Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда

Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей

5
1 отзыв
Групповая
В этом туре объединились турецкие Мальдивы и Прованс.

На автобусе в группе до 40 человек вы отправитесь к красочному озеру Салда, отдохнёте среди белых песков и искупаетесь в прохладной и чистой воде.

А поля лаванды очаруют своим ароматом и подарят новые декорации для снимков!
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Из Аланьи - к лавандовым полям и озеру Салда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта. Мы посетим одно из них: на прогулке среди кустов ароматного сорта Лавандин вы сделаете множество прекрасных фотографий. А ещё попробуете продукты из лаванды: мороженое, чай, кофе и др. — и при желании приобретёте продукты, сувениры или косметику ручной работы.

Озеро Салда — одно из многочисленных озёр этого региона, самое красивое и яркое. Белоснежные берега, оттенки бирюзы и облака, которые почти соприкасаются с гладью воды — у вас будет время, чтобы вдоволь нафотографироваться. А ещё вы сможете искупаться: температура воды в 18 градусов отлично освежает в летний зной.

Программа

02:00 — 03:30 Отправление из отеля (в регионе Аланья)
06:30 — 07:00 Остановка для завтрака на озере Караджаорен
09:30 — 10:00 Прибытие в поселок Kuyucak Köyü, где выращивают лавандовые поля (свободное время 2 часа)
12:00 — 12:15 Панорамная остановка возле Озера Бурдур, отдаленно напоминающего озеро Салда
13:00 — 13:30 Остановка на обед возле озера Салда
14:00 — 14:30 Посещение горного озера Салда (свободное время 2 часа)
17:30 — 18:00 Остановка на обед г. Чавдыр (шведский стол)
22:00 — 22:30 Возвращение в отели (в регионе Аланья)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных русскоговорящих гидов из нашей команды
  • Программа (тайминг) может меняться в зависимости от погоды или других факторов (размера группы и пожеланий гостей)
  • Экскурсия проходит без шопинга
  • Расстояние от центра Аланьи до лавандовых полей 280 км
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до вашего отеля
— Питание на экскурсии: завтрак, обед и ужин (напитки оплачиваются отдельно)
— Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях
Питание на экскурсии: завтрак, обед и ужин (напитки оплачиваются отдельно)
Угощение лавандовым чаем на лавандовых полях

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
25 июля 2021
Экскурсия хоть и длинная по времени, но очень понравилась! Все было во время, без задержек.
Большое спасибо гиду за внимание и коммуникабельность!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Аланье

Памуккале и озеро Салда из Алании
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Памуккале и озеро Салда из Алании
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
$40 за 1 человека
Дайвинг в Алании
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Sputnik
4.9
10 отзывов
Дайвинг в Алании
Дайвинг в Алании в голубых водах Алании как привилегия станет самым незабываемым событием в вашем отпуске
от $42 за 1 человека
Зеленый Каньон из Алании
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
Нет отзывов
Зеленый Каньон из Алании
Зеленый каньон, которое является скрытым уголком Анталии, начинается от плотины озера Оймапынар
$40 за 1 человека
В Каппадокию из Алании
1 день 14 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
EKM
3.7
9 отзывов
В Каппадокию из Алании
Экскурсия в Каппадокию из Алании становится намного приятнее с туром по Турции
$65 за 1 человека
Панорамы Аланьи
3.5 часа
Групповая
Turkish
4.9
8 отзывов
Панорамы Аланьи
Тем, кто раньше не бывал в Аланье, стоит отправиться на нашу экскурсию
от $18 за 1 человека
Мотосафари в Алании
3 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
Turkish
5
1 отзыв
Мотосафари в Алании
Мотосафари в Алании - это быстрая езда по горным дорогам на квадроциклах
$38 за 1 человека
Каньон Сападере из Алании
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Каньон Сападере из Алании
Недалеко от Алании расположен удивительный каньон Сападере
$35 за 1 человека
Верховая Езда в Алании
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
5
6 отзывов
Верховая Езда в Алании
Присоединяйтесь к верховой прогулке по живописным горам Аланьи
$55 за 1 человека
Экскурсия в Стамбул из Алании
2 часа
Мини-группа
EKM
Нет отзывов
Экскурсия в Стамбул из Алании
Экскурсия в Стамбул из Алании - это легкий способ исследовать Стамбул во время вашего отпуска
$199 за 1 человека
Волшебство ночной Алании
6.5 часов
Групповая
Turkish
4.9
8 отзывов
Волшебство ночной Алании
Эта экскурсия специально для тех, кто не любит стандартные туры и и дневную жизнь
$30 за 1 человека
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании
15 часов
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
TurkeyTours
4.6
18 отзывов
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании
На территории Турции сохранилось множество исторических достопримечательностей
$35 за 1 человека
Рафтинг из Алании
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EKM
5
18 отзывов
Рафтинг из Алании
Движение - это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений
$18 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Аланье
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