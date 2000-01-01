Покажем исторический центр Йошкар-Олы, купеческие и дореволюционные дома, здания советской эпохи, тайные дворики и парадные, тихие улочки. Сравним фото прошлых лет с современным городом. Покажем те места, которые не входят в обзорные экскурсии 🧭 по Йошкар-Оле.