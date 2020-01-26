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Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно в 20:00
€20 за человека
Групповая
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€30 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMarina26 января 202017 января у меня было 2 экскурсии по Таллину. Одна- по старому городу, другая- за пределами крепостных стен. Моим гидом
- ВВера8 января 2020От экскурсии осталась в полном в восторге. Было интересно. Монах держал все это время в напряжении и экскурсия прошла на одном дыхании. И очень запомнилась. Советую к посещению.
- ННаталья15 сентября 2019Отличная экскурсия, интересная подача, оригинально и увлекательно!
- ААнна26 августа 2019Экскурсия очень интересная и атмосферная. Гид просто душка, сохраняет образ монаха до конца. Всем рекомендую посетить, лучше в полнолуние, больше жути.
- AAlexey26 августа 2019Экскурсия интересная. Познавательная. Очень подошла в дополнение к обзорной экскурсии по старому городу, которая идёт в 15-15
- LLarisa23 августа 2019Ежедневная пешеходная экскурсия по ТаллинуЭкскурсией довольна, но по времени даже было многовато. Экскурсовод собирался вести ее до 18 часов. Мы ушли, извинившись через два часа, сказав, что устали. А вообще пользовались Вашими экскурсиями в разных странах. Спасибо.
- NNatalia19 августа 2019Добрый день! Во-первых, огромное спасибо гиду - Дмитрию за профессионализм, стремление дать как можно больше информации (причем самой разнообразной: исторической,
- ИИрина30 мая 2019Ежедневная пешеходная экскурсия по ТаллинуОчень интересная экскурсия. Замечательный гид, который уделил нам намного больше своего времени, чем указано в экскурсии. Мы остались очень довольны.
- ДДмитрий10 ноября 2018Ежедневная пешеходная экскурсия по ТаллинуОчень понравилось. Достаточно часто езжу, заказываю экскурсии в "Тез тур", Эта одна из лучших. Очень содержательно и интересно. Для тех кто впервые в Таллине - однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 30. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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