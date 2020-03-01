Индивидуальные экскурсии на Фукуоке

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Проехать по аутентичным уголкам острова, почувствовать единение с природой и узнать о жизни местных

Andreas
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Andreas – представитель гидов
Наша команда гидов с радостью откроет вам Фукуок в путешествии на комфортных мотобайках.

Вас ждут тропические джунгли с водопадами, пляжи с морскими звездами, пальмами и белым песком, традиционная пагода и типичная рыбацкая деревня, виды с открыток и полезные советы.

За один день вы поймете и полюбите чудо-остров!
120 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 9 часов
До 5 человек
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По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках

Что вас ожидает

Насыщенное и фотогеничное путешествие
Со своей командой я собрал самые колоритные и живописные места острова в этом маршруте. В него войдут:

  • Смотровая площадка на одной из высочайших точек Фукуока. Отсюда открывается открыточная панорама, а путь к локации лежит по девственным джунглям.
  • Пляж с белоснежным песком Бай Сао — вьетнамские Мальдивы!
  • Буддисткая пагода: вы насладитесь морским пейзажем с высоты и рассмотрите многочисленные статуи и символы. После мы пообедаем на площадке с другим дивным панорамным видом.
  • Озеро Зыонгдонг — единственное озеро на острове. Неподалеку от него вы пройдете вдоль речки по оборудованным тропам и мостикам, а затем доберетесь до диких водопадов.
  • Рыбацкая деревушка, где можно понаблюдать за жизнью простых вьетнамцев. На фоне типичных домов и лодочек поговорим о быте рыбаков и традициях вьетнамской рыбалки.
  • Пляж с морскими звёздами — малолюдный, с лазурной водой и сотнями ярких звезд. После него мы возьмем курс обратно к вашему отелю, но по дороге обязательно остановимся на берегу моря, чтобы проводить день, любуясь закатом!

Все оттенки Фукуока
Чудеса природы будут дополнены дружескими беседами: легко и увлекательно мы расскажем о том, как во Вьетнаме живут местные и приезжие, об особенностях культуры страны и о том, чем знаменит остров Фукуок. А еще дадим полезные инсайдерские советы — что купить, где попробовать местную кухню и чего избегать.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествовать будем на лучших на Фукуоке мотобайках Yamaha. Вы — пассажир, за рулем профессиональный гид-водитель.
  • У каждого путешественника будет шлем
  • Мы заберем вас из отеля в любой точке острова
  • Маршрут можно изменить по вашим предпочтениям

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед с напитком и все входные билеты включены в стоимость
  • Возьмите с собой деньги, если хотите купить сувениры
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках
По Фукуоку на мотобайках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Andreas
Andreas
Приветствую путешественников, собирающихся во Вьетнам. Меня зовут Андрей, у меня 3 года года опыта работы гидом на Фукуоке и 10 лет в Европе и других странах Азии. Провожу экскурсии с командой гидов. С удовольствием познакомим вас с прекрасным островом и вьетнамской культурой!
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