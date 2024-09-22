Посетим храм огнепоклонником Атешгях и замок Рамана, понаблюдаете за языками пламени, охватывающим гору Янардаг и даже осмотрите нефтяные скважины.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Rusel Park», 4*.
Фото взяты с сайта отеля.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Привет, Баку! Прилёт и обзорная экскурсия по столице
Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель заселяться. После этого отправимся на прогулку по городу. Осмотрим удивительную «Малую Венецию» — систему прогулочных водных каналов. Желающие смогут посетить Музей Ковра, где собрана самая большая коллекция ковров в мире, а также здесь представлены изделия из керамики и металла, ювелирные работы бронзового века.
Далее побываем в Ичери-шехер. Здесь сосредоточены, пожалуй, самые известные памятники архитектуры столицы. Вы увидите Девичью башню и караван-сараи. Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука».
Древности «Гобустана», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат
После завтрака выезжаем в археологический заповедник «Гобустан» — настоящий музей под открытым небом. Вы увидите древние стоянки и множество петроглифов.
Затем переместимся на территорию, где находятся грязевые вулканы. Их происхождение связано с нефтегазовыми месторождениями. Завершим экскурсионную программу у Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты. Эта шиитская мечеть, согласно историкам, была первоначально построена в 13 веке. Комплекс включает в себя усыпальницы прямых потомков пророка Мухаммеда.
Храм Атешгях, замок Рамана, горящая гора Янардаг и нефтяные скважины
Сегодня посетим храм Атешгях, возведённый последователями зороастризма. После этого осмотрим замок Рамана, построенный в 14 веке по приказу Ширваншахов. Заедем на нефтяные скважины.
Также вы понаблюдаете за пламенем горы Янардаг. Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира. Горение легко объясняется химическими процессами, но все-таки эта достопримечательность производит неизгладимое впечатление.
Затем мы доставим вас в аэропорт, где и завершится наш тур. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты
- Стоимость тура за 1 человека составит $275. Тур состоится при количестве участников от 1 человека
- Мы подберём для вас любые комфортные даты
- Возможно увеличение количества участников до 20 человек