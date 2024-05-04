Сегодня в 10:00 направляемся за город. Сначала осмотрим монастырь Хор Вирап («глубокая темница»), основанный на месте древней столицы Армении. Это знаковое историческое место: здесь в 301 году Григорий Просветитель крестил армянского царя Тртад III, который затем сделал христианство государственной религией. Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег.

Затем едем исследовать пещеру Арени (Птичья), где более 6000 лет назад жили люди. В пещере были найдены древнейшая обувь, кувшины с вином и ритуальные захоронения.

Не попробовать вина из местного винограда, будучи в Арени, — преступление, которое мы ни за что не совершим. Этот виноград уникален своими свойствами: выдерживает 20-градусные морозы и может расти на высоте 1800 метров. При желании, посетим местную винодельню и продегустируем получившийся из него напиток и пообедаем ароматными традиционными блюдами.

Далее отправимся изучать монастырь Нораванк, расположенный в живописном ущелье с отвесными красными скалами. Монастырь основан в 13 веке в качестве резиденции епископов. Считается последним шедевром архитектора и скульптора Момика. Именно в Нораванке впервые был изображён божественный лик. Вечером вернёмся в столицу.

Длительность: 8-9 часов.