Погулять по Еревану, попробовать легендарный коньяк и исследовать древние памятники архитектуры
Мы покажем вам главные достопримечательности столицы, угостим знаменитой национальной кухней и расскажем интересные легенды. Вас ждут белоснежные пики Арарата, живописная Араратская долина и обед в ущелье реки Азат. А гостеприимные хозяюшки раскроют секрет приготовления ароматного армянского лаваша.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В любой выбранной вами гостинице (не включено в стоимость).
Питание. Не включено в стоимость. Дегустация вин и коньяка, а также обеды блюдами национальной кухни — за доплату.
Программа тура по дням
Знакомство с Ереваном и дегустация коньяка
Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета местного камня — розового туфа. Увидим площадь Республики — главный архитектурный комплекс, на территории которого установлен фонтан, Голубую мечеть, монумент «Мать Армения» на вершине холма и церковь Святой Анны. Посмотрим на дом Правительства и здание Мэрии Еревана на площади России. Полюбуемся скульптурой работы Огюста Родена, установленной на площади Франции, моделью для которой послужил его друг, художник Жюль Лепаж. Пройдём по исторической улице Абовяна, названной в честь армянского поэта и богатой мемориальными табличками, вдоль купеческих домов и гимназии, площади Азнавура и кинотеатра «Москва». Прогуляемся по пешеходной улице — современному Северному проспекту.
При желании, завершим день ароматами армянского коньяка на Ереванском заводе Арарат. Вы попробуете тот самый терпкий напиток, который в начале 20 века на Всемирной выставке в Париже получил главный приз.
Длительность: 4-5 часов.
Хор Вирап, пещера Арени, монастырь Нораванк
Сегодня в 10:00 направляемся за город. Сначала осмотрим монастырь Хор Вирап («глубокая темница»), основанный на месте древней столицы Армении. Это знаковое историческое место: здесь в 301 году Григорий Просветитель крестил армянского царя Тртад III, который затем сделал христианство государственной религией. Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег.
Затем едем исследовать пещеру Арени (Птичья), где более 6000 лет назад жили люди. В пещере были найдены древнейшая обувь, кувшины с вином и ритуальные захоронения.
Не попробовать вина из местного винограда, будучи в Арени, — преступление, которое мы ни за что не совершим. Этот виноград уникален своими свойствами: выдерживает 20-градусные морозы и может расти на высоте 1800 метров. При желании, посетим местную винодельню и продегустируем получившийся из него напиток и пообедаем ароматными традиционными блюдами.
Далее отправимся изучать монастырь Нораванк, расположенный в живописном ущелье с отвесными красными скалами. Монастырь основан в 13 веке в качестве резиденции епископов. Считается последним шедевром архитектора и скульптора Момика. Именно в Нораванке впервые был изображён божественный лик. Вечером вернёмся в столицу.
Длительность: 8-9 часов.
Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и дегустация вина
В 10:00 выезжаем из Еревана. Первым, что мы сегодня увидим, станет арка Чаренца, сооружённая в честь армянского поэта, в то же время задуманная архитектором Рафаелом Исраеляном, как «храм» Арарату. Арка расположена так, что сквозь неё открывается живописный вид на Араратскую долину и сам Арарат.
Полюбуемся храмом богу Солнца Гарни. Это единственный языческий храм Армении, построен в I веке в греческом стиле, но с соблюдением армянских архитектурных традиций. С двух сторон храм защищает ущелье, с третьей стороны он обнесён крепостной стеной. На территории комплекса сохранилась баня 3 века н. э., которая считается предшественницей бань средневековой Армении, и руины христианских церквей.
В Гарнийском ущелье рассмотрим необычное творение природы — склоны, которые состоят из базальтовых шестигранников, напоминают трубы органа и потому получили название «Симфония камней».
Осмотрим пещерный монастырь Гегард (Айриванк). Построенный в 8 веке, он был разрушен, заново строительство началось уже в 12 веке, а главная церковь построена 1215 году. В течение десятилетий высекались одна за другой пещеры в скале. В одной из них есть святой источник. Считается, что вода в нём обладает чудодейственными свойствами.
При желании, после насыщенной прогулки пообедаете с дегустацией вин. Затем вернёмся в Ереван.
Длительность: 6-7 часов.
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Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание по экскурсионному маршруту
- Вода
Что не входит в цену
- Проживание в гостинице
- Питание
- Дополнительные напитки
- Дегустации - 500-2000 руб. /чел
- Входные билеты на объекты экскурсий