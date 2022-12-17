во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Прежде чем отправиться сразу к бирюзовому озеру, вы заедете в небольшой частный зоопарк, где сможете сделать фото с питоном и понаблюдать за другими животными — например, попугаями и большими кошками. И там же позволите себе прогулку по живописному тропическому садику. А после поедем знакомиться с Зелёным каньоном — высокогорным искусственным озером, окружённым скалами и лесами. На джипах вы проедете по серпантину и заберётесь на смотровую площадку с превосходным видом на Таврические горы — на плотину Оймапынар; фото с этой точки получаются великолепные. В водах Зелёного каньона получится искупаться, поудить рыбу и поплавать на моторной лодке. А на берегу — вкусно пообедать. На обратной дороге вы также проедете мимо плантаций с фруктовыми деревьями.
Всем, кто ценит весёлый и непринуждённый отдых на лоне природы в приятной компании.