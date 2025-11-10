Мои заказы

Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Пешая
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, узнайте его историю и посетите уникальные места. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и знания о курорте
Начало: На улице Лермонтова
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Железноводск: русская Швейцария
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Курортному парку и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Железноводска, окруженного горами и лесами. Узнайте историю курорта, насладитесь природой и минеральными источниками
Начало: Возле Лермонтовского бювета
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Идиллический Железноводск
Пешая
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Идиллический Железноводск
Вас ждут главная площадь, памятник Ленину, скульптура «Знаки зодиака» и дача эмира Бухары. Оцените старинное здание Пушкинской галереи и Лермонтовский источник
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
Завтра в 11:30
14 ноя в 11:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Железноводск уютный и живописный
Пешая
2.5 часа
-
10%
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
17 ноя в 16:00
18 ноя в 16:00
7650 ₽8500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    10 ноября 2025
    Идиллический Железноводск
    Замечательная экскурсия! Очень спокойная по ритму, очень содержательная и довольно насыщенная. Нам все понравилось!
  • П
    Полина
    3 ноября 2025
    Железноводск уютный и живописный
    Теперь мы всей компанией хотим на экскурсии только к Марине!

    Если вы знаете как выглядит Железноводск, то вы бы сказали так,
    читать дальше

    как моя знакомая: «Парк, горы, да вода. .». Но мы взяли экскурсию и теперь из всего Ставропольского края прониклись именно к Железноводску.

    Однозначно рекомендуем Марину и экскурсию. Экскурсия понравится и тем, кому нравится много фактов и историй и особенно тем, кому важна душевная и эмоциональная сторона экскурсии. Если бы можно было бы поставить 10 баллов, я бы поставила 100.

    Мы просто влюблены в этот город! Эта любовь чувствовалась от Марины в каждом слове.

    Огромная благодарность и большое человеческое, от всего сердца, спасибо!

    Теперь мы всей компанией хотим на экскурсии только к Марине!
  • М
    Марина
    31 октября 2025
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Чудесная экскурсия, прекрасный гид! Анна очень приятная и позитивная девушка. Можно отметить профессионализм Анны, коммуникабельность, грамотную речь и искренность общения!
    Чудесная экскурсия, прекрасный гид! Анна очень приятная и позитивная девушка. Можно отметить профессионализм Анны, коммуникабельность, грамотную речь и искренность общения!
  • Н
    Наталья
    22 октября 2025
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Душевная экскурсия с Анной по уютному Железноводску! Были вдвоем с мужем, остались очень довольны! Время пролетело незаметно в лёгкой, непринужденной атмосфере беседы; интересный материал, необычные локации. В конце экскурсии было ощущение,что с Анной мы давно знакомы)
    Анна, спасибо Вам и удачи!
    Душевная экскурсия с Анной по уютному Железноводску! Были вдвоем с мужем, остались очень довольны! Время пролетело незаметно в лёгкой, непринужденной атмосфере беседы; интересный материал, необычные локации. В конце экскурсии было ощущение,что с Анной мы давно знакомы)
  • М
    Марина
    22 октября 2025
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Прекрасно провели время, узнали интересную информацию о новой для нас локации - Железноводск
    Прекрасно провели время, узнали интересную информацию о новой для нас локации - Железноводск
  • Л
    Лилия
    30 сентября 2025
    Железноводск: русская Швейцария
    Понравилась экскурсия! Сергей молодец, не смотря на погодные условия, провел интересную экскурсию, показал все интересные места с фотографиями историческими. Много
    читать дальше

    интересного узнали об открытии источников на Кавказе и непосредственно в Железноводске!!! Спасибо Сергею!!! Было очень холодно и лил дождь, но мы с удовольствием провели время 👏

    Понравилась экскурсия! Сергей молодец, не смотря на погодные условия, провел интересную экскурсию, показал все интересные места с фотографиями историческими. Много
  • Н
    Наталья
    10 сентября 2025
    Идиллический Железноводск
    Большая благодарность Юлии за познавательную экскурсию, за 2 часа времени очень много интересной информации. Однозначно рекомендуем Юлию как гида👍
  • В
    Виктория
    31 августа 2025
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Прекрасно провели время на обзорной экскурсии по Железноводску с гидом Анной. Нас была разновозрастная компания: я, моя мама и дочка
    читать дальше

    (10 лет), и всем нам очень понравилось. Анна - настоящий профессионал с умением увлечь рассказом. Видно, что она глубоко погружена в историю региона. К тому же Анна проявила себя как очень ответственный и гибкий человек: когда пошел сильный дождь, предложила продолжить в другой день, за что ей отдельная благодарность. Спасибо за прекрасные впечатления! Буду советовать всем друзьям!

