как моя знакомая: «Парк, горы, да вода. .». Но мы взяли экскурсию и теперь из всего Ставропольского края прониклись именно к Железноводску.



Однозначно рекомендуем Марину и экскурсию. Экскурсия понравится и тем, кому нравится много фактов и историй и особенно тем, кому важна душевная и эмоциональная сторона экскурсии. Если бы можно было бы поставить 10 баллов, я бы поставила 100.



Мы просто влюблены в этот город! Эта любовь чувствовалась от Марины в каждом слове.



Огромная благодарность и большое человеческое, от всего сердца, спасибо!