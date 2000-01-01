Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

Что вас ожидает

Истинные ценности города

Мы покажем вам наши любимые места в городе! Вы прогуляетесь 👣 по старым улицам, завернете в театральный квартал и зайдете на территорию бывшего монастыря, где сохранились постройки конца 19 века. Увидите уникальный дом с маскаронами, и узнаете, чем примечательны его маски. Осмотрите интерьеры самого роскошного ресторана в городе, а также внутреннее и внешнее убранство трех бывших гостиниц, построенных в разных стилях.

История, архитектура и горожане

Вы не только услышите истории 📖 зданий, но и разберетесь в их архитектурных особенностях: узнаете о деталях деревянного зодчества, научитесь без труда определять модерн и поймете, чем отличается сталинский ампир от классицизма 19 века. А еще мы поделимся любопытными фактами: что за бетонные кубы встречаются тут и там, как можно было попасть в Тайный свадебный салон, где найти в Йошар-Оле парадные — да-да, они у нас есть! — и другими примечательными сюжетами, которые знают только настоящие местные жители.

Организационные детали