, Ирина и Евгений
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Данил, Ирина и Евгений – представитель гидов
Благодаря новому облику Йошкар-Ола обрела известность, как город европейских набережных, площадей и памятников.

Однако мало кто знает о ее космической стороне.

Вы услышите, какие открытия здесь были совершены, как освоение космоса отразилось на жизни йошкаролинцев, и сможете оценить вклад марийской столицы в изучение Вселенной.
1600 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Юбилейной площади
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Неизведанная Йошкар-Ола
Неизведанная Йошкар-Ола

Что вас ожидает

Тайны космической улицы и марийские футуристы
Люди с глубокой древности наблюдали за ночным небом, мечтая познать тайны космоса. Прошло не одно столетие, прежде чем человек совершил первый космический полёт. Это событие нашло отражение в искусстве, архитектуре, и, конечно, топонимике. На самой «космической» улице — проспекте Гагарина — вы откроете секреты, о которых не подозревают даже местные жители! А также узнаете, как тема космоса отразилась в творчестве марийских художников. В частности, услышите о художниках-футуристах, марийской мифологии и познакомитесь с тематическими картинами.

Наука и космос в Йошкар-Оле
Поговорим об истории появления планетария в нашем городе и роли известных ученых, отблагодаривших Йошкар-Олу за ее гостеприимство. А на прогулке по Центральному парку культуры и отдыха я расскажу о разработках местных ученых, «космических» гостях Йошкар-Олы и появлении на небе малой планеты, прославившей Йошкар-Олу. Завершится экскурсия на колесе обозрения, с которого вы посмотрите на город уже другими глазами и оцените панорамные ракурсы марийской столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды.
  • Билеты на колесо обозрения не включены в стоимость и оплачиваются отдельно в кассе парка (100 рублей/взрослого, 60 рублей/ребенка до 7 лет).
Неизведанная Йошкар-Ола
Неизведанная Йошкар-Ола
Неизведанная Йошкар-Ола

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Юбилейной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил, Ирина и Евгений
Данил, Ирина и Евгений
Мы небольшая команда гидов, нас зовут Данил, Ирина и Евгений. Мы уверены, что по-настоящему и с любовью рассказать о городе может только человек, который в нем родился и живет, каждый день видит, как он меняется и развивается. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему сегодня туристы влюбляются в него и мечтают приехать снова! История, архитектура, язычество, национальная кухня — мы с вами обсудим все, что вам будет интересно! И расскажем то, что не рассказывают другие гиды: раскроем все загадки жемчужины Поволжья — Йошкар-Олы!
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