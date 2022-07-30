Что вас ждет

Если вы хотите увидеть маленькую Европу в центре России, прогуляться по набережной Брюгге и Амстердам, увидеть город, где проживают последние язычники Европы, загадать желание у Йошкиного кота, побывать в Национальном Музее им. Т. Евсеева, приглашаем вас на наш сборный тур.

Если вы путешествуете с семьей или в одиночку либо находитесь проездом в Йошкар-Оле и не хотите скучать в гостинице, присоединяйтесь к экскурсионной группе!

Важно знать

В стоимость эксекурсии включено:

услуги гида,

посещение музея им Т. Евсеева,

этнографическая экспозиция.

Туристы оплачивают самостоятельно: