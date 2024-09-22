Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг

Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
В этом индивидуальном путешествии по Азербайджану вы успеете насладиться колоритом столицы, прикоснуться к древности в археологическом заповеднике «Гобустан», а также увидите огни Апшерона.

Посетим храм огнепоклонником Атешгях и замок Рамана, понаблюдаете за языками пламени, охватывающим гору Янардаг и даже осмотрите нефтяные скважины.
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Rusel Park», 4*.
Фото взяты с сайта отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Баку! Прилёт и обзорная экскурсия по столице

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель заселяться. После этого отправимся на прогулку по городу. Осмотрим удивительную «Малую Венецию» — систему прогулочных водных каналов. Желающие смогут посетить Музей Ковра, где собрана самая большая коллекция ковров в мире, а также здесь представлены изделия из керамики и металла, ювелирные работы бронзового века.

Далее побываем в Ичери-шехер. Здесь сосредоточены, пожалуй, самые известные памятники архитектуры столицы. Вы увидите Девичью башню и караван-сараи. Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука».

Привет, Баку! Прилёт и обзорная экскурсия по столицеПривет, Баку! Прилёт и обзорная экскурсия по столицеПривет, Баку! Прилёт и обзорная экскурсия по столицеПривет, Баку! Прилёт и обзорная экскурсия по столице
2 день

Древности «Гобустана», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат

После завтрака выезжаем в археологический заповедник «Гобустан» — настоящий музей под открытым небом. Вы увидите древние стоянки и множество петроглифов.

Затем переместимся на территорию, где находятся грязевые вулканы. Их происхождение связано с нефтегазовыми месторождениями. Завершим экскурсионную программу у Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты. Эта шиитская мечеть, согласно историкам, была первоначально построена в 13 веке. Комплекс включает в себя усыпальницы прямых потомков пророка Мухаммеда.

Древности «Гобустана», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатДревности «Гобустана», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатДревности «Гобустана», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатДревности «Гобустана», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатДревности «Гобустана», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат
3 день

Храм Атешгях, замок Рамана, горящая гора Янардаг и нефтяные скважины

Сегодня посетим храм Атешгях, возведённый последователями зороастризма. После этого осмотрим замок Рамана, построенный в 14 веке по приказу Ширваншахов. Заедем на нефтяные скважины.

Также вы понаблюдаете за пламенем горы Янардаг. Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира. Горение легко объясняется химическими процессами, но все-таки эта достопримечательность производит неизгладимое впечатление.

Затем мы доставим вас в аэропорт, где и завершится наш тур. До новых встреч!

Храм Атешгях, замок Рамана, горящая гора Янардаг и нефтяные скважиныХрам Атешгях, замок Рамана, горящая гора Янардаг и нефтяные скважиныХрам Атешгях, замок Рамана, горящая гора Янардаг и нефтяные скважиныХрам Атешгях, замок Рамана, горящая гора Янардаг и нефтяные скважиныХрам Атешгях, замок Рамана, горящая гора Янардаг и нефтяные скважины

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Стоимость тура за 1 человека составит $275. Тур состоится при количестве участников от 1 человека
  • Мы подберём для вас любые комфортные даты
  • Возможно увеличение количества участников до 20 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЯнардагПопулярные местаГобустанВыездныеВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиДворцы, замки и особнякиЗаповедники

Похожие туры из Баку

Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
22 сен в 14:30
6 окт в 14:30
$490 за человека
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$400 за всё до 2 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку
ХорошоТам