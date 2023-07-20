Экскурсии на лавандовые поля из Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Лавандовые поля» в Анталье, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: у вашего отеля
«Лавандовые поля всюду встречаются в турецком регионе Ыспарта»
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
50 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
23 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
Начало: Ваш отель
«Лавандовые поля Турции У всех по привычке Лавандовые поля ассоциируются с Францией, но мало кто знает, что в Турции тоже имеются многочисленные поля Лаванды»
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Лавандовые поля в Турции, сезонно
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Лавандовые поля в Турции, сезонно
Начало: Ваш отель
«Букетик лаванды В двух небольших деревушках ежегодно в течение трех-четырех недель, начиная с последней недели июня, лавандовые поля определяют ритм жизни местных фермеров»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
    Понравилось всё. Лавандовые поля, озеро, завтрак, обед, трансфер. Невероятная красота! Очень рада, что поехали на экскурсию. Дорога как-то легко прошла, совсем не утомительно.
  • Н
    Надежда
    13 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
    Добрый день! Удалось попасть на лавандовые поля в начале июля. Виды потрясающие! Группа была небольшая, автобус комфортный. Время пролетело незаметно!
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    Однако хочу предупредить, что в районе Ыспарта и на озере Салда жуткий холодный ветер. Советую брать с собой кофты и ветровки.

  • О
    Олег
    12 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
    Четкая организация экскурсии. Все согласно расписанию. Ждать трансфера не пришлось. Очень пунктуальны! Гид достойный! Рекомендую! Оплатить можно по факту в автобусе. Разные Локации с лавандой, где-то цветет получше, где-то похуже. озеро Салда неописуемой красоты! Цвет воды как на Мальдивах!
  • Л
    Людмила
    12 июля 2022
    Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
    Экскурсия просто великолепная. Впечатления останутся на долго. Хотелось бы чтобы во время передвижения в трансфере, чтобы гид рассказывал побольше информации. А в целом все прошло великолепно, если бы спросили поехала бы я ещё раз, то мой ответ да.
  • Н
    Нина
    4 августа 2021
    Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
    Красивая, атмосферная экскурсия! С хорошими локациями и местами для отдыха!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Лавандовые поля»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
  2. Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
  3. Лавандовые поля в Турции, сезонно
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  2. Калеичи
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  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Лавандовые поля" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 250. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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