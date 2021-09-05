Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом

Поучаствуйте в 30-минутном туре по Бэттери-парку и гарантированно посетите пьедестал статуи Свободы и остров Эллис

4.3
1794 отзыва
Входной билет
Поучаствуйте в 30-минутном туре по Бэттери-парку и гарантированно посетите пьедестал статуи Свободы и остров Эллис.

Осмотритесь с аудиогидом или выберите тур с полным сопровождением гида на островах Либерти и Эллис.
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом
Пьедестал статуи Свободы и остров Эллис: тур с паромом

Что вы увидите 🤩

  • Статуя Свободы
  • Финансовый квартал, Манхэттен
  • Национальный мемориал 11 сентября
  • Манхеттен
  • Музей иммиграции на острове Эллис
  • Нью-Йорк Харбор
  • Бэттери-Парк
  • Музей статуи свободы
  • Нижний Манхэттен
  • Остров Эллис
  • Остров Либерти
  • Замок Клинтон
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Получите гарантированный доступ к пьедесталу статуи Свободы
  2. Осмотрите статую Свободы и остров Эллис в удобном для себя темпе
  3. Посетите статую Свободы и остров Эллис пораньше, до наплыва туристов
  4. Поучаствуйте в 30-минутной экскурсии с англоговорящим гидом по Бэттери-парку
  5. Самостоятельно осмотрите достопримечательности с аудиогидом на одном из 7 языков на выбор
  6. Выберите дополненный вариант тура, чтобы воспользоваться услугами гида во время экскурсии до парома и перед посещением пьедестала
  7. Посетите Мемориал 11 сентября, выбрав дополненный вариант тура
Поучаствуйте в 30-минутной экскурсии по Бэттери-парку и узнайте его уникальную историю от местного гида. Этот зеленый парк размером 10 гектаров расположен в южной оконечности острова Манхэттен, украшен множеством классических памятников и таит в себе увлекательную историю.
Узнайте основные факты, связанные с орудием старой пушечной батареи, овальной лужайкой, мемориалом береговой охраны, садом Боске и круглым фонтаном Боске. Закончите пешую экскурсию у форта Клинтон, построенного в преддверии войны 1812 года. Касл-Клинтон расположен в центре парка и считается главной достопримечательностью. Затем вы с помощью гида пройдете различные процедуры, прежде чем подняться на борт парома к острову Либерти. Воспользуйтесь приоритетной посадкой и сэкономьте драгоценное время.
Проплывите через Нью-Йоркскую бухту до острова статуи Свободы, где по своему билету вы посетите пьедестал и расположенный в нем музей. Статуя Свободы, созданная Гюставом Эйфелем, была подарком для США от народа Франции. У вас будет уникальный доступ к монументу вплоть до секции форта Вуд, что позволит полностью погрузиться в атмосферу этого места. Совершите самостоятельную экскурсию с аудиогидом, который доступен на разных языках.
Отправляйтесь к острову Эллис и узнайте различные истории мигрантов в музее иммиграции острова Эллис. Считается, что предки по крайней мере 40% текущих граждан США прибыли в страну через остров Эллис. По прибытии заберите многоязычный аудиогид и сами все исследуйте. Познакомьтесь с более чем 60-летней историей центра, принимавшего иммигрантов, начинающих свою жизнь в Америке.
Можете улучшить тур и послушать англоговорящего гида, который расскажет про историю острова Эллис и статуи Свободы. Этот вариант также включает экскурсию по Мемориалу 11 сентября по возвращении с острова Эллис на Манхэттен.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 30-минутная пешеходная экскурсия по Бэттери-парку
  • Ускоренный доступ к парому
  • Билеты на паром до острова Свободы
  • Билеты на паром до острова Эллис
  • Вход в музей Статуи Свободы
  • Вход в Национальный иммиграционный музей острова Эллис (если не выбран тур в 14:00)
  • наушники для аудиотура к национальному памятнику Статуя Свободы
  • наушники для аудиотура по острову Эллис
Что не входит
  • Живой гид по музею Статуи Свободы
  • Живой гид по музею острова Эллис
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Детские коляски
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Перед посадкой на паром вы обязаны пройти систему безопасности, соответствующую применяемым в аэропортах
  • Тур в 14:00 не включает посещение острова Эллис
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники старше 12 лет должны представить доказательство того, что они получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, одобренной FDA или ВОЗ. Доказательством вакцинации может служить приложение NYC COVID Safe, Excelsior Pass, карта вакцинации CDC (или ее фотография), документ о вакцинации в Нью-Йорке или официальный документ о вакцинации за пределами Нью-Йорка или США
  • В дополнение к доказательству вакцинации все участники старше 18 лет должны предъявить удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, водительские права, паспорт и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 1794 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1130
4
339
3
135
2
70
1
120
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
5 сен 2021
(США)
Изабель была нашим гидом. Наш тур был запланирован на день, когда проходил тропический шторм Ида. Тур продвигался вперед, и нам очень повезло, что на протяжении всего тура мы не встречали дождя! Изабель была полна энергии и информации! Ей нравилось делиться своими знаниями обо всех частях истории и местности! Она позитивно поощряет оперативность! Нам очень понравился наш тур!!
А
23 окт 2020
(США)
Сегодня моей дочери исполнилось 16 лет. Было непросто найти, чем заняться или куда пойти. Выбор дался ей легко. Леди Свобода. Я начинаю с этого, чтобы подчеркнуть важность хорошего дня для нее. Нашим гидом был удивительный человек по имени Цезарь. Он не обращался к нам. Он говорил С нами. Он так искренне поделился информацией с моей семьей. Когда мы вернулись домой, мы поговорили о туре и о том, как бы все было без него, если бы мы просто гуляли сами по себе. От невероятных фактов до лучшего места на пароме - Цезарь оказался слишком высоким. Тот факт, что он установил настоящую связь, сделал наш тур событием. Он создал для нас воспоминание. Мы бесконечно благодарны. Он - актив для компании, города и человечества. Это был отличный тур под руководством великого человека.
А
9 окт 2021
(США)
My rating would have been excellent had the tour guide been on time. She was about 30 to 40 mins late. But she did a great job once she arrived and started and the experience was so fun.The trip to Liberty Island was fantastic. Got great photos and time to walk around. Ellis Island is very interesting esp if you had family arrive this way and can research this in the museum.

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