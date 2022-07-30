Один день с Йошкар-Олой: обзорная прогулка

Если вы хотите увидеть маленькую Европу в центре России, прогуляться по набережной Брюгге

Если вы хотите увидеть маленькую Европу в центре России, прогуляться по набережной Брюгге и Амстердам, увидеть город, где проживают последние язычники Европы, загадать желание у Йошкиного кота, побывать в Национальном Музее им. Т. Евсеева, приглашаем вас на наш сборный тур.
Один день с Йошкар-Олой: обзорная прогулка
Один день с Йошкар-Олой: обзорная прогулка
Один день с Йошкар-Олой: обзорная прогулка
Один день с Йошкар-Олой: обзорная прогулка
Один день с Йошкар-Олой: обзорная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Скульптурные композиции «Явление Божией Матери Троеручицы» и «Вход Господень в Иерусалим»
  • Площадь Республики и Девы Марии
  • Самый молодой Кремль в России
  • Йошкин кот

Что вас ждет

Если вы хотите увидеть маленькую Европу в центре России, прогуляться по набережной Брюгге и Амстердам, увидеть город, где проживают последние язычники Европы, загадать желание у Йошкиного кота, побывать в Национальном Музее им. Т. Евсеева, приглашаем вас на наш сборный тур.
Если вы путешествуете с семьей или в одиночку либо находитесь проездом в Йошкар-Оле и не хотите скучать в гостинице, присоединяйтесь к экскурсионной группе!

Важно знать

В стоимость эксекурсии включено:

  • услуги гида,
  • посещение музея им Т. Евсеева,
  • этнографическая экспозиция.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

2 июля, 16 июля, 30 июля

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение музея им Т. Евсеева
  • Этнографическая экспозиция
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Патриаршая площадь либо ПлощадьЛенина
Завершение: Площадь Ленина либо Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: 2 июля, 16 июля, 30 июля
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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