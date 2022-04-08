Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

При составе группы 1-3 человек экскурсию проводит профессиональный гид и по совмещению водитель (гид-водитель).

При составе группы 4-6 человек экскурсию проводят два сотрудника - профессиональный гид и водитель транспортного средства.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Республики
  • Национальный театр
  • Национальный музей
  • Улица Князя Михаила
  • Сербская академия наук и искусства
  • Трактир "Знак вопроса"
  • Дом Княгини Любицы
  • Патриарший Дворец
  • Соборная церковь
  • Крепость Калемегдан
  • Мавзолей Иосифа Броз Тито
  • Дворец королевской семьи Карагеоргиевич
  • Квартал Новый Белград
  • Башня Гардош и смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с удивительной яркой историей Белграда и ощутите связь прошлого и современности. В компании профессионального русскоговорящего гида вы увидите известные достопримечательности и побываете в самых знаковых местах.

Экскурсия начнется в центре Белграда, где вы побываете на площади Республики, где расположены Национальный театр и Национальный музей, пройдете по знаменитой пешеходной улице Князя Михаила с множеством интересных исторических зданий. Вы увидите Сербскую академию наук и искусства, трактир “Знак вопроса” с 200-летней историей, дом княгини Любицы с выставкой белградских домов 19 века, Резиденцию Патриарха с дворцом и Соборной церковью.

На вершине холма на высоте 123 метра расположена Белградская крепость Калемегдан, древние стены которой пережили множество эпох.

Вы окажетесь в элитном районе Белграда Дединье, где находится мавзолей одиозного правителя Югославии Иосифа Броз Тито или “Дом цветов”. Также вы увидите Белый двор – дворец королевской семьи Карагеоргиевич из мраморного камня, выстроенный в начале 20 века в стиле “сербской Византии”.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с Новым Белградом, где расположены торговые и бизнес центры столицы, спортивный комплекс и Арена.

В завершении программы вас ждут несколько интересных зданий 18-19 веков и прекрасный вид с обзорной площадки Башни Гардош времен Австро-Венгрии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🔭Обзорные📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Белграде

Белград - пешеходно-автомобильная экскурсия
4 часа
Групповая
Апельсин
Нет отзывов
Белград - пешеходно-автомобильная экскурсия
Экскурсия на автомобиле по столице Сербии
40 за 1 человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Снежана
4.5
14 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Белграду
Во время нашей прогулки по Белграду я познакомлю вас с самыми яркими местами столицы Сербии и особенной специфике страны
70 за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Белград
7 часов
Индивидуальная
Мирко
4.8
5 отзывов
Добро пожаловать в Белград
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Белграду с местным гидом
от 150 за 1-4 чел.
Пешеходная экскурсия по Старому Белграду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
RITСербия
5
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по Старому Белграду
Предлагаю вам отправится на пешеходную экскурсию по колоритной сербской столице
от 78 за 1 человека
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
RITСербия
Нет отзывов
Большая автомобильная экскурсия по Белграду + гора Авала
Вас ждет 4-х часовая экскурсия на комфортном автомобиле или миниавтобусе по Белграду
от 225 за 1-3 чел.
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
3 часа
Индивидуальная
RITСербия
5
1 отзыв
Транзитная экскурсия по Белграду (аэропорт-Белград-аэропорт)
Если вы ограничены во времени, мы предлагаем вам укороченную автомобильную экскурсию по главным достопримечательностям
225 за 1-3 чел.
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Снежана
5
1 отзыв
Белград. Обзорная aвто-пешеходная экскурсия
Здраво и добро пожаловать в сербскую столицу
от 140 за 1-2 чел.
По Белграду на автомобиле
5 часов
Индивидуальная
Споменка
Нет отзывов
По Белграду на автомобиле
Во время автомобильно - пешеходной экскурсии, я поделюсь с вами интересными фактами о Белграде, вы увидите главные
от 150 за 1-3 чел.
Автопешеходная экскурсия по Белграду
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
RITСербия
Нет отзывов
Автопешеходная экскурсия по Белграду
На экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями Нового Белграда, Старого исторического центра города, района
38 за 1 человека
Белград - пешеходная экскурсия
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Апельсин
Нет отзывов
Белград - пешеходная экскурсия
Отправляемся гулять по столице Сербии
от 80 за 1-5 чел.
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Vasily
5
7 отзывов
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
На этой необычной экскурсии мы отправимся в закулисье исторического центра Белграда
44 за 1 человека
Первое знакомство с Белградом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.9
99 отзывов
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
75 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белграде
ХОРОШО
🇷🇸
ТАМ