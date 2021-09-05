Поучаствуйте в 30-минутной экскурсии по Бэттери-парку и узнайте его уникальную историю от местного гида. Этот зеленый парк размером 10 гектаров расположен в южной оконечности острова Манхэттен, украшен множеством классических памятников и таит в себе увлекательную историю.

Узнайте основные факты, связанные с орудием старой пушечной батареи, овальной лужайкой, мемориалом береговой охраны, садом Боске и круглым фонтаном Боске. Закончите пешую экскурсию у форта Клинтон, построенного в преддверии войны 1812 года. Касл-Клинтон расположен в центре парка и считается главной достопримечательностью. Затем вы с помощью гида пройдете различные процедуры, прежде чем подняться на борт парома к острову Либерти. Воспользуйтесь приоритетной посадкой и сэкономьте драгоценное время.

Проплывите через Нью-Йоркскую бухту до острова статуи Свободы, где по своему билету вы посетите пьедестал и расположенный в нем музей. Статуя Свободы, созданная Гюставом Эйфелем, была подарком для США от народа Франции. У вас будет уникальный доступ к монументу вплоть до секции форта Вуд, что позволит полностью погрузиться в атмосферу этого места. Совершите самостоятельную экскурсию с аудиогидом, который доступен на разных языках.

Отправляйтесь к острову Эллис и узнайте различные истории мигрантов в музее иммиграции острова Эллис. Считается, что предки по крайней мере 40% текущих граждан США прибыли в страну через остров Эллис. По прибытии заберите многоязычный аудиогид и сами все исследуйте. Познакомьтесь с более чем 60-летней историей центра, принимавшего иммигрантов, начинающих свою жизнь в Америке.

Можете улучшить тур и послушать англоговорящего гида, который расскажет про историю острова Эллис и статуи Свободы. Этот вариант также включает экскурсию по Мемориалу 11 сентября по возвращении с острова Эллис на Манхэттен.