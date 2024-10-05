Сбежим в Баку: семейные прогулки по столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс

Погулять по «восточному Парижу», изучить древности и научиться плести ковры
Отправляемся исследовать прошлое и настоящее столицы Азербайджана — колоритного и такого разного Баку.

Вы изучите главные достопримечательности города и его окрестностей: побродите среди древних дворцов и ультрасовременных центров, сыграете на гавалдаше
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и рассмотрите наскальные рисунки в «Гобустане», окажетесь у горящей горы и храма огня.

Один день тура пройдёт в компании фотографа, который запечатлеет вас на фоне розового озера Масазыр, гор Бешбармаг и Хызы. Ещё больше погрузиться в культуру восточной страны поможет мастер-класс по ковроткачеству.

Сбежим в Баку: семейные прогулки по столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Сбежим в Баку: семейные прогулки по столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Сбежим в Баку: семейные прогулки по столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованы рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: SU1854, Москва (Шереметьево) – Баку, вылет 05.10.2024 в 10:30, посадка в 14:15; SU1855 Баку – Москва (Шереметьево), 10.10.2024, вылет в 15:50, посадка в 18:10.

Проживание. 2- или 3-местное размещение в отеле City Park Hotel 4*.

*Фото гостиницы взяты с сайта cityparkhotelbaku.az

Питание. В стоимость тура включены: 5 завтраков в отеле (2-6 дни), 5 обедов (2-6 дни) и 1 ужин (5 день).

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Баку

По прилёте в аэропорт Баку доставим вас в отель. Затем отправимся на обзорную экскурсию по городу, который называют «восточным Парижем» и «западным Дубаем». Вы пройдёте по колоритным улочкам, полюбуетесь роскошными дворцами и ультрасовременными зданиями. Подниметесь на смотровую площадку, чтобы с высоты осмотреть столицу Азербайджана. Вечером — самостоятельный отдых.

Первая встреча с БакуПервая встреча с БакуПервая встреча с БакуПервая встреча с БакуПервая встреча с БакуПервая встреча с БакуПервая встреча с БакуПервая встреча с БакуПервая встреча с БакуПервая встреча с Баку
2 день

«Гобустан», Старый Баку

После завтрака поедем в заповедник «Гобустан», где сохранились десятки древних артефактов и наскальных рисунков. Здесь вы сможете сыграть на музыкальном инструменте под названием гавалдаш, а также погулять среди кратеров действующих грязевых вулканов Дашгиль.

Вернёмся в Баку и пообедаем в популярном рыбном ресторане. Затем погуляем по Старому городу, где тесно сплелись Восток и Запад. Вы изучите старинные дворцы, башни, караван-сараи и пройдёте улицами, вдохновлявшими кинематографистов.

«Гобустан», Старый Баку«Гобустан», Старый Баку«Гобустан», Старый Баку«Гобустан», Старый Баку«Гобустан», Старый Баку
3 день

Фотодень в окрестностях Баку

В этот день нашу группу будет сопровождать фотограф, который сделает десятки ярких кадров. Первым мы посетим озеро Масазыр, вода в котором благодаря соли окрашена в розовый цвет. Остановимся у горы Бешбармаг, окутанной мистическими легендами. Последним пунктом сегодняшней фотосессии станут агатовые горы Хызы, очертания которых напоминают марсианские пейзажи. Также запланирован обед в ресторане или на рынке, где для вас приготовят выбранную вами рыбу.

Фотодень в окрестностях БакуФотодень в окрестностях БакуФотодень в окрестностях БакуФотодень в окрестностях Баку
4 день

Продолжение прогулок по столице, мастер-класс

В первой половине дня вы познакомитесь с символом современного Баку — культурным центром Гейдара Алиева. Посетите многочисленные выставочные залы и рассмотрите архитектурное творение Захи Хадид.

После обеда вас ждут яркие краски и ароматы специй восточного базара. Далее — посещение Музея ковра, где вам расскажут об древнем искусстве ковроткачества и дадут мастер-класс.

Продолжение прогулок по столице, мастер-классПродолжение прогулок по столице, мастер-классПродолжение прогулок по столице, мастер-классПродолжение прогулок по столице, мастер-класс
5 день

Поездка в Ленкорань, праздничный ужин

Утром поедем в Ленкорань — поистине райский уголок с субтропическим климатом. Здесь вы исследуете ханский дворец и древнюю крепость, погуляете по национальному парку. Узнаете, как выращивают и производят чай, а также увидите плантации лимонов и киви.

Если позволит время, посетим термальные источники с целебной водой. По возвращении в Баку вас ждёт прощальный ужин.

Поездка в Ленкорань, праздничный ужинПоездка в Ленкорань, праздничный ужинПоездка в Ленкорань, праздничный ужинПоездка в Ленкорань, праздничный ужинПоездка в Ленкорань, праздничный ужин
6 день

Атешгях, Янардаг

Начнём день с огненных приключений. Вы побываете в храме огня Атешгях и больше узнаете о зороастрийцах. Также подниметесь на гору Янардаг, где горит природное вечное пламя. После обеда — трансфер к аэропорту на обратный рейс.

Атешгях, ЯнардагАтешгях, ЯнардагАтешгях, ЯнардагАтешгях, Янардаг

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
В 2-местном номере$1 193
В 3-местном номере$1 163
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 5 обедов, 1 ужин
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Услуги профессионального фотографа и флешка с фотографиями
  • Входные билеты, экскурсии и мастер-класс по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Баку и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком любого возраста. Стоимость тура при трёхместном размещении двух взрослых с ребёнком составляет $1163 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, после 14:00
Завершение: Аэропорт Баку, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

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