во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Активный отдых на Зелёном каньоне

На джипах по горам и лесам навстречу водной прохладе и видам с плотины Оймапынар

Позвольте себе массу впечатлений за один день: отправьтесь к высокогорному озеру, прокатитесь с ветерком и под музыку на кабрио-автобусе, покорите горы и смотровую площадку гидроэлектростанции.

Общение с величественной природой и животными в мини-зоопарке, купание в прохладной воде и сытный обед на свежем воздухе подарят вам почти детский восторг от простоты и насыщенности этих удовольствий.
Активный отдых на Зелёном каньоне
Активный отдых на Зелёном каньоне
Активный отдых на Зелёном каньоне
Активный отдых на Зелёном каньоне
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Секреты Зелёного каньона

Прежде чем отправиться сразу к бирюзовому озеру, вы заедете в небольшой частный зоопарк, где сможете сделать фото с питоном и понаблюдать за другими животными — например, попугаями и большими кошками. И там же позволите себе прогулку по живописному тропическому садику. А после поедем знакомиться с Зелёным каньоном — высокогорным искусственным озером, окружённым скалами и лесами. На джипах вы проедете по серпантину и заберётесь на смотровую площадку с превосходным видом на Таврические горы — на плотину Оймапынар; фото с этой точки получаются великолепные. В водах Зелёного каньона получится искупаться, поудить рыбу и поплавать на моторной лодке. А на берегу — вкусно пообедать. На обратной дороге вы также проедете мимо плантаций с фруктовыми деревьями.

Кому подходит экскурсия

Всем, кто ценит весёлый и непринуждённый отдых на лоне природы в приятной компании.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость экскурсии включены: трансфер, обед на выбор (салат + гарнир + рыба или шашлык + фрукты), всё для катания на лодке и рыбалки. Дополнительно оплачиваются: посещение мини-зоопарка (взрослый — 2 доллара, детский — 1 доллар), детский обед (5 долларов).
  • В общую продолжительность экскурсии заложено время на заезд в отели и возвращение каждого путешественника обратно.

во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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