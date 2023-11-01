Недоступная Армения на джипах
Авторский тур в Ереване

Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника

5
5 отзывов
Путешествие на внедорожниках с комфортом и в маленькой компании по Армении — идеальный вариант для тех, кто не любит людные места и при этом мечтает увидеть Ереван.

Армянские горы, водопады и древние монастыри, попробовать хорошее вино, хаш, долму, знаменитую лепёшку с зеленью. Вы почувствуете себя желанным гостем, проснётесь посреди гор, прокатитесь по склонам.

Закат на самом крупном озере Кавказа, прогулка над ущельем по подвесному мосту, гончарный мастер-класс и армянская Швейцария - лишь малая часть всех впечатлений. Вместе мы увидим известные места с необычного ракурса и доедем в труднодоступные точки. А ещё сможем по дороге останавливаться там, где захотим!
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Недоступная Армения на джипах
Ближайшие даты:
20
мая
27
мая
2
июн
9
июн
15
июн
22
июн
23
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие с детьми от 9 лет. Группа от 2 до 6 человек.

Въезд в Армению без визы. Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.

В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах в гостиницах: «lavash Hotel Sevan», «Harsnadzor Eco Resort Tatev», «Гостиница Дом Москвы Ереван», «Caztez Hotel Erevan». Возможно семейное и одноместное размещение (по согласованию с организатором).

Питание. В стоимость включены завтраки со 2-го дня, чай и кофе в дороге. Обедать и ужинать будем в традиционных ресторанах и кафе с оплатой по чеку.

Программа тура по дням

1 день

Ереван, Гарни и Гегард с необычного ракурса

Встреча в аэропорту Еревана до 12:00.

Всё путешествие мы будем передвигаться на внедорожниках Land Cruiser с опытным водителем. С комфортом познакомимся с настоящей Арменией, увидим труднодоступные места в маленькой и уютной компании единомышленников. По желанию добавим экстрим. Мы сможем остановиться по дороге, где захотим, сделать фото, прокатиться по горным склонам. С вами будет не просто гид, а местный друг, который расскажет о своей любимой стране и учтёт все пожелания.

После заселения в отель – обзорная пешая экскурсия по столице Армении с посещением главных достопримечательностей. Отметим приезд в одном из лучших ресторанов Еревана.

Затем на внедорожниках доедем до недоступных для большинства туристов мест и сделаем фотографии на высоте среди шикарных пейзажей. Увидим языческий храм Гарни с мозаичным полом и скальный монастырь Гегард. Спустимся в ущелье к уникальному природному явлению «Симфония камней». Шестиугольные базальтовые столбы высотой до 50 метров напоминают орган. Осмотрим всё в комфортном темпе.

Армения славится своей кухней и вином – вечером вас ждёт традиционный ужин с дегустацией.

Ереван, Гарни и Гегард с необычного ракурсаЕреван, Гарни и Гегард с необычного ракурсаЕреван, Гарни и Гегард с необычного ракурсаЕреван, Гарни и Гегард с необычного ракурсаЕреван, Гарни и Гегард с необычного ракурсаЕреван, Гарни и Гегард с необычного ракурсаЕреван, Гарни и Гегард с необычного ракурсаЕреван, Гарни и Гегард с необычного ракурса
2 день

Нораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и Арарат

Сытный завтрак перед новыми впечатлениями.

Сегодня вы увидите церковь Нораванк в красных скалах. Посмотрите на неё с разных точек. Отправитесь на встречу с самой высокой вершиной Армянского нагорья — Араратом. Подойдёте к нему на максимально близкое расстояние. Посетите монастырь Хор Вирап, главную святыню страны. Здесь годы томился Григорий Просветитель, первый католикос всех армян.

Наше путешествие продолжается. Погуляем у Спандарянского водохранилища и в древнем мегалитическом комплексе Зорац-Карер (или Караундж). Археологический памятник состоит из множества больших стоячих камней с идеально круглыми отверстиями в верхней части. По одной из версий, через них в древности люди наблюдали за восходом и заходом Солнца, такая своеобразная обсерватория. А возраст комплекса может достигать 6000 лет.

Остановимся на ночь в необычной гостинице недалеко от посёлка Татев среди гор на 2 ночи.

Нораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и АраратНораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и АраратНораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и АраратНораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и АраратНораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и АраратНораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и АраратНораванк, Хор Вирап, древняя обсерватория и Арарат
3 день

Самая длинная подвесная дорога в мире и монастырь Татев

Каждое утро бы встречать с таким пейзажем за окном! Завтрак с видом на горы.

Сегодня вы пролетите над ущельем по самой длинной в мире пассажирской канатной дороге. “Крылья Татева” длиной почти 6 км! Книга рекордов Гиннесса подтверждает, что это, к тому же, самая длинная безостановочная трёхпроводная канатка в мире. Отважные и бесстрашные могут пройтись по подвесному мосту или покататься на зиплайне.

Посмотрим внутри и снаружи на 2 важных монастыря Армении – Сисаван с древнейшими памятниками Раннего Средневековья и Татев. Последний буквально нависает, словно охраняя его. Будет много времени, чтобы погулять, пофотографироваться и просто насладиться природой и архитектурой.

Самая длинная подвесная дорога в мире и монастырь ТатевСамая длинная подвесная дорога в мире и монастырь ТатевСамая длинная подвесная дорога в мире и монастырь ТатевСамая длинная подвесная дорога в мире и монастырь ТатевСамая длинная подвесная дорога в мире и монастырь ТатевСамая длинная подвесная дорога в мире и монастырь ТатевСамая длинная подвесная дорога в мире и монастырь ТатевСамая длинная подвесная дорога в мире и монастырь Татев
4 день

От Селимского перевала к озеру Севан

После завтрака выезжаем из гостиницы. Нас ждёт особенный маршрут — живописная дорога Селимского перевала.

Вы увидите караван-сарай, где проходил Великий Шёлковый путь, горные перевалы, захватывающие виды, водопад Джермук и Севан, нашу конечную точку на сегодня. Это самое большое озеро на Кавказе и второе по величине в мире. На скалистом мысе западного берега расположен монастырь 9 века Айраванк, менее популярное место у путешественников. Здесь обычно малолюдно и уединённо. А мы и ищем подобные локации, передающие реальную Армению, а не только туристическую.

Порадуем себя вкусным обедом со свежепойманной рыбой. Последнюю ночь проведём у озера Севан в уютной аутентичной гостинице. Встретим закат и поделимся впечатлениями у костра.

От Селимского перевала к озеру СеванОт Селимского перевала к озеру СеванОт Селимского перевала к озеру СеванОт Селимского перевала к озеру СеванОт Селимского перевала к озеру СеванОт Селимского перевала к озеру СеванОт Селимского перевала к озеру СеванОт Селимского перевала к озеру СеванОт Селимского перевала к озеру Севан
5 день

Древние монастыри и армянская Швейцария

Беззаботное утро у переливающегося разными оттенками озера на высоте 1900 метров над уровнем моря. Разве не прекрасная идея? Советуем встать пораньше и встретить рассвет в этом удивительном месте, которое выбирает сам президент Армении: совсем недалеко от нас находится его летняя резиденция.

После завтрака посетим монастырский комплекс Севанаванк. На внедорожниках доедем до курортного городка, местной Швейцарии – Дилижана, где вас ждут старинная архитектура и приятные улочки, леса, озёра, горы. А как легко здесь дышится! Сделаем общее фото с памятником героям комедии «Мимино». Посмотрим на заповедное место – Агарцинское ущелье с древним монастырём.

Мастер-класс по гончарному делу в Дилижане и обед в одном из ресторанов армянской кухни.

Пора возвращаться в Ереван. Ориентировочное прибытие в город в 16:00.

Древние монастыри и армянская ШвейцарияДревние монастыри и армянская ШвейцарияДревние монастыри и армянская ШвейцарияДревние монастыри и армянская ШвейцарияДревние монастыри и армянская ШвейцарияДревние монастыри и армянская ШвейцарияДревние монастыри и армянская ШвейцарияДревние монастыри и армянская ШвейцарияДревние монастыри и армянская Швейцария

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Завтраки
  • Чай и кофе в дороге
  • Все переезды по маршруту на автомобиле с водителем
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Мастер-класс по гончарному делу в Дилижане
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Ереван и обратно
  • Обеды и ужины, алкоголь
  • Сувениры и личные расходы
  • Зиплайн в 3-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
Завершение: Ереван, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Т
1 ноя 2023
Очень здорово, что тур индивидуальный, при путешествии с детьми это важно. Александр включил в тур все основные достопримечательности, но подобрал необычные ракурсы. Очень хорошим был его выбор отелей - это были все живописные места.
Но пять дней- это мало, лучше возьмите для этой программы большее количество дней -нам не хватало времени на то, чтобы насладиться каждым местом и городом, в гостиницы приезжали уже вечером, а темнеет здесь рано.
Александр в ключевых местах нанимал для нас гидов, но вам стоит также самостоятельно изучить информацию о местах, которые вы посетите, нам информации не хватило.
Было приятно, что Александр доброжелателен, пунктуален и точен, совершенно не было никаких накладок, хорошее вождение, удобная и чистая машина.
Виктор
23 окт 2023
Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех кто действительно хочет и любит путешествовать! Посмотреть страну в которую приехал и наслаждаться красивыми видами!!! За 5 дней проехали почти всю Армению, каждый день новые локации, это круто!!!
Пять из пяти!!!!
СОВЕТУЮ!!!
Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех
Игорь
15 окт 2023
Добрый день. Ездили в тур" Недоступная Армения" с Александром. Хорошо продуманный маршрут. Было много интересного и очень красивые виды. Армения очень живописная страна и к сожалению за 5 дней не получиться увидеть всё, чем может поделиться с вами природа. В туре хорошие локации и места ночёвок. Комфортное перемещение на Лэнд Крузер 200.
Добрый день. Ездили в тур" Недоступная Армения" с Александром. Хорошо продуманный маршрут. Было много интересного иДобрый день. Ездили в тур" Недоступная Армения" с Александром. Хорошо продуманный маршрут. Было много интересного иДобрый день. Ездили в тур" Недоступная Армения" с Александром. Хорошо продуманный маршрут. Было много интересного иДобрый день. Ездили в тур" Недоступная Армения" с Александром. Хорошо продуманный маршрут. Было много интересного иДобрый день. Ездили в тур" Недоступная Армения" с Александром. Хорошо продуманный маршрут. Было много интересного и
Е
13 сен 2023
Это была чудесная поездка! Спасибо! Нам все очень понравилось! Павел чудесный проводник, в машине было очень комфортно повсюду передвигаться. За столь короткое время удалось очень много где побывать - и потрясающие пейзажи, и уютное размещение, и экстрим. Каждый день было живописно, интересно и вкусно:)
Это была чудесная поездка! Спасибо! Нам все очень понравилось! Павел чудесный проводник, в машине было оченьЭто была чудесная поездка! Спасибо! Нам все очень понравилось! Павел чудесный проводник, в машине было оченьЭто была чудесная поездка! Спасибо! Нам все очень понравилось! Павел чудесный проводник, в машине было очень
Ольга
11 июля 2023
Всем привет!
Спешу поделиться эмоциями и впечатлениями от незабываемого индивидуального тура «недоступная Армения на джипах» с Александром. Поехали на ДР дочери (14 лет), на 5 дней 03.-07.07.23, переживали, чтобы понравилось, в итоге зашло на 10+🤟.
1. Комфортное передвижение на Toyota Land Cruiser,
2. вкусные рестораны/ кафе, кухня очень понравилась, при чем европейские блюда готовят на отлично.
3. Сменили 4 отеля. Все атмосферные, видовые (горы, скалы), очень впечатляет, завораживает. Для любителей начать утро с чашечкой кофе /чая / фреша … и насладиться потрясающим видом, в данном случае на скалы над обрывом - самый кайф.
4. Сами бы мы никогда не увидели столько мест и не прокатились бы по кратеру вулкана (мы были там одни). Зип Лайн из 4 дорожек над ущельем, мы все прокатились и подросток наш тоже - адреналин зашкаливает. Канатная дорога, водопад (обойти его тоже экстрим 🤣, но по желанию, можно у подножия постоять). Посетили частный сад с яблоками, абрикосами, виноградником… хозяин встречал, угощал. конечно же, увидели достопримечательности (в описании тура все как есть).
Впечатлений набрались море. Никогда раньше не брали подобные индивидуальные туры, колоссальная разница с групповыми (когда « семеро ждут одного» либо хочется где-то задержаться, но нужно бежать к автобусу, заезженные туристические кафе/ рестики…) совсем другие впечатление о стране и эмоции!!!
Очень рекомендую!!!
Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!Всем привет!

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхГастрономическиеГарниПопулярные местаДилижанХор ВирапТатевВсе туры5-дневные турыДжиппингМастер-классыВинные турыДегустационные туры

Похожие туры из Еревана

Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
49 000 за человека
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Ереван, 08:30-09:00
22 мая
23 мая
24 мая
2 июня
$420 за всё до 7 чел.
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Аэропорт Еревана, 16:00
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
7700069 300 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана
All Airlines
ХорошоТам