Армянские удовольствия: вкусы и виды
Авторский тур в Ереване

Погулять по Еревану, попробовать легендарный коньяк и исследовать древние памятники архитектуры

Каждый день путешествия вы будете любоваться гармонично вписанными в горные пейзажи монастырями и храмами и раскрывать историю колоритной страны.

Мы покажем вам главные достопримечательности столицы, угостим знаменитой национальной кухней и расскажем интересные легенды. Вас ждут белоснежные пики Арарата, живописная Араратская долина и обед в ущелье реки Азат. А гостеприимные хозяюшки раскроют секрет приготовления ароматного армянского лаваша.
Армянские удовольствия: вкусы и виды
Армянские удовольствия: вкусы и виды
Армянские удовольствия: вкусы и виды
Ближайшие даты:
4
мая
10
мая
16
мая
22
мая
28
мая
3
июн
9
июн
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В любой выбранной вами гостинице (не включено в стоимость).

Питание. Не включено в стоимость. Дегустация вин и коньяка, а также обеды блюдами национальной кухни — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ереваном и дегустация коньяка

Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета местного камня — розового туфа. Увидим площадь Республики — главный архитектурный комплекс, на территории которого установлен фонтан, Голубую мечеть, монумент «Мать Армения» на вершине холма и церковь Святой Анны. Посмотрим на дом Правительства и здание Мэрии Еревана на площади России. Полюбуемся скульптурой работы Огюста Родена, установленной на площади Франции, моделью для которой послужил его друг, художник Жюль Лепаж. Пройдём по исторической улице Абовяна, названной в честь армянского поэта и богатой мемориальными табличками, вдоль купеческих домов и гимназии, площади Азнавура и кинотеатра «Москва». Прогуляемся по пешеходной улице — современному Северному проспекту.

При желании, завершим день ароматами армянского коньяка на Ереванском заводе Арарат. Вы попробуете тот самый терпкий напиток, который в начале 20 века на Всемирной выставке в Париже получил главный приз.

Длительность: 4-5 часов.

Знакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньякаЗнакомство с Ереваном и дегустация коньяка
2 день

Хор Вирап, пещера Арени, монастырь Нораванк

Сегодня в 10:00 направляемся за город. Сначала осмотрим монастырь Хор Вирап («глубокая темница»), основанный на месте древней столицы Армении. Это знаковое историческое место: здесь в 301 году Григорий Просветитель крестил армянского царя Тртад III, который затем сделал христианство государственной религией. Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег.

Затем едем исследовать пещеру Арени (Птичья), где более 6000 лет назад жили люди. В пещере были найдены древнейшая обувь, кувшины с вином и ритуальные захоронения.

Не попробовать вина из местного винограда, будучи в Арени, — преступление, которое мы ни за что не совершим. Этот виноград уникален своими свойствами: выдерживает 20-градусные морозы и может расти на высоте 1800 метров. При желании, посетим местную винодельню и продегустируем получившийся из него напиток и пообедаем ароматными традиционными блюдами.

Далее отправимся изучать монастырь Нораванк, расположенный в живописном ущелье с отвесными красными скалами. Монастырь основан в 13 веке в качестве резиденции епископов. Считается последним шедевром архитектора и скульптора Момика. Именно в Нораванке впервые был изображён божественный лик. Вечером вернёмся в столицу.

Длительность: 8-9 часов.

Хор Вирап, пещера Арени, монастырь НораванкХор Вирап, пещера Арени, монастырь НораванкХор Вирап, пещера Арени, монастырь НораванкХор Вирап, пещера Арени, монастырь НораванкХор Вирап, пещера Арени, монастырь НораванкХор Вирап, пещера Арени, монастырь НораванкХор Вирап, пещера Арени, монастырь НораванкХор Вирап, пещера Арени, монастырь Нораванк
3 день

Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация вина

В 10:00 выезжаем из Еревана. Первым, что мы сегодня увидим, станет арка Чаренца, сооружённая в честь армянского поэта, в то же время задуманная архитектором Рафаелом Исраеляном, как «храм» Арарату. Арка расположена так, что сквозь неё открывается живописный вид на Араратскую долину и сам Арарат.

Полюбуемся храмом богу Солнца Гарни. Это единственный языческий храм Армении, построен в I веке в греческом стиле, но с соблюдением армянских архитектурных традиций. С двух сторон храм защищает ущелье, с третьей стороны он обнесён крепостной стеной. На территории комплекса сохранилась баня 3 века н. э., которая считается предшественницей бань средневековой Армении, и руины христианских церквей.

В Гарнийском ущелье рассмотрим необычное творение природы — склоны, которые состоят из базальтовых шестигранников, напоминают трубы органа и потому получили название «Симфония камней».

Осмотрим пещерный монастырь Гегард (Айриванк). Построенный в 8 веке, он был разрушен, заново строительство началось уже в 12 веке, а главная церковь построена 1215 году. В течение десятилетий высекались одна за другой пещеры в скале. В одной из них есть святой источник. Считается, что вода в нём обладает чудодейственными свойствами.

При желании, после насыщенной прогулки пообедаете с дегустацией вин. Затем вернёмся в Ереван.

Длительность: 6-7 часов.

Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация винаАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация вина

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание по экскурсионному маршруту
  • Вода
Что не входит в цену
  • Проживание в гостинице
  • Питание
  • Дополнительные напитки
  • Дегустации - 500-2000 руб. /чел
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договоренности с гидом
Завершение: Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеВсе туры3-дневные туры

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