    Прекрасно провели время на обзорной экскурсии по Железноводску с гидом Анной. Нас была разновозрастная компания: я
  • А
    Анжелика
    27 августа 2025
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Прекрасная Анна, замечательная экскурсия. Во время неспешной прогулки вы узнаете как зарождалась курортная культура в Железноводске,вы перенесется в эпоху Пушкина
    читать дальше

    и Лермонтова, увидите не только открытые взору достопримечательности, а также тайные, скрытые от посторонних глаз) Узнаете чем отличаются воды из разных источников, как правильно их нужно пить, и ещё много-много интересного про город и окрестности. Экскурсия с Анной не оставит никого равнодушным очень советую всем!

  • Е
    Елена
    23 августа 2025
    Железноводск: русская Швейцария
    Экскурсия превзошла все ожидания. Сергей профессионал своего дела и видно, что любит свой край и рассказывает о нем с любовью. Идет на встречу всем просьбам. Провел очень интересную экскурсию. Ответил на все наши вопросы. Очень внимательный. Однозначно рекомендуем!
    Экскурсия превзошла все ожидания. Сергей профессионал своего дела и видно, что любит свой край и рассказывает о нем с любовью. Идет на встречу всем просьбам. Провел очень интересную экскурсию. Ответил на все наши вопросы. Очень внимательный. Однозначно рекомендуем!
  • Л
    Любовь
    15 августа 2025
    Идиллический Железноводск
    Экскурсия замечательная, очень понравилось!
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2025
    Идиллический Железноводск
    Экскурсия-знакомство с Железноводском прошла на «отлично» с очень профессиональным гидом Юлией. Понравилось все: организация встречи, маршрут, объем информации, уровень представления материала. Юлия - очень знающий гид, искренне любящий город и то, что она делает! Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    13 августа 2025
    Железноводск уютный и живописный
    Марина - прекрасный экскурсовод, с глубоким знанием материала, неравнодушная, любящая свой край и своих родных. Экскурсия очень понравилась и Марину будем рекомендовать друзьям. Не хотелось расставаться. Спасибо!
  • А
    Александра
    12 августа 2025
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Мы в восторге от встречи с Анной и Железноводском! Идеальная прогулка по городу с человеком, который делает свое дело по
    читать дальше

    призванию и от души! Железноводск - камерный, интеллигентный, живописный, романтичный!
    Анна провела нас не туристическим маршрутом, столько тайн и знаковых вещей мы узнали о здешних местах! Анна была гостеприимна, внимательна, деликатна по отношению к каждому члену нашей семьи! Я не встречала еще такого удивительного проницательного и экспертного проводника по городу и гида! Рекомендую!

    Мы в восторге от встречи с Анной и Железноводском! Идеальная прогулка по городу с человеком, который
  • С
    Светлана
    11 августа 2025
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Прекрасный экскурсовод. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    25 июля 2025
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Экскурсия прошла легко и непринуждённо, получено много исторического материала, интересных фактов, попили воды в нескольких бюветах, спустились по Каскадной лестнице,
    читать дальше

    экскурсовод помогал делать фото. Спасибо Елене за встречу на жд вокзале, информацию о такси, электричках, кафе. Сам город очень красивый, маленький, уютный, зелёный, озеро для отдыха и купания, фонтан огонь! Берите экскурсию и наслаждайтесь процессом) Елена, Вы супер!

  • А
    Александр
    23 июля 2025
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    С Анной у нас случилась замечательная прогулка по Железноводску. Мы прошли живописными уютными тропами. Погрузились в прохладу тенистых терренкуров и
    читать дальше

    увлекательный лабиринт рассказов о судьбах людей, принявших непосредственное участие в изучении, развитии и строительстве этого замечательного города. Информация обширна и разнообразна. Маршрут очень комфортный и живописный. Время,а в нашем случае почти 4 часа вместо 3х,пролетело незаметно!!! Спасибо Анне за прекрасный день! Однозначно рекомендую!!!

    С Анной у нас случилась замечательная прогулка по Железноводску. Мы прошли живописными уютными тропами. Погрузились в
  • А
    Александра
    23 июля 2025
    Железноводск уютный и живописный
    Остались в полном восторге от экскурсии! Марина – замечательный экскурсовод, которая прекрасно знает город, его историю и интересные места. Она
    читать дальше

    не только провела увлекательную прогулку, но и помогла с трансфером, что сделало наше путешествие ещё комфортнее.
    Всё прошло просто замечательно: интересные рассказы, душевная атмосфера и внимание к деталям. А в конце экскурсии нас ждал приятный сюрприз – подарок 🎁 Это было неожиданно и очень мило.
    Спасибо Марине за прекрасный день и тёплый приём! Обязательно вернёмся и порекомендуем друзьям. 💛

  • Н
    Надежда
    23 июля 2025
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Очень хорошая, позновптелтеая, нескучная, динамичная экскурсия. Замечательный экскурсовод Анна. Понравилось всей семье: и ребёнку, и взрослым. Спасибо большое за организацию.
  • Н
    Наталья
    18 июля 2025
    Идиллический Железноводск
    Мы вместе гуляли, нам всё рассказали про Железноводск. Мы узнали как открыли минеральную воду, узнали как живёт современный город Железноводск. Было круто!

