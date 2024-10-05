Вы изучите главные достопримечательности города и его окрестностей: побродите среди древних дворцов и ультрасовременных центров, сыграете на гавалдаше
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованы рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: SU1854, Москва (Шереметьево) – Баку, вылет 05.10.2024 в 10:30, посадка в 14:15; SU1855 Баку – Москва (Шереметьево), 10.10.2024, вылет в 15:50, посадка в 18:10.
Проживание. 2- или 3-местное размещение в отеле City Park Hotel 4*.
*Фото гостиницы взяты с сайта cityparkhotelbaku.az
Питание. В стоимость тура включены: 5 завтраков в отеле (2-6 дни), 5 обедов (2-6 дни) и 1 ужин (5 день).
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 8 лет.
Программа тура по дням
Первая встреча с Баку
По прилёте в аэропорт Баку доставим вас в отель. Затем отправимся на обзорную экскурсию по городу, который называют «восточным Парижем» и «западным Дубаем». Вы пройдёте по колоритным улочкам, полюбуетесь роскошными дворцами и ультрасовременными зданиями. Подниметесь на смотровую площадку, чтобы с высоты осмотреть столицу Азербайджана. Вечером — самостоятельный отдых.
«Гобустан», Старый Баку
После завтрака поедем в заповедник «Гобустан», где сохранились десятки древних артефактов и наскальных рисунков. Здесь вы сможете сыграть на музыкальном инструменте под названием гавалдаш, а также погулять среди кратеров действующих грязевых вулканов Дашгиль.
Вернёмся в Баку и пообедаем в популярном рыбном ресторане. Затем погуляем по Старому городу, где тесно сплелись Восток и Запад. Вы изучите старинные дворцы, башни, караван-сараи и пройдёте улицами, вдохновлявшими кинематографистов.
Фотодень в окрестностях Баку
В этот день нашу группу будет сопровождать фотограф, который сделает десятки ярких кадров. Первым мы посетим озеро Масазыр, вода в котором благодаря соли окрашена в розовый цвет. Остановимся у горы Бешбармаг, окутанной мистическими легендами. Последним пунктом сегодняшней фотосессии станут агатовые горы Хызы, очертания которых напоминают марсианские пейзажи. Также запланирован обед в ресторане или на рынке, где для вас приготовят выбранную вами рыбу.
Продолжение прогулок по столице, мастер-класс
В первой половине дня вы познакомитесь с символом современного Баку — культурным центром Гейдара Алиева. Посетите многочисленные выставочные залы и рассмотрите архитектурное творение Захи Хадид.
После обеда вас ждут яркие краски и ароматы специй восточного базара. Далее — посещение Музея ковра, где вам расскажут об древнем искусстве ковроткачества и дадут мастер-класс.
Поездка в Ленкорань, праздничный ужин
Утром поедем в Ленкорань — поистине райский уголок с субтропическим климатом. Здесь вы исследуете ханский дворец и древнюю крепость, погуляете по национальному парку. Узнаете, как выращивают и производят чай, а также увидите плантации лимонов и киви.
Если позволит время, посетим термальные источники с целебной водой. По возвращении в Баку вас ждёт прощальный ужин.
Атешгях, Янардаг
Начнём день с огненных приключений. Вы побываете в храме огня Атешгях и больше узнаете о зороастрийцах. Также подниметесь на гору Янардаг, где горит природное вечное пламя. После обеда — трансфер к аэропорту на обратный рейс.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|В 2-местном номере
|$1 193
|В 3-местном номере
|$1 163
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Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 5 обедов, 1 ужин
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Услуги профессионального фотографа и флешка с фотографиями
- Входные билеты, экскурсии и мастер-класс по программе
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Баку и обратно
- Питание вне программы
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком любого возраста. Стоимость тура при трёхместном размещении двух взрослых с ребёнком составляет $1163 с человека