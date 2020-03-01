Индивидуальные экскурсии на Фукуоке

Что вас ожидает

Насыщенное и фотогеничное путешествие

Со своей командой я собрал самые колоритные и живописные места острова в этом маршруте. В него войдут:

Смотровая площадка на одной из высочайших точек Фукуока. Отсюда открывается открыточная панорама, а путь к локации лежит по девственным джунглям.

Пляж с белоснежным песком Бай Сао — вьетнамские Мальдивы!

Буддисткая пагода: вы насладитесь морским пейзажем с высоты и рассмотрите многочисленные статуи и символы. После мы пообедаем на площадке с другим дивным панорамным видом.

Озеро Зыонгдонг — единственное озеро на острове. Неподалеку от него вы пройдете вдоль речки по оборудованным тропам и мостикам, а затем доберетесь до диких водопадов.

Рыбацкая деревушка, где можно понаблюдать за жизнью простых вьетнамцев. На фоне типичных домов и лодочек поговорим о быте рыбаков и традициях вьетнамской рыбалки.

Пляж с морскими звёздами — малолюдный, с лазурной водой и сотнями ярких звезд. После него мы возьмем курс обратно к вашему отелю, но по дороге обязательно остановимся на берегу моря, чтобы проводить день, любуясь закатом!

Все оттенки Фукуока

Чудеса природы будут дополнены дружескими беседами: легко и увлекательно мы расскажем о том, как во Вьетнаме живут местные и приезжие, об особенностях культуры страны и о том, чем знаменит остров Фукуок. А еще дадим полезные инсайдерские советы — что купить, где попробовать местную кухню и чего избегать.