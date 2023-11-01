Путешествие на внедорожниках с комфортом и в маленькой компании по Армении — идеальный вариант для тех, кто не любит людные места и при этом мечтает увидеть Ереван. Армянские горы, водопады и древние монастыри, попробовать хорошее вино, хаш, долму, знаменитую лепёшку с зеленью. Вы почувствуете себя желанным гостем, проснётесь посреди гор, прокатитесь по склонам. Закат на самом крупном озере Кавказа, прогулка над ущельем по подвесному мосту, гончарный мастер-класс и армянская Швейцария - лишь малая часть всех впечатлений. Вместе мы увидим известные места с необычного ракурса и доедем в труднодоступные точки. А ещё сможем по дороге останавливаться там, где захотим!

Описание Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш представитель в Ереване

Alexandr Ваш представитель в Ереване

Описание

Организационные детали

Участие с детьми от 9 лет. Группа от 2 до 6 человек.

Въезд в Армению без визы. Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.

В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.