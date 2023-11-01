Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Армянские горы, водопады и древние монастыри, попробовать хорошее вино, хаш, долму, знаменитую лепёшку с зеленью. Вы почувствуете себя желанным гостем, проснётесь посреди гор, прокатитесь по склонам.
Закат на самом крупном озере Кавказа, прогулка над ущельем по подвесному мосту, гончарный мастер-класс и армянская Швейцария - лишь малая часть всех впечатлений. Вместе мы увидим известные места с необычного ракурса и доедем в труднодоступные точки. А ещё сможем по дороге останавливаться там, где захотим!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|70 000 ₽
Описание
Организационные детали
Участие с детьми от 9 лет. Группа от 2 до 6 человек.
Въезд в Армению без визы. Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.
В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.
Проживание. Размещение в 2-местных номерах в гостиницах: «lavash Hotel Sevan», «Harsnadzor Eco Resort Tatev», «Гостиница Дом Москвы Ереван», «Caztez Hotel Erevan». Возможно семейное и одноместное размещение (по согласованию с организатором).
Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го дня, чай и кофе в дороге. Обедать и ужинать будем в традиционных ресторанах и кафе с оплатой по чеку.
Программа тура по дням
Ереван, Гарни и Гегард с необычного ракурса
Встреча в аэропорту Еревана до 12:00.
Всё путешествие мы будем передвигаться на внедорожниках Land Cruiser с опытным водителем. С комфортом познакомимся с настоящей Арменией, увидим труднодоступные места в маленькой и уютной компании единомышленников. По желанию добавим экстрим. Мы сможем остановиться по дороге, где захотим, сделать фото, прокатиться по горным склонам. С вами будет не просто гид, а местный друг, который расскажет о своей любимой стране и учтёт все пожелания.
После заселения в отель – обзорная пешая экскурсия по столице Армении с посещением главных достопримечательностей. Отметим приезд в одном из лучших ресторанов Еревана.
Затем на внедорожниках доедем до недоступных для большинства туристов мест и сделаем фотографии на высоте среди шикарных пейзажей. Увидим языческий храм Гарни с мозаичным полом и скальный монастырь Гегард. Спустимся в ущелье к уникальному природному явлению «Симфония камней». Шестиугольные базальтовые столбы высотой до 50 метров напоминают орган. Осмотрим всё в комфортном темпе.
Армения славится своей кухней и вином – вечером вас ждёт традиционный ужин с дегустацией.
Нораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и Арарат
Сытный завтрак перед новыми впечатлениями.
Сегодня вы увидите церковь Нораванк в красных скалах. Посмотрите на неё с разных точек. Отправитесь на встречу с самой высокой вершиной Армянского нагорья — Араратом. Подойдёте к нему на максимально близкое расстояние. Посетите монастырь Хор Вирап, главную святыню страны. Здесь годы томился Григорий Просветитель, первый католикос всех армян.
Наше путешествие продолжается. Погуляем у Спандарянского водохранилища и в древнем мегалитическом комплексе Зорац-Карер (или Караундж). Археологический памятник состоит из множества больших стоячих камней с идеально круглыми отверстиями в верхней части. По одной из версий, через них в древности люди наблюдали за восходом и заходом Солнца, такая своеобразная обсерватория. А возраст комплекса может достигать 6000 лет.
Остановимся на ночь в необычной гостинице недалеко от посёлка Татев среди гор на 2 ночи.
Самая длинная подвесная дорога в мире и монастырь Татев
Каждое утро бы встречать с таким пейзажем за окном! Завтрак с видом на горы.
Сегодня вы пролетите над ущельем по самой длинной в мире пассажирской канатной дороге. “Крылья Татева” длиной почти 6 км! Книга рекордов Гиннесса подтверждает, что это, к тому же, самая длинная безостановочная трёхпроводная канатка в мире. Отважные и бесстрашные могут пройтись по подвесному мосту или покататься на зиплайне.
Посмотрим внутри и снаружи на 2 важных монастыря Армении – Сисаван с древнейшими памятниками Раннего Средневековья и Татев. Последний буквально нависает, словно охраняя его. Будет много времени, чтобы погулять, пофотографироваться и просто насладиться природой и архитектурой.
От Селимского перевала к озеру Севан
После завтрака выезжаем из гостиницы. Нас ждёт особенный маршрут — живописная дорога Селимского перевала.
Вы увидите караван-сарай, где проходил Великий Шёлковый путь, горные перевалы, захватывающие виды, водопад Джермук и Севан, нашу конечную точку на сегодня. Это самое большое озеро на Кавказе и второе по величине в мире. На скалистом мысе западного берега расположен монастырь 9 века Айраванк, менее популярное место у путешественников. Здесь обычно малолюдно и уединённо. А мы и ищем подобные локации, передающие реальную Армению, а не только туристическую.
Порадуем себя вкусным обедом со свежепойманной рыбой. Последнюю ночь проведём у озера Севан в уютной аутентичной гостинице. Встретим закат и поделимся впечатлениями у костра.
Древние монастыри и армянская Швейцария
Беззаботное утро у переливающегося разными оттенками озера на высоте 1900 метров над уровнем моря. Разве не прекрасная идея? Советуем встать пораньше и встретить рассвет в этом удивительном месте, которое выбирает сам президент Армении: совсем недалеко от нас находится его летняя резиденция.
После завтрака посетим монастырский комплекс Севанаванк. На внедорожниках доедем до курортного городка, местной Швейцарии – Дилижана, где вас ждут старинная архитектура и приятные улочки, леса, озёра, горы. А как легко здесь дышится! Сделаем общее фото с памятником героям комедии «Мимино». Посмотрим на заповедное место – Агарцинское ущелье с древним монастырём.
Мастер-класс по гончарному делу в Дилижане и обед в одном из ресторанов армянской кухни.
Пора возвращаться в Ереван. Ориентировочное прибытие в город в 16:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах
- Завтраки
- Чай и кофе в дороге
- Все переезды по маршруту на автомобиле с водителем
- Сопровождение гидом
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Мастер-класс по гончарному делу в Дилижане
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Ереван и обратно
- Обеды и ужины, алкоголь
- Сувениры и личные расходы
- Зиплайн в 3-й день
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Но пять дней- это мало, лучше возьмите для этой программы большее количество дней -нам не хватало времени на то, чтобы насладиться каждым местом и городом, в гостиницы приезжали уже вечером, а темнеет здесь рано.
Александр в ключевых местах нанимал для нас гидов, но вам стоит также самостоятельно изучить информацию о местах, которые вы посетите, нам информации не хватило.
Было приятно, что Александр доброжелателен, пунктуален и точен, совершенно не было никаких накладок, хорошее вождение, удобная и чистая машина.
Пять из пяти!!!!
СОВЕТУЮ!!!
Спешу поделиться эмоциями и впечатлениями от незабываемого индивидуального тура «недоступная Армения на джипах» с Александром. Поехали на ДР дочери (14 лет), на 5 дней 03.-07.07.23, переживали, чтобы понравилось, в итоге зашло на 10+🤟.
1. Комфортное передвижение на Toyota Land Cruiser,
2. вкусные рестораны/ кафе, кухня очень понравилась, при чем европейские блюда готовят на отлично.
3. Сменили 4 отеля. Все атмосферные, видовые (горы, скалы), очень впечатляет, завораживает. Для любителей начать утро с чашечкой кофе /чая / фреша … и насладиться потрясающим видом, в данном случае на скалы над обрывом - самый кайф.
4. Сами бы мы никогда не увидели столько мест и не прокатились бы по кратеру вулкана (мы были там одни). Зип Лайн из 4 дорожек над ущельем, мы все прокатились и подросток наш тоже - адреналин зашкаливает. Канатная дорога, водопад (обойти его тоже экстрим 🤣, но по желанию, можно у подножия постоять). Посетили частный сад с яблоками, абрикосами, виноградником… хозяин встречал, угощал. конечно же, увидели достопримечательности (в описании тура все как есть).
Впечатлений набрались море. Никогда раньше не брали подобные индивидуальные туры, колоссальная разница с групповыми (когда « семеро ждут одного» либо хочется где-то задержаться, но нужно бежать к автобусу, заезженные туристические кафе/ рестики…) совсем другие впечатление о стране и эмоции!!!
Очень рекомендую!!!