Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
Начало: Ул. Ленина, 73, Железноводск, ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККороткова16 декабря 2024Видела Домбай во всей красе! Была замечательная погода.
- ЮЮлия19 ноября 2024Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.
- ВВладимир13 октября 2024Все отлично, спасибо Альберту👍ждем следующего солнечного дня для поездки на Эльбрус👌
- ЕЕлена1 октября 2024Отличная экскурсия, удобное бронирование. Гиды профессионалы своего дела. Мурад все показал, рассказал) за время поездки стали настоящей семьей. Поедем обязательно еще и будем всем рекомендовать!!!!!!
- ННиколай20 декабря 2023Словами трудно передать всё великолепие кавказской природы! Это 100% нужно увидеть! Огромное спасибо гиду за поддержку и увлекательные рассказы! Очень довольны знакомством с чудесным ДжилыСу😉😊👍
- ККсения19 октября 2023Все понравилось,водитель вежливый,машина комфортная. Виды, природа завораживающие. Еще обратимся. Спасибо огромное.
- ГГеоргий21 июля 2023Большое спасибо, всё очень понравилось! Все места были очень интересные, хоть до некоторых нужно было приложить некоторые усилия, чтобы добраться:)
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Казьминские термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в апреле 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Казьминские термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 4500. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Железноводске на 2025 год по теме «Казьминские термальные источники», 57 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь