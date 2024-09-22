Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель заселяться. После этого отправимся на прогулку по городу. Осмотрим удивительную «Малую Венецию» — систему прогулочных водных каналов. Желающие смогут посетить Музей Ковра, где собрана самая большая коллекция ковров в мире, а также здесь представлены изделия из керамики и металла, ювелирные работы бронзового века.

Далее побываем в Ичери-шехер. Здесь сосредоточены, пожалуй, самые известные памятники архитектуры столицы. Вы увидите Девичью башню и караван-сараи. Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука».