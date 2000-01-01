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Йошкар-Ола настоящая

5
7 отзывов
Евгения и.
Евгения и. – Гид из Йошкар-Олы
Йошкар-Ола настоящая
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 500 ₽ за человека

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Йошкар-Ола настоящая
Йошкар-Ола настоящая

Что вы увидите

  • Гостиница "Советская"
  • театр им. Шкетана
  • ресторан "Онар"
  • театральный квартал
  • места
  • где были бомбоубежища
  • дом с маскаронами
  • купеческие дома и парадные.
Покажем исторический центр Йошкар-Олы, купеческие и дореволюционные дома, здания советской эпохи, тайные дворики и парадные, тихие улочки. Сравним фото прошлых лет с современным городом. Покажем те места, которые не входят в обзорные экскурсии 🧭 по Йошкар-Оле.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Ленинский проспект, 21
Место завершения
🏁 Комсомольская, 143
Йошкар-Ола настоящая
Йошкар-Ола настоящая
Йошкар-Ола настоящая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения и.
Евгения и.
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7 отзывов оставили туристы

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