После завтрака поедем в заповедник «Гобустан», где сохранились десятки древних артефактов и наскальных рисунков. Здесь вы сможете сыграть на музыкальном инструменте под названием гавалдаш, а также погулять среди кратеров действующих грязевых вулканов Дашгиль.

Вернёмся в Баку и пообедаем в популярном рыбном ресторане. Затем погуляем по Старому городу, где тесно сплелись Восток и Запад. Вы изучите старинные дворцы, башни, караван-сараи и пройдёте улицами, вдохновлявшими кинематографистов.