M Marina За пределами крепостных стен читать дальше и в одной, и в другой экскурсии был Константин, чему я очень рада. Константин- потрясающий гид, умный, эрудированный, с очень хорошим чувством юмора. Экскурсии с Константином превратились в увлекательную прогулку с человеком, который хорошо знает и любит свой город, умеет интересно преподнести различные исторические факты. Экскурсии были очень познавательные и интересные. У меня остались очень хорошие воспоминания. Спасибо Константину! 17 января у меня было 2 экскурсии по Таллину. Одна- по старому городу, другая- за пределами крепостных стен. Моим гидом

В Вера Мистический Таллин (Истории Красного монаха) От экскурсии осталась в полном в восторге. Было интересно. Монах держал все это время в напряжении и экскурсия прошла на одном дыхании. И очень запомнилась. Советую к посещению.

Н Наталья Мистический Таллин (Истории Красного монаха) Отличная экскурсия, интересная подача, оригинально и увлекательно!

А Анна Мистический Таллин (Истории Красного монаха) Экскурсия очень интересная и атмосферная. Гид просто душка, сохраняет образ монаха до конца. Всем рекомендую посетить, лучше в полнолуние, больше жути.

A Alexey За пределами крепостных стен Экскурсия интересная. Познавательная. Очень подошла в дополнение к обзорной экскурсии по старому городу, которая идёт в 15-15

L Larisa Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину Экскурсией довольна, но по времени даже было многовато. Экскурсовод собирался вести ее до 18 часов. Мы ушли, извинившись через два часа, сказав, что устали. А вообще пользовались Вашими экскурсиями в разных странах. Спасибо.

N Natalia За пределами крепостных стен читать дальше архитектурной, бытовой) за отведенное на экскурсию время. Просто покорил своей доброжелательностью, позитивностью и ответственностью! Формат экскурсии позволяет познакомиться с основными городскими достопримечательностями за пределами Старого города, что очень удобно, если приезжаешь в Таллин на пару дней. В основном, это - пешеходная экскурсия, но в удаленные части города проехали также на общественном транспорте: на трамвае и автобусе. Так что, экскурсия получилась очень насыщенной и познавательной! Спасибо, Tezeks! Добрый день! Во-первых, огромное спасибо гиду - Дмитрию за профессионализм, стремление дать как можно больше информации (причем самой разнообразной: исторической,

И Ирина Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину Очень интересная экскурсия. Замечательный гид, который уделил нам намного больше своего времени, чем указано в экскурсии. Мы остались очень довольны.