Однако хочу предупредить, что в районе Ыспарта и на озере Салда жуткий холодный ветер. Советую брать с собой кофты и ветровки.

Четкая организация экскурсии. Все согласно расписанию. Ждать трансфера не пришлось. Очень пунктуальны! Гид достойный! Рекомендую! Оплатить можно по факту в автобусе. Разные Локации с лавандой, где-то цветет получше, где-то похуже. озеро Салда неописуемой красоты! Цвет воды как на Мальдивах!

Л Людмила

Экскурсия просто великолепная. Впечатления останутся на долго. Хотелось бы чтобы во время передвижения в трансфере, чтобы гид рассказывал побольше информации. А в целом все прошло великолепно, если бы спросили поехала бы я ещё раз, то мой ответ да.