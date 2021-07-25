Что вас ожидает

Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.

Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.

Программа

02:00 — 03:30 Отправление из отеля (в регионе Аланья)

06:30 — 07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен

09:30 — 10:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают лавандовые поля (свободное время 2 часа)

12:00 — 12:15 Панорамная остановка возле Озера Бурдур, отдаленно напоминающего озеро Салда

13:00 — 13:30 Остановка на обед возле озера Салда

14:00 — 14:30 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)

17:30 — 18:00 Остановка на обед г. Чавдыр (шведский стол)

22:00 — 22:30 Возвращение в отели (в регионе Аланья)

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды

Программа (тайминг) может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)

Экскурсия проходит без шопинга

Расстояние от центра Аланьи до лавандовых полей 280 км

Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до вашего отеля

— Питание на экскурсии: завтрак, обед и ужин (напитки оплачиваются отдельно)

— Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях

Питание на экскурсии: завтрак, обед и ужин (напитки оплачиваются отдельно)

Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях