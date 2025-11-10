Индивидуальная
до 6 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, узнайте его историю и посетите уникальные места. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и знания о курорте
Начало: На улице Лермонтова
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Курортному парку и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, окруженного горами и лесами. Узнайте историю курорта, насладитесь природой и минеральными источниками
Начало: Возле Лермонтовского бювета
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Идиллический Железноводск
Вас ждут главная площадь, памятник Ленину, скульптура «Знаки зодиака» и дача эмира Бухары. Оцените старинное здание Пушкинской галереи и Лермонтовский источник
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
Завтра в 11:30
14 ноя в 11:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
17 ноя в 16:00
18 ноя в 16:00
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 ноября 2025Замечательная экскурсия! Очень спокойная по ритму, очень содержательная и довольно насыщенная. Нам все понравилось!
- ППолина3 ноября 2025Теперь мы всей компанией хотим на экскурсии только к Марине!
Если вы знаете как выглядит Железноводск, то вы бы сказали так,
- ММарина31 октября 2025Чудесная экскурсия, прекрасный гид! Анна очень приятная и позитивная девушка. Можно отметить профессионализм Анны, коммуникабельность, грамотную речь и искренность общения!
- ННаталья22 октября 2025Душевная экскурсия с Анной по уютному Железноводску! Были вдвоем с мужем, остались очень довольны! Время пролетело незаметно в лёгкой, непринужденной атмосфере беседы; интересный материал, необычные локации. В конце экскурсии было ощущение,что с Анной мы давно знакомы)
Анна, спасибо Вам и удачи!
- ММарина22 октября 2025Прекрасно провели время, узнали интересную информацию о новой для нас локации - Железноводск
- ЛЛилия30 сентября 2025Понравилась экскурсия! Сергей молодец, не смотря на погодные условия, провел интересную экскурсию, показал все интересные места с фотографиями историческими. Много
- ННаталья10 сентября 2025Большая благодарность Юлии за познавательную экскурсию, за 2 часа времени очень много интересной информации. Однозначно рекомендуем Юлию как гида👍
- ВВиктория31 августа 2025Прекрасно провели время на обзорной экскурсии по Железноводску с гидом Анной. Нас была разновозрастная компания: я, моя мама и дочка
- ААнжелика27 августа 2025Прекрасная Анна, замечательная экскурсия. Во время неспешной прогулки вы узнаете как зарождалась курортная культура в Железноводске,вы перенесется в эпоху Пушкина
- ЕЕлена23 августа 2025Экскурсия превзошла все ожидания. Сергей профессионал своего дела и видно, что любит свой край и рассказывает о нем с любовью. Идет на встречу всем просьбам. Провел очень интересную экскурсию. Ответил на все наши вопросы. Очень внимательный. Однозначно рекомендуем!
- ЛЛюбовь15 августа 2025Экскурсия замечательная, очень понравилось!
- ЮЮлия14 августа 2025Экскурсия-знакомство с Железноводском прошла на «отлично» с очень профессиональным гидом Юлией. Понравилось все: организация встречи, маршрут, объем информации, уровень представления материала. Юлия - очень знающий гид, искренне любящий город и то, что она делает! Спасибо!
- ЮЮрий13 августа 2025Марина - прекрасный экскурсовод, с глубоким знанием материала, неравнодушная, любящая свой край и своих родных. Экскурсия очень понравилась и Марину будем рекомендовать друзьям. Не хотелось расставаться. Спасибо!
- ААлександра12 августа 2025Мы в восторге от встречи с Анной и Железноводском! Идеальная прогулка по городу с человеком, который делает свое дело по
- ССветлана11 августа 2025Прекрасный экскурсовод. Рекомендую
- ННаталья25 июля 2025Экскурсия прошла легко и непринуждённо, получено много исторического материала, интересных фактов, попили воды в нескольких бюветах, спустились по Каскадной лестнице,
- ААлександр23 июля 2025С Анной у нас случилась замечательная прогулка по Железноводску. Мы прошли живописными уютными тропами. Погрузились в прохладу тенистых терренкуров и
- ААлександра23 июля 2025Остались в полном восторге от экскурсии! Марина – замечательный экскурсовод, которая прекрасно знает город, его историю и интересные места. Она
- ННадежда23 июля 2025Очень хорошая, позновптелтеая, нескучная, динамичная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Понравилось всей семье: и ребёнку, и взрослым. Спасибо большое за организацию.
- ННаталья18 июля 2025Мы вместе гуляли, нам всё рассказали про Железноводск. Мы узнали как открыли минеральную воду, узнали как живёт современный город Железноводск. Было круто!
