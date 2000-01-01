Еще несколько необычных экскурсий в Йошкар-Оле

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Йошкар-Ола: душа города

Пройти по историческому центру, взглянуть на город с нового ракурса и раскрыть его истинный характер

Евгения и Иван
Евгения и Иван – Гид из Йошкар-Олы
Тихие улочки, тайные дворики, купеческие дома и здания советской эпохи — в этот раз мы пройдем по центру другим путем.

Увидим места, которые не включают в обзорные экскурсии 🧭 — о которых мало знают даже йошкаролинцы! Вы откроете любопытные факты, разберетесь в тонкостях архитектуры разных лет, рассмотрите старые снимки и сравните исторический и современный облик города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 500 ₽ за человека

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Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города

Что вас ожидает

Истинные ценности города
Мы покажем вам наши любимые места в городе! Вы прогуляетесь 👣 по старым улицам, завернете в театральный квартал и зайдете на территорию бывшего монастыря, где сохранились постройки конца 19 века. Увидите уникальный дом с маскаронами, и узнаете, чем примечательны его маски. Осмотрите интерьеры самого роскошного ресторана в городе, а также внутреннее и внешнее убранство трех бывших гостиниц, построенных в разных стилях.

История, архитектура и горожане
Вы не только услышите истории 📖 зданий, но и разберетесь в их архитектурных особенностях: узнаете о деталях деревянного зодчества, научитесь без труда определять модерн и поймете, чем отличается сталинский ампир от классицизма 19 века. А еще мы поделимся любопытными фактами: что за бетонные кубы встречаются тут и там, как можно было попасть в Тайный свадебный салон, где найти в Йошар-Оле парадные — да-да, они у нас есть! — и другими примечательными сюжетами, которые знают только настоящие местные жители.

Организационные детали

  • Прогулка пешеходная, дополнительных трат не предвидится
  • Экскурсия рассчитана на взрослых, допустимо присутствие детей старше 14 лет (детали обговариваются отдельно в переписке)
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города
Йошкар-Ола: душа города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Евгения и Иван
Евгения и Иван
Мы Евгения и Иван, коренные йошкаролинцы, расскажем и покажем Йошкар-Олу настоящую. Наши прогулки — про наш город, архитектуру, историю, детали. То есть все то, что делает город настоящим и живым. Где живёт душа города? Наверное, в деревянных наличниках домов на старой набережной, советских вывесках, скрипучих половицах пока не снесенных домов, осыпавшейся штукатурке на стенах сталинок по улице Советской, запахе давно не существующей гостиницы, во взгляде маскарон на одном из домов бульвара, в пилястрах колонн театра или кирпичной кладке купеческих особняков. Мы любим все эти детали и хотим сохранить их в памяти людей, в историях и фотографиях. Приглашаем на прогулки по городу с нами!
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