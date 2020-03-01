Индивидуальные экскурсии на Фукуоке

Насыщенное и фотогеничное путешествие
Со своей командой я собрал самые колоритные и живописные места острова в этом маршруте. В него войдут:
Все оттенки Фукуока
Чудеса природы будут дополнены дружескими беседами: легко и увлекательно мы расскажем о том, как во Вьетнаме живут местные и приезжие, об особенностях культуры страны и о том, чем знаменит остров Фукуок. А еще дадим полезные инсайдерские советы — что купить, где попробовать местную кухню и чего избегать.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет