Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 экскурсии в категории «История и культура» в Таллине на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Мистический Таллин (Истории Красного монаха)
Групповая
1.5 часа
11 отзывов
Мистический Таллин (Истории Красного монаха)
Расписание: Ежедневно в 20:00
20 за человека
За пределами крепостных стен
Групповая
2.5 часа
3 отзыва
За пределами крепостных стен
Расписание: Ежедневно в 10:00
30 за человека
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Групповая
3 часа
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Marina
    26 января 2020
    За пределами крепостных стен
    17 января у меня было 2 экскурсии по Таллину. Одна- по старому городу, другая- за пределами крепостных стен. Моим гидом
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    и в одной, и в другой экскурсии был Константин, чему я очень рада. Константин- потрясающий гид, умный, эрудированный, с очень хорошим чувством юмора. Экскурсии с Константином превратились в увлекательную прогулку с человеком, который хорошо знает и любит свой город, умеет интересно преподнести различные исторические факты. Экскурсии были очень познавательные и интересные. У меня остались очень хорошие воспоминания. Спасибо Константину!

  • В
    Вера
    8 января 2020
    Мистический Таллин (Истории Красного монаха)
    От экскурсии осталась в полном в восторге. Было интересно. Монах держал все это время в напряжении и экскурсия прошла на одном дыхании. И очень запомнилась. Советую к посещению.
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2019
    Мистический Таллин (Истории Красного монаха)
    Отличная экскурсия, интересная подача, оригинально и увлекательно!
  • А
    Анна
    26 августа 2019
    Мистический Таллин (Истории Красного монаха)
    Экскурсия очень интересная и атмосферная. Гид просто душка, сохраняет образ монаха до конца. Всем рекомендую посетить, лучше в полнолуние, больше жути.
  • A
    Alexey
    26 августа 2019
    За пределами крепостных стен
    Экскурсия интересная. Познавательная. Очень подошла в дополнение к обзорной экскурсии по старому городу, которая идёт в 15-15
  • L
    Larisa
    23 августа 2019
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину
    Экскурсией довольна, но по времени даже было многовато. Экскурсовод собирался вести ее до 18 часов. Мы ушли, извинившись через два часа, сказав, что устали. А вообще пользовались Вашими экскурсиями в разных странах. Спасибо.
  • N
    Natalia
    19 августа 2019
    За пределами крепостных стен
    Добрый день! Во-первых, огромное спасибо гиду - Дмитрию за профессионализм, стремление дать как можно больше информации (причем самой разнообразной: исторической,
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    архитектурной, бытовой) за отведенное на экскурсию время. Просто покорил своей доброжелательностью, позитивностью и ответственностью! Формат экскурсии позволяет познакомиться с основными городскими достопримечательностями за пределами Старого города, что очень удобно, если приезжаешь в Таллин на пару дней. В основном, это - пешеходная экскурсия, но в удаленные части города проехали также на общественном транспорте: на трамвае и автобусе. Так что, экскурсия получилась очень насыщенной и познавательной! Спасибо, Tezeks!

  • И
    Ирина
    30 мая 2019
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину
    Очень интересная экскурсия. Замечательный гид, который уделил нам намного больше своего времени, чем указано в экскурсии. Мы остались очень довольны.
  • Д
    Дмитрий
    10 ноября 2018
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину
    Очень понравилось. Достаточно часто езжу, заказываю экскурсии в "Тез тур", Эта одна из лучших. Очень содержательно и интересно. Для тех кто впервые в Таллине - однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «История и культура»

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  2. Старый город
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  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 30. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и культура», 14 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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