1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: у вашего отеля
«Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта»
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
€50 за человека
Групповая
12 часов
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
Начало: Ваш отель
«Лавандовые поля Турции У всех по привычке Лавандовые поля ассоциируются с Францией, но мало кто знает, что в Турции тоже имеются многочисленные поля Лаванды»
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Лавандовые поля в Турции, сезонно
Начало: Ваш отель
«Букетик лаванды В двух небольших деревушках ежегодно в течение трех-четырех недель, начиная с последней недели июня, лавандовые поля определяют ритм жизни местных фермеров»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 июля 2023Понравилось всё. Лавандовые поля, озеро, завтрак, обед, трансфер. Невероятная красота! Очень рада, что поехали на экскурсию. Дорога как-то легко прошла, совсем не утомительно.
- ННадежда13 июля 2023Добрый день! Удалось попасть на лавандовые поля в начале июля. Виды потрясающие! Группа была небольшая, автобус комфортный. Время пролетело незаметно!
- ООлег12 июля 2023Четкая организация экскурсии. Все согласно расписанию. Ждать трансфера не пришлось. Очень пунктуальны! Гид достойный! Рекомендую! Оплатить можно по факту в автобусе. Разные Локации с лавандой, где-то цветет получше, где-то похуже. озеро Салда неописуемой красоты! Цвет воды как на Мальдивах!
- ЛЛюдмила12 июля 2022Экскурсия просто великолепная. Впечатления останутся на долго. Хотелось бы чтобы во время передвижения в трансфере, чтобы гид рассказывал побольше информации. А в целом все прошло великолепно, если бы спросили поехала бы я ещё раз, то мой ответ да.
- ННина4 августа 2021Красивая, атмосферная экскурсия! С хорошими локациями и местами для отдыха!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Лавандовые поля»
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